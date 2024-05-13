Three apple dumplings with breadcrumbs and icing sugar on grey plate, halved apples and sugar sifter beside.
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Knödel au fromage blanc avec compote de pommes

  • Sucrés
  • Végétariens
  • dessert

Il existe de nombreuses possibilités de préparer des knödel de fromage blanc, celle-ci avec de l'épeautre est très simple et rapide à réaliser.

Préparation

  • Temps de préparation: 70 min.
  • 12 Knödel
Étape 1

Pour les knöde, mélanger rapidement tous les ingrédients et laisser reposer au moins 30 minutes au réfrigérateur.

Étape 2

Epluchez les pommes, coupez-les en petits morceaux et mettez-les dans une petite casserole. Mouiller avec de l'eau, ajouter le jus de citron et la cannelle et laisser mijoter à feu doux jusqu'à ce que les pommes se décomposent. Vous pouvez également réduire les pommes en purée à l'aide d'un mixeur.

Étape 3

Mettre une casserole avec beaucoup d'eau sur le feu et porter à ébullition. Sortir la pâte du réfrigérateur et former des boules avec les mains humides ou une cuillère à glace.

Étape 4

Déposer les knödel dans l'eau bouillante et laisser reposer - et non bouillir - pendant environ 10 à 12 minutes. Selon la taille, le temps de cuisson peut être un peu plus court ou plus long.

Étape 5

Entre-temps, faire fondre le beurre et y faire dorer la chapelure.

Étape 6

Retirer les knödel de l'eau, les passer dans la chapelure et les servir avec de la compote de pommes.

Ingrédients

Pour les knödel de fromage blanc
Pour la chapelure de beurre
Pour la compote de pommes

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