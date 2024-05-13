Étape 1

Une heure avant la préparation, sortir tous les ingrédients du réfrigérateur. Faire tiédir le lait à environ 30 °C et faire fondre le beurre. Dans un grand bol, mélanger l’œuf, le jaune, le sel, le sucre cristallisé, le zeste de citron, la levure émiettée et le lait tiède. Incorporer ensuite le beurre fondu et fouetter jusqu’à obtention d’un mélange homogène. Ajouter la farine et pétrir jusqu’à ce que la pâte soit lisse et se détache des parois – idéalement à l’aide d’un robot ou de crochets pétrisseurs.