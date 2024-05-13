Coconut macaroons on grey cloth with fir branch, star anise and fairy lights in background
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Kokosbusserl - Macarons à la noix de coco

  • Classiques
  • Sucrés
  • Végétariens
  • dessert

En Autriche, les macarons à la noix de coco sont appelés Kokosbusserl. Ce biscuit aérien est particulièrement savoureuse à l'approche de Noël, mais pas seulement.

Préparation

  • Temps de préparation: 25 min.
  • 120 Stück
Étape 1

Battez les blancs d'œufs en neige très ferme et incorporez le sucre glace de manière à obtenir une crème épaisse.

Étape 2

Mélanger cette crème avec de la noix de coco râpée et du jus de citron.

Étape 3

À l'aide d'une cuillère à café, déposez des petits tas sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé et faites-les cuire à 180 °C pendant environ 15 minutes jusqu'à ce qu'ils soient dorés.

Ingrédients

Pour les macarons à la noix de coco

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