Kokosbusserl - Macarons à la noix de coco
- Classiques
- Sucrés
- Végétariens
- dessert
En Autriche, les macarons à la noix de coco sont appelés Kokosbusserl. Ce biscuit aérien est particulièrement savoureuse à l'approche de Noël, mais pas seulement.
Préparation
- Temps de préparation: 25 min.
- 120 Stück
Battez les blancs d'œufs en neige très ferme et incorporez le sucre glace de manière à obtenir une crème épaisse.
Mélanger cette crème avec de la noix de coco râpée et du jus de citron.
À l'aide d'une cuillère à café, déposez des petits tas sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé et faites-les cuire à 180 °C pendant environ 15 minutes jusqu'à ce qu'ils soient dorés.