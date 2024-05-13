Étape 2

Epluchez les pommes, coupez-les en petits morceaux et mettez-les dans une petite casserole. Mouiller avec de l'eau, ajouter le jus de citron et la cannelle et laisser mijoter à feu doux jusqu'à ce que les pommes se décomposent. Vous pouvez également réduire les pommes en purée à l'aide d'un mixeur.