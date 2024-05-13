Saviez-vous que ... ?

Malgré la diversité des peuples réunis sous l’aigle bicéphale de l’Empire austro-hongrois, l’empereur François-Joseph restait fidèle à des goûts simples et locaux. Parmi ses plats préférés, après le traditionnel bœuf bouilli, figuraient des douceurs comme le Kaiserschmarren, un dessert moelleux à base d’œufs, de farine, de lait et de sucre. Peu importe qu’il soit né d’une omelette ratée ou d’un en-cas de bergers : l’important, c’est qu’il nous soit parvenu.

Où déguster un Kaiserschmarrn en Autriche ?

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