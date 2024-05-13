Saviez-vous que ... ?

Le Marillenknödel est l'incarnation de la Wachau. Et un exemple de l'ouverture d'esprit des Autrichiens envers les autres cultures. Après tout, cette délicatesse associe un fruit originaire de Chine (l'abricot) à une plante de Polynésie (le sucre) et à une idée de préparation de Haute-Autriche (la quenelle). L'UE a également - comment pourrait-il en être autrement - ses doigts administratifs dans l'engrenage. Mais dans ce cas, les cultivateurs d'abricots de la Wachau ont bien ri face à la sévérité des directives. Avec l'appellation d'origine contrôlée Wachauer Marille, ils ont obtenu une AOP. AOP un certificat valable dans toute l'Europe, qui classe leurs précieux fruits parmi les meilleurs de leur espèce.