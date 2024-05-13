Salzburg dumplings dusted with powdered sugar in a white baking dish, with porcelain tableware and a silver jug beside it.
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Salzburger Nockerl

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  • Dessert

Légères comme un nuage et dorées à souhait, les Salzburger Nockerl dessinent dans l'assiette les sommets qui veillent sur Salzbourg.

Préparation

  • Temps de préparation: 20 min.
  • 4 Portions
Étape 1

Battre les blancs d'œufs en neige en ajoutant progressivement le sucre en poudre.

Étape 2

Ajouter le sucre vanillé et les jaunes d'œufs en mélangeant.

Étape 3

Incorporer délicatement la farine au mélange.

Étape 4

Beurrer un plat ou une plaque. Disposez-y les boulettes en forme de pyramide à l'aide d'une spatule à pâte, puis faites-les cuire dans le four préchauffé à 220 °C.

Température du four : 220 °C
Temps de cuisson : 9 minutes

Étape 5

Saupoudrer de sucre glace et servir immédiatement.

Ingrédients

Pour les Nockerl

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