Strudel aux pommes : la recette traditionnelle autrichienne
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- Sucrés
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- dessert
Croustillant, fondant et parfumé à la cannelle… retrouvez le goût original viennois. Le secret, c'est la farce : pommes, noix et cannelle.
Préparation
- Temps de préparation: 70 min.
- 8 Portions
Préparer la pâte soi-même ou utiliser une pâte toute prête achetée dans le commerce. Arroser les raisins secs de rhum et laisser macérer.
Pour la chapelure aux noisettes, faire mousser le beurre dans une poêle. Ajouter la chapelure et faire dorer à feu moyen. A la fin, incorporer les noisettes, faire griller rapidement et retirer du feu.
Eplucher les pommes, couper en tranches et arroser rapidement du jus de citron. Selon l’acidité des pommes, ajouter plus ou moins de sucre et mélanger avec la poudre de clous de girofle et une bonne dose de cannelle. Préchauffer le four à 180 °C en chaleur tournante et beurrer un moule adapté.
Préparer la pâte idéalement de façon à ce qu’elle soit étalée sur du papier sulfurisé. Répartir la chapelure aux noisettes sur à peu près une moitié de la pâte. Là-dessus, placer les pommes et les raisins secs. Enduire le reste de la pâte généreusement de beurre fondu, rabattre les bords sur le côté et enrouler le strudel. Bien refermer les extrémités et soulever le strudel grâce au papier sulfurisé pour le placer dans le moule (avec une pâte feuilletée, placer la farce au milieu et replier tous les bords vers l’intérieur et appuyant sur les jointures pour bien les fermer).
Selon le type de pâte, enduire de beurre fondu (pâte à strudel) ou d’œuf (pâte feuilletée) et faire cuire 40 à 50 minutes (la pâte feuilletée cuit plus vite). Sortir, laisser refroidir un peu et saupoudrer de sucre glace. Servir tiède ou froid.
Ingrédients
Saviez-vous que ... ?
Lo strudel, štrudl, štrudla et štrukli - c'est ainsi que nos voisins italiens, slovènes, slovaques ou tchèques désignent ce doux rêve fait d'une pâte aérée et d'une garniture juteuse. Pourtant, seul le mot allemand "Strudel" est passé dans le langage courant anglais. Un symbole fort qui montre à quel point le strudel aux pommes viennois est devenu célèbre à l'échelle internationale. On oublie facilement qu'avant de s'installer à Vienne, cette délicieuse pâtisserie a dû parcourir un long chemin depuis l'Arabie jusqu'aux Balkans en passant par l'Empire ottoman. Mais ce long voyage en valait la peine !
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Café Bräunerhof
Conditorei Sluka
Café Landtmann