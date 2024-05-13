Austrian Airlines
Introduction
Depuis sa fondation en 1957, Austrian Airlines a transporté plus de 325 millions de passagers. Chaque jour, plus de 6 000 employés veillent à ce que jusqu'à 400 vols par jour décollent et atterrissent en toute sécurité vers plus de 120 destinations. À partir de 2025, la flotte comprendra 68 appareils : 57 Airbus A320/321 court et moyen-courriers et Embraer 195, ainsi que 9 Boeing 767, 777 long-courriers et - tout nouveaux - 2 Boeing 787-9. Les Boeing 787-9, également connus sous le nom de Dreamliner, se caractérisent par une efficacité opérationnelle accrue, des émissions de carburant et de bruit nettement inférieures et une expérience de voyage encore plus confortable.
Plaisirs culinaires au-dessus des nuages
Sur les vols long-courriers Austrian, ainsi que sur tous les vols européens en classe affaires, vous pourrez déguster les créations primées de Do&Co. Dans la classe affaires des vols long-courriers, les plats sont même préparés directement à bord par des chefs cuisiniers.
Sur les vols plus courts en classe économique, l'Austrian Melangerie est à votre disposition. L'Austrian Melangerie propose un large choix de plats, de snacks et de boissons autrichiens. À bord, vous pouvez choisir parmi un menu et payer directement aux agents de bord Austrian Airlines. À partir d'un vol de 50 minutes, vous pouvez précommander votre plat préféré jusqu'à 36 heures avant le départ et économiser 10 %.
Du typique Wiener Schnitzel aux classiques internationaux, tout est préparé sur place. Bien entendu, une sélection de plats végétaliens est également proposée.
Volez de manière plus durable
Austrian Airlines veut réduire de moitié ses émissions nettes de CO2 d'ici 2030 par rapport à 2019 et devenir totalement neutre en carbone à partir de 2050. La compagnie se concentre sur l'optimisation continue des opérations aériennes, la modernisation de la flotte et l'utilisation de carburants d'aviation durables (SAF).
Réservez votre vol et voyagez de manière plus durable. D'un simple clic, vous pouvez dès aujourd'hui réduire les émissions de CO2 supplémentaires en utilisant des carburants d'aviation durables (SAF) ou soutenir la compensation des émissions de CO2 restantes. Pour contribuer à un vol plus durable, vous pouvez choisir entre trois options différentes avant de finaliser votre réservation.
Green Fares
Avec les tarifs Green, vous avez la possibilité de rendre votre voyage plus durable sur les lignes européennes et sur certaines lignes long-courriers. En choisissant le tarif Economy Green, Premium Economy Green ou Business Green, vous réduisez de 20 % les émissions de CO2 liées au vol grâce à l'utilisation de carburants durables (SAF), tandis que les 80 % restants sont compensés par des contributions à des projets de protection du climat.
Travel ID
Une seule connexion, de nombreuses possibilités. Travel ID rend les voyages encore plus pratiques. Inscrivez-vous dès aujourd'hui et profitez de nombreux avantages lors de vos réservations en ligne, de votre enregistrement et pendant votre voyage. Tous les avantages en un coup d'œil :
Vos données personnelles sont enregistrées dans votre Travel ID, vous n'aurez donc pas à les saisir à nouveau lors de vos prochaines réservations.
Vos vols sont toujours à portée de main.
Vous pouvez nous communiquer vos préférences afin qu'elles soient prises en compte lors de vos prochains vols.
Offres et informations personnalisées.
Informations sur les vols en temps réél.
Votre Travel ID vous permet d'accéder à toutes les compagnies aériennes du groupe Lufthansa (Austrian Airlines, Brussels Airlines, Lufthansa et SWISS) et à votre profil Miles & More.
Les utilisateurs de Travel ID ou les participants au programme Miles & More peuvent également bénéficier d'un service de messagerie gratuit et illimité sur les vols court et moyen-courriers des avions de la famille A320 compatibles avec FlyNet®.
Internet à bord – Austrian FlyNet :
Que vous souhaitiez lire vos e-mails, discuter avec vos amis ou faire des achats dans les nuages, les forfaits FlyNet d'Austrian sont conçus pour répondre à vos besoins. Vous pouvez réserver à l'avance ou acheter l'un des forfaits directement à bord via le portail FlyNet et vous connecter à Internet en quelques clics.
AIRail
Avec l'offre AIRail, en collaboration avec ÖBB, vous pouvez rejoindre les gares centrales de Linz, Salzbourg, Graz ou Innsbruck depuis n'importe où dans le monde via l'aéroport de Vienne. Combinez le train et l'avion en un seul clic et voyagez sans souci grâce à des liaisons garanties, sans craindre de retards imprévus.
En prime, vous recevrez un bon pour vous restaurer dans le wagon-restaurant et, bien sûr, vous pourrez profiter du Wi-Fi gratuit dans tous les trains ÖBB Railjet.
Services à la carte pour une dose supplémentaire de détente
Grâce à nos services additionnels, vous arriverez encore plus détendu à destination et transformerez votre voyage en une expérience vraiment spéciale.
Si vous choisissez de passer à une classe supérieure, de réserver une place avec plus d'espace pour les jambes ou d'emporter un bagage supplémentaire, nous vous offrons les options suivantes.