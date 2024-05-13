Étape 8 Für die Marinade

Montez la moutarde de avec ½ dl de vinaigre et 1 dl d'huile en fouettant. Ajoutez progressivement ½ dl d'eau. Incorporez les graines de moutarde trempées, du sel, du poivre et du sucre. Hachez finement les filets d'anchois et ajoutez-les avec les airelles. Versez la marinade sur la salade et mélangez bien. Assaisonnez de sel et de poivre. Disposez les tranches de tafelspitz en couches et dressez-les en hauteur. Râpez du raifort frais par-dessus.