Palatschinken aux abricots
- Classiques
- Sucrés
- Végétariens
- dessert
Le "Palatschinken" est une crêpe autrichienne fondante, généreusement garnie de confiture d'abricots. Un dessert simple et délicieux, idéal pour les gourmands.
Préparation
- Temps de préparation: 30 min.
- 4 Portions
Battre le lait avec la farine, le sucre en poudre et le sel, incorporer les œufs un par un. Laisser reposer la pâte pendant environ 15 minutes.
Préchauffer le four à 50 degrés (pour garder les palatschinken au chaud).
Chauffer une poêle antiadhésive (Ø 24 cm) et l'enduire d'une fine couche d'huile. Verser la quantité de pâte nécessaire pour recouvrir le fond de la poêle d'une fine couche. Tenir la poêle légèrement inclinée, puis la tourner pour que la pâte s'étale uniformément. Lorsque le dessus est sec et que le dessous est coloré, retourner les palatschinken.
Faire de même avec le reste de la pâte, superposer les crêpes terminées et les garder au chaud dans le four préchauffé.
Chauffer la confiture. Optionnel : ajouter peu de rhum à la confiture, mélanger.
Badigeonner généreusement les crêpes de confiture, les enrouler, les dresser sur des assiettes préchauffées et les servir saupoudrées de sucre glace. Décorer avec la crème fouettée et la menthe.