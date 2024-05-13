Sachertorte
- Classiques
- Sucrés
- Végétariens
- Dessert
En 1832, Franz Sacher créa la Sachertorte pour le Prince Metternich, sans imaginer l'impact mondial de ce gâteau auprès des amateurs de chocolat.
Préparation
- Temps de préparation: 60 min.
- 12 Stück
Faire fondre lentement le chocolat (de préférence au bain-marie).
Entre-temps, battre le beurre avec le sucre en poudre et le sucre vanillé jusqu'à ce qu'il devienne mousseux. Incorporer peu à peu les jaunes. Préchauffer le four à 180 °C. Beurrer un moule à tarte et le saupoudrer de farine. Battre les blancs d'œufs avec une pincée de sel, ajouter le sucre cristallisé et monter en neige ferme. Incorporer le chocolat fondu à la masse de jaune d'œuf et incorporer les blancs en neige en alternant avec la farine. Verser la pâte dans le moule et faire cuire pendant environ 1 heure.
Retirer la tourte et la laisser refroidir. (Pour obtenir une surface lisse, renverser la tarte sur un plan de travail juste après la cuisson, si vous le souhaitez, et la renverser à nouveau après environ 25 minutes).
Chauffer éventuellement brièvement la confiture d'abricots trop ferme et la mélanger jusqu'à ce qu'elle soit lisse, puis l'aromatiser avec un trait de rhum. Couper la tourte en deux dans le sens de la largeur. Badigeonner le fond de pâte de confiture, poser la deuxième moitié par-dessus et badigeonner le dessus et le pourtour de confiture d'abricots.
Pour le glaçage, casser ou diviser le chocolat en petits morceaux. Faire mijoter l'eau avec le sucre à feu vif pendant quelques minutes. Retirer du feu, verser dans un récipient et laisser refroidir exactement à la température des lèvres. (Le glaçage trop chaud devient terne, trop froid devient trop épais.) Ajouter le chocolat et le dissoudre dans la solution sucrée. Verser le glaçage rapidement, c'est-à-dire en une seule fois, sur la tourte et l'étaler immédiatement tout autour à l'aide d'une palette ou d'un couteau très large et lisser. Laisser sécher la tarte à température ambiante.
Conseil : si possible, ne conservez pas la Sachertorte au réfrigérateur, car elle « transpire » sinon..
Ingrédients
Saviez-vous que... ?
Ce ne sont pas les Viennois qui ont inventé le gâteau au chocolat. Si la Sachertorte surpasse tous les gâteaux au chocolat en termes de célébrité, c'est grâce à Eduard Sacher. Le cuisinier de la maison Metternich était un génie des relations publiques et a réussi à faire entrer la simple tarte au chocolat dans le canon des plats autrichiens célèbres.
Gâteau Sacher : origine, conseils et informations utiles
La Sachertorte compte parmi les desserts les plus célèbres de Vienne. Elle a été créée en 1832 par Franz Sacher pour le prince Metternich et est aujourd’hui considérée comme un grand classique de la pâtisserie autrichienne. Elle se caractérise par une génoise dense au chocolat, une fine couche de confiture d’abricots et un glaçage brillant au chocolat.
Comment réussir cette tarte emblématique ?
Une pâte légère s’obtient en battant séparément les jaunes d’œufs et les blancs en neige. Pour la saveur typique, mieux vaut utiliser du chocolat noir de qualité contenant au moins 60 % de cacao. La confiture d’abricots peut être légèrement chauffée afin de s’étaler de manière homogène.
Combien de temps se conserve une Sachertorte ?
Bien emballée, elle reste moelleuse pendant plusieurs jours. Beaucoup de pâtissiers estiment même qu’elle est encore plus savoureuse le lendemain.
Comment la sert-on traditionnellement ?
À Vienne, on déguste la Sachertorte avec une généreuse cuillerée de crème fouettée non sucrée.
Qu’est-ce qui rend cette spécialité si unique ?
La combinaison du chocolat, de l’abricot et du glaçage lui confère une personnalité incomparable. À cela s’ajoute son importance culturelle : la Sachertorte est un véritable symbole culinaire de la capitale autrichienne.