Vin chaud
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Vin chaud aux épices : la recette du Glühwein autrichien

  • Boissons

Star des marchés de Noël et refuges autrichiens, le vin chaud épicé réchauffe après une journée d'hiver. Découvrez sa recette et les meilleurs lieux pour le savourer.

Préparation

  • Temps de préparation: 30 min.
  • 8 Portions
Étape 1

Chauffer le vin rouge avec l'eau et le sucre.

Étape 2

Ajouter les clous de girofle, les bâtons de cannelle et les oranges.

Étape 3

Laisser mijoter le tout pendant 15 à 20 minutes. Attention : le vin chaud ne doit pas bouillir. Goûter et édulcorer si nécessaire.

Étape 4

Retirer les clous de girofle et les bâtons de cannelle et verser le vin chaud dans les tasses.

Tipp: Der Glühwein kann zusätzlich mit einer Orangenscheibe garniert werden und schmeckt heiß serviert am besten.

Ingrédients

Ingrédients de la recette de vin chaud facile

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