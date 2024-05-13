Étape 2

Faire chauffer le beurre clarifié ou l'huile dans une marmite à soupe et y faire revenir brièvement les oignons et le lard. Ajouter les lamelles de poivron et de piment, presser l'ail par-dessus et laisser reposer le tout à feu doux pendant 15 à 20 minutes. Remuer plusieurs fois et ajouter 1 à 2 cuillères à soupe de fond de poisson ou de soupe de légumes.