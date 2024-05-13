Wusstet ihr, dass ...?

Le succès a de nombreux pères, y compris le kouglof. Les Autrichiens sont ainsi convaincus que "leur" kouglof en allemand Guglhupf provient d'une combinaison du mot moyen haut allemand pour la capuche brune du moine et de la levure (gugele-hopf). Cela semble logique. Mais c'est aussi le cas de l'interprétation française, qui attribue le "Kouglhof" alsacien à une pâtisserie que, selon la légende, les Rois mages emportaient avec eux dans leurs turbans pour se nourrir pendant leur longue marche.