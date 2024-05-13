Étape 4

Préparer la pâte idéalement de façon à ce qu’elle soit étalée sur du papier sulfurisé. Répartir la chapelure aux noisettes sur à peu près une moitié de la pâte. Là-dessus, placer les pommes et les raisins secs. Enduire le reste de la pâte généreusement de beurre fondu, rabattre les bords sur le côté et enrouler le strudel. Bien refermer les extrémités et soulever le strudel grâce au papier sulfurisé pour le placer dans le moule (avec une pâte feuilletée, placer la farce au milieu et replier tous les bords vers l’intérieur et appuyant sur les jointures pour bien les fermer).