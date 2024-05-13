Vanillekipferl
- Classiques
- Sucrés
- Végétariens
- Dessert
Découvrez les Vanillekipferl, biscuits autrichiens de Noël en forme de croissant. Faciles à préparer, ils apportent une touche festive avec leur doux parfum de vanille.
Préparation
- Temps de préparation: 60 min.
- 2 Blech
Pétrir la farine tamisée, le sucre glace et le beurre jusqu'à obtention d'une pâte lisse. Incorporer rapidement les noix, former un rouleau et laisser reposer au frais pendant environ 30 minutes.
Former des boules de pâte, les rouler en petits rouleaux aux extrémités effilées et les façonner en kipferl.
Placer sur une plaque à pâtisserie. Cuire au four préchauffé à température moyenne (environ 200°C) pendant environ 10 minutes.
Les retirer encore chauds de la plaque et les rouler dans le mélange de sucre.
Conseil: La préparation est également adaptée aux enfants. Non seulement les enfants aiment manger des croissants à la vanille, mais c'est aussi pour eux une belle expérience de pâtisserie que d'aider à les préparer ou de les cuire eux-mêmes.