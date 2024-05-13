Kaiserschmarrn : la recette traditionnelle
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- Sucrés
- Végétariens
- dessert
Cette recette permet de réussir facilement et rapidement le Kaiserschmarren. Le secret des gourmands : répartir du sucre cristallisé sur le Kaiserschmarren !
Préparation
- Temps de préparation: 45 min.
- 4 Portions
Dans un bol, mélanger les raisins secs avec le rhum et laisser macérer 15 minutes environ. Séparer les œufs et mettre les jaunes dans un saladier. Y verser le lait, aromatiser avec un peu de zeste de citron et le sucre vanillé et mélanger pour obtenir une pâte homogène.
Battre les blancs d’œufs avec le sucre et une pincée de sel en neige ferme. Incorporer délicatement à la pâte. Préchauffer le four à 180 °C.
Dans une grande ou deux petites poêles (anti-adhésives) allant au four, faire mousser le beurre. Y verser la pâte et, au bout de 1 à 2 minutes, parsemer de raisins secs. Faire dorer d’un côté, retourner avec une spatule et finir la cuisson au four préchauffé pendant 6 à 8 minutes jusqu’à l’obtention d’une belle couleur dorée.
Déchiqueter le Kaiserschmarren à l’aide de deux fourchettes. Repartir dessus les flocons de beurre, saupoudrer de sucre et faire caraméliser au four sous le grill. Sortir (attention, le manche de poêle est brulant!) et dresser sur des assiettes chauffées. Saupoudrer de sucre glace et de cannelle.
Conseil : Servir avec une compote de quetsches (Zwetschkenröster) ou une confiture d’airelles rouges. La cuisson du Kaiserschmarren peut se faire en dehors du four, avec une caramélisation à couvercle fermé.
Ingrédients
Saviez-vous que ... ?
Malgré la diversité des peuples réunis sous l’aigle bicéphale de l’Empire austro-hongrois, l’empereur François-Joseph restait fidèle à des goûts simples et locaux. Parmi ses plats préférés, après le traditionnel bœuf bouilli, figuraient des douceurs comme le Kaiserschmarren, un dessert moelleux à base d’œufs, de farine, de lait et de sucre. Peu importe qu’il soit né d’une omelette ratée ou d’un en-cas de bergers : l’important, c’est qu’il nous soit parvenu.
Où déguster un Kaiserschmarrn en Autriche ?
Lors de votre voyage, vous trouverez ce dessert dans :
les refuges de ski du Tyrol,
les chalets de randonnée dans le Salzkammergut,
les cafés historiques du centre de Vienne,
de nombreuses auberges traditionnelles (« Gasthäuser »).
Questions fréquentes
Quelle est l’origine du Kaiserschmarrn ?
Ce dessert aurait été créé pour l’empereur François-Joseph Ier, qui appréciait les crêpes épaisses légèrement caramélisées.
Quelle est la différence avec une crêpe ?
Le Kaiserschmarrn est plus épais, plus aérien et déchiré en morceaux avant d’être caramélisé.
Peut-on le préparer sans alcool ?
Oui, il suffit d’omettre les raisins secs au rhum. La recette fonctionne parfaitement.
Quel accompagnement est le plus traditionnel ?
La compote de pruneaux (Zwetschkenröster), très répandue dans les Alpes autrichiennes.