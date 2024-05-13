Vin chaud aux épices : la recette du Glühwein autrichien
- Boissons
Star des marchés de Noël et refuges autrichiens, le vin chaud épicé réchauffe après une journée d'hiver. Découvrez sa recette et les meilleurs lieux pour le savourer.
Préparation
- Temps de préparation: 30 min.
- 8 Portions
Chauffer le vin rouge avec l'eau et le sucre.
Ajouter les clous de girofle, les bâtons de cannelle et les oranges.
Laisser mijoter le tout pendant 15 à 20 minutes. Attention : le vin chaud ne doit pas bouillir. Goûter et édulcorer si nécessaire.
Retirer les clous de girofle et les bâtons de cannelle et verser le vin chaud dans les tasses.
Tipp: Der Glühwein kann zusätzlich mit einer Orangenscheibe garniert werden und schmeckt heiß serviert am besten.