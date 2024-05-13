Soupe de poisson de Pannonie
- Poisson
- soup
Avec cette recette, la soupe de poisson a le même goût que l'originale du lac de Neusiedl dans le Burgenland.
Préparation
- Temps de préparation: 30 min.
- 6 Portions
Commencer par enlever soigneusement les arêtes des filets de poisson à l'aide de pinces de cuisine et les couper en morceaux de la taille d'une bouchée. Épépiner les poivrons et, pour une soupe de poisson plus épicée, le piment, et les couper en lanières. Hacher finement l'oignon et couper le lard en petits dés.
Faire chauffer le beurre clarifié ou l'huile dans une marmite à soupe et y faire revenir brièvement les oignons et le lard. Ajouter les lamelles de poivron et de piment, presser l'ail par-dessus et laisser reposer le tout à feu doux pendant 15 à 20 minutes. Remuer plusieurs fois et ajouter 1 à 2 cuillères à soupe de fond de poisson ou de soupe de légumes.
Conseil : La soupe de poisson pannonienne prend une toute autre saveur si, à la place des poivrons, on coupe un peu de légumes-racines en très fines lamelles et qu'on prépare la soupe avec. Le safran du Burgenland trempé est un arôme supplémentaire qui se marie parfaitement avec la soupe.
Nun Paprikapulver darüberstreuen, das Tomatenmark einrühren und die Fischstücke einlegen. Alles behutsam durchmischen. Mit dem restlichen heißen Fischfond aufgießen und die Fischstückchen knapp am Siedepunkt nur wenige Minuten gar werden lassen.
Die Fischstücke herausheben und in vorgewärmten Tellern oder Tassen anrichten. Fischsuppe mit Salz und Pfeffer abschmecken. Wenn vorhanden, die Karpfenmilch einrühren und noch kurz ziehen lassen. Nochmals abschmecken. Fertige Suppe über die angerichteten Fischstücke gießen. Mit jeweils einem kleinen Sauerrahm- oder Obershäubchen garnieren und rasch servieren.