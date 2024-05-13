Pâtes au pavot du Waldviertel
- Classiques
- Sucrés
- Végétariens
- dessert
- main-course
Que ce soit en dessert sucré ou en plat principal, les pâtes au pavot sont un plaisir pour le palais en toute occasion.
Préparation
- Temps de préparation: 30 min.
- 4 Portions
Ecraser finement les pommes de terre cuites et les pétrir en une pâte avec de la farine, du beurre, une pincée de sel et l'œuf.
Former des pâtes en petits "boudins" et les faire cuire lentement pendant environ 10 minutes. Egoutter les nouilles, les passer dans le beurre fondu, le sucre, un peu de sucre vanillé et un trait de rhum.
Incorporer suffisamment de pavot râpées (de préférence du pavot gris du Waldviertel) et servir saupoudré de sucre glace.