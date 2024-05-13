Plaisirs culinaires au-dessus des nuages

Sur les vols long-courriers Austrian, ainsi que sur tous les vols européens en classe affaires, vous pourrez déguster les créations primées de Do&Co. Dans la classe affaires des vols long-courriers, les plats sont même préparés directement à bord par des chefs cuisiniers.

Sur les vols plus courts en classe économique, l'Austrian Melangerie est à votre disposition. L'Austrian Melangerie propose un large choix de plats, de snacks et de boissons autrichiens. À bord, vous pouvez choisir parmi un menu et payer directement aux agents de bord Austrian Airlines. À partir d'un vol de 50 minutes, vous pouvez précommander votre plat préféré jusqu'à 36 heures avant le départ et économiser 10 %.

Du typique Wiener Schnitzel aux classiques internationaux, tout est préparé sur place. Bien entendu, une sélection de plats végétaliens est également proposée.