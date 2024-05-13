Knödels aux abricots de la Wachau
- Classiques
- Sucrés
- Végétariens
- dessert
Le secret des Wachauer Marillenknödels réside dans leur richesse : la "vraie" abricot. Avec cette recette, le Marillenknödel a le même goût que l'original de la Wachau.
Préparation
- Temps de préparation: 60 min.
- 10 Knödel
Bien mélanger le beurre ramolli avec le sucre vanillé et la pincée de sel. Incorporer l’œuf, le fromage frais et la farine jusqu’à obtention d’une pâte malléable. Former une boule, envelopper de film alimentaire et laisser reposer au frais une demi-heure environ.
Dénoyauter les abricots (en poussant avec le manche d’une cuillère en bois ou en coupant) et placer un morceau de sucre dans chaque fruit.
Sur un plan de travail fariné, former des rouleaux de pâte de 5 cm d’épaisseur environ. Découper des tranches et les aplatir doucement dans le creux de la main. Y placer l’abricot et refermer la pâte autour. Fariner les mains, former les knödels et les poser sur une planche farinée.
Dans une grande casserole, porter à ébullition une bonne quantité d’eau légèrement salée. Y plonger les knödels et faire pocher 10 à 13 minutes dans l’eau légèrement frémissante. Remuer doucement de temps en temps pour éviter que les knödels ne se collent les uns aux autres.
Conseil : Pour s'assurer que les knödel ne se défont pas, il est conseillé de faire un essai avant de les remplir. Ensuite, si nécessaire : corriger la pâte trop molle avec un peu de farine ou la pâte trop ferme avec du beurre.
Pour la garniture, faire fondre le beurre dans une poêle. Ajouter la chapelure et la cannelle et faire dorer. Vers la fin, ajouter une bonne quantité de sucre. Sortir les knödels de l’eau et les tourner dans la préparation de chapelure sucrée. Dresser et saupoudrer de sucre glace.
Ingrédients
Saviez-vous que ... ?
Le Marillenknödel est l'incarnation de la Wachau. Et un exemple de l'ouverture d'esprit des Autrichiens envers les autres cultures. Après tout, cette délicatesse associe un fruit originaire de Chine (l'abricot) à une plante de Polynésie (le sucre) et à une idée de préparation de Haute-Autriche (la quenelle). L'UE a également - comment pourrait-il en être autrement - ses doigts administratifs dans l'engrenage. Mais dans ce cas, les cultivateurs d'abricots de la Wachau ont bien ri face à la sévérité des directives. Avec l'appellation d'origine contrôlée Wachauer Marille, ils ont obtenu une AOP. AOP un certificat valable dans toute l'Europe, qui classe leurs précieux fruits parmi les meilleurs de leur espèce.