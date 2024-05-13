Salzburger Nockerl
- Classiques
- Dessert
Légères comme un nuage et dorées à souhait, les Salzburger Nockerl dessinent dans l'assiette les sommets qui veillent sur Salzbourg.
Préparation
- Temps de préparation: 20 min.
- 4 Portions
Battre les blancs d'œufs en neige en ajoutant progressivement le sucre en poudre.
Ajouter le sucre vanillé et les jaunes d'œufs en mélangeant.
Incorporer délicatement la farine au mélange.
Beurrer un plat ou une plaque. Disposez-y les boulettes en forme de pyramide à l'aide d'une spatule à pâte, puis faites-les cuire dans le four préchauffé à 220 °C.
Température du four : 220 °C
Temps de cuisson : 9 minutes
Saupoudrer de sucre glace et servir immédiatement.