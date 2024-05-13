Soupe de bretzels
- Classiques
- soup
La soupe de bretzels est une spécialité typique de la région de Wildschönau au Tyrol. Malgré son nom, il ne s'agit pas réellement d'une soupe.
Préparation
- Temps de préparation: 45 min.
- 4 Portions
Couper les bretzels en morceaux de 1 cm de large, les arroser de bouillon chaud et les laisser gonfler à couvert.
Égoutter soigneusement l'excès de bouillon.
Dans un plat à gratin, alterner des couches de bretzels et de fromage râpé.
Faire revenir l'oignon finement haché dans du beurre jusqu'à ce qu'il soit doré, puis le verser sur le mélange de bretzels et de fromage.
Faire cuire au four et servir parsemé de ciboulette.
Tipp: Dazu gibt’s Milch oder Buttermilch.