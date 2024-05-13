Knödel au fromage blanc avec compote de pommes
- Sucrés
- Végétariens
- dessert
Il existe de nombreuses possibilités de préparer des knödel de fromage blanc, celle-ci avec de l'épeautre est très simple et rapide à réaliser.
Préparation
- Temps de préparation: 70 min.
- 12 Knödel
Pour les knöde, mélanger rapidement tous les ingrédients et laisser reposer au moins 30 minutes au réfrigérateur.
Epluchez les pommes, coupez-les en petits morceaux et mettez-les dans une petite casserole. Mouiller avec de l'eau, ajouter le jus de citron et la cannelle et laisser mijoter à feu doux jusqu'à ce que les pommes se décomposent. Vous pouvez également réduire les pommes en purée à l'aide d'un mixeur.
Mettre une casserole avec beaucoup d'eau sur le feu et porter à ébullition. Sortir la pâte du réfrigérateur et former des boules avec les mains humides ou une cuillère à glace.
Déposer les knödel dans l'eau bouillante et laisser reposer - et non bouillir - pendant environ 10 à 12 minutes. Selon la taille, le temps de cuisson peut être un peu plus court ou plus long.
Entre-temps, faire fondre le beurre et y faire dorer la chapelure.
Retirer les knödel de l'eau, les passer dans la chapelure et les servir avec de la compote de pommes.