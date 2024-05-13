Spritz à la pêche et au thym
- Boissons
- Végétariens
En été, la cuisine est un luxe : herbes parfumées, fruits frais et plats de saison. Pour l'apéritif entre amis, savourez un spritz au sirop pêche-thym maison.
Préparation
- Temps de préparation: 5 min.
- 2 Gläser
Pour le sirop de pêche et de thym
Laver les pêches, les couper en deux, les dénoyauter et les couper en petits dés.
Couper le citron en deux et le presser. Laver la branche de thym.
Mettre tous les ingrédients dans une casserole, bien mélanger et porter à ébullition. Laissez mijoter pendant 15 minutes en remuant constamment. Réduire ensuite en purée à l'aide d'un mixeur plongeant.
Verser le sirop dans une bouteille propre et laisser refroidir. Conserver fermé au réfrigérateur.
Pour le spritz pêche-thym
Laver les pêches et les couper en fines tranches. Laver les brins de thym.
Mettre les glaçons, les tranches de pêches et les branches de thym dans les verres. Ajouter le sirop et du prosecco (ou du jus de pomme mélangé avec de l'eau gazeuse).