Tarte aux quetsches avec streusel au beurre
- Sucrés
- Végétariens
- dessert
Dès que les Hauszwetschken juteuses envahissent les étals, place aux recettes fondantes qui célèbrent leur saveur sucrée et légèrement acidulée.
Préparation
- Temps de préparation: 100 min.
- 1 Plaque de four
Une heure avant la préparation, sortir tous les ingrédients du réfrigérateur. Faire tiédir le lait à environ 30 °C et faire fondre le beurre. Dans un grand bol, mélanger l’œuf, le jaune, le sel, le sucre cristallisé, le zeste de citron, la levure émiettée et le lait tiède. Incorporer ensuite le beurre fondu et fouetter jusqu’à obtention d’un mélange homogène. Ajouter la farine et pétrir jusqu’à ce que la pâte soit lisse et se détache des parois – idéalement à l’aide d’un robot ou de crochets pétrisseurs.
Couvrir d'un torchon et laisser lever à température ambiante pendant 1 heure, jusqu'à ce que le volume ait à peu près doublé. Replier une fois et laisser lever encore 10 minutes.
Dénoyauter les quetsches, inciser les moitiés dans la longueur jusqu’au centre, puis les mélanger délicatement avec de la cannelle moulue.
Pour le streusel, pétrir avec les doigts la poudre d'amandes, la farine, le sucre et le sel avec le beurre.
Préchauffer le four à 200 °C (chaleur tournante). Tapisser une plaque de papier cuisson. Sur un plan de travail légèrement fariné, étaler la pâte sur 0,5 cm d’épaisseur, la transférer sur la plaque, puis la garnir de quetsches disposées bien serrées, debout sur la tranche.
Pour le streusel, il existe 2 méthodes :
Pour des streusel bien croustillants, baisser le four à 160 °C (chaleur tournante). Cuire la tarte aux quetsches sans streusel pendant 35 minutes. Après 15 minutes de cuisson, répartir les streusel sur une deuxième plaque recouverte de papier cuisson, puis les enfourner pour les 20 dernières minutes, jusqu’à ce qu’ils soient dorés. Sortir la tarte du four et répartir les streusel cuits encore chauds par-dessus.