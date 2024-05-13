Kouglof aux noisettes et au chocolat
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- dessert
Le kouglof aux noisettes et chocolat est un classique autrichien. Cette recette simple et rapide vous permet de le réussir à coup sûr pour un délice gourmand.
Préparation
- Temps de préparation: 55 min.
- 10 Portions
Pour la pâte
Battre le jaune d'œuf avec le sucre glace jusqu'à ce que le mélange prenne une consistance onctueuse, ajouter le beurre à température ambiante et continuer à battre jusqu'à ce que le mélange devienne mousseux.
Préchauffez le four à environ 180 °C à l'air chaud et enduisez le moule à kouglof de beurre liquide.
Battre les blancs d'œufs en neige ferme avec une pincée de sel et de sucre poudre. Faire fondre le chocolat au bain-marie.
Mélanger la farine avec la levure chimique et l'incorporer à la masse de jaune d'œuf avec les noisettes râpées, le cacao en poudre et le chocolat liquide. Incorporer délicatement les blancs en neige.
Verser la masse dans le moule, faire cuire pendant environ 50 à 55 minutes. Laisser refroidir et démouler. Saupoudrer de sucre glace ou napper de glaçage.
Pour le glaçage
Cassez le chocolat en gros morceaux et mélangez-le avec le beurre et la graisse de coco sur de la vapeur chaude jusqu'à ce que tout soit fondu. Laisser refroidir en remuant. Tartiner le kouglof encore tiède de confiture de groseilles et le napper de glaçage. Saupoudrer de croquant ou de noix hachées.
Ingrédients
Wusstet ihr, dass ...?
Le succès a de nombreux pères, y compris le kouglof. Les Autrichiens sont ainsi convaincus que "leur" kouglof en allemand Guglhupf provient d'une combinaison du mot moyen haut allemand pour la capuche brune du moine et de la levure (gugele-hopf). Cela semble logique. Mais c'est aussi le cas de l'interprétation française, qui attribue le "Kouglhof" alsacien à une pâtisserie que, selon la légende, les Rois mages emportaient avec eux dans leurs turbans pour se nourrir pendant leur longue marche.