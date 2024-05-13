Linzer Augen ou yeux de Linz
- Classiques
- Végétariens
- Sucrés
- dessert
Ces biscuits sont sans nul doute les plus célèbres en Autriche et ajouteront une note douce et sucrée à vos fêtes de Noël !
Préparation
- Temps de préparation: 40 min.
- 25 Stück
Couper le beurre froid en petits morceaux, les saupoudrer rapidement avec la farine.
Ajouter le sucre, l'œuf, le sucre vanillé et le zeste de citron râpé et travailler rapidement pour obtenir une pâte lisse. Laisser reposer au moins une demi-heure au frais.
Ensuite, étaler la pâte sur une épaisseur d'environ 3 mm et découper des disques à l'aide d'un emporte-pièce dentelé. Faire des trous dans la moitié des disques (utiliser un emporte-pièce spécial ou un petit emporte-pièce).
Poser les tranches sur une plaque de cuisson, faire cuire au four préchauffé à 200 °C pendant environ 10 minutes jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées.
Après la cuisson, badigeonner les parties inférieures de marmelade et placer les parties supérieures sur le dessus, en les saupoudrant de sucre en poudre.
Tipp: Die Linzer Augen brauchen eine Lagerzeit von ca. 14 Tagen, bis sie mürb sind. In einer verschlossenen Metallschachtel aufbewahren.