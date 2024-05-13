Kouglof marbré
- Classiques
- Sucrés
- Végétariens
- dessert
Le kouglof marbré est incontournable dans la vitrine des cafés autrichiens. Cette recette permet de réussir facilement et rapidement un délicieux marbré.
Préparation
- Temps de préparation: 55 min.
- 10 Portions
Préchauffer le four à environ 170 °C et graisser un moule à kouglof avec du beurre fondu.
Fouetter le beurre avec les jaunes d’œuf jusqu’à ce que le mélange devienne mousseux puis ajouter le sucre glace et mélanger jusqu’à obtenir une texture crémeuse. Incorporer le sucre vanillé et un peu de zeste de citron.
Battre les blancs d’œuf en neige avec le sucre en poudre. Mélanger la farine et la levure chimique, en prélever la moitié et l’ajouter au mélange des jaunes d’œuf avec le lait. Incorporer ensuite les blancs en neige petit à petit en alternant avec le reste de farine.
Verser un peu moins de la moitié de la pâte dans le moule. Mélanger le reste de pâte avec le cacao en poudre et un trait de rhum puis verser dans le moule.
Avec le manche d’une cuillère en bois, tracer des vagues entre les deux pâtes pour obtenir l’effet marbré.
Faire cuire 50 à 55 minutes. À la sortie du four, laisser refroidir quelques instants puis démouler le gâteau. Lorsque le gâteau a complètement refroidi, saupoudrer de sucre glace.
Ingrédients
Saviez-vous que ... ?
Au même titre que le strudel aux pommes ou la Sachertorte, le marbré compte parmi les pâtisseries les plus appréciées pour accompagner un « Kleiner Braunen », un « Melange » ou l’une des nombreuses autres spécialités de café que l’on peut déguster en Autriche.