Le Bregenzerwald au Vorarlberg

Le Bregenzerwald mêle avec élégance paysages grandioses, plaisir et sérénité.

Le Bregenzerwald réunit 23 villages pittoresques, situés entre des domaines skiables impressionnants et une nature fascinante. Que vous séjourniez au pied des pistes ou dans un village voisin, l'accès aux nombreuses descentes de la région est garanti. Avec le forfait des 3 vallées, vivez une expérience de ski sans limites et explorez un nouveau domaine chaque jour. En dehors des pistes, des aventures hivernales mémorables vous attendent, comme des randonnées guidées en raquettes ou des balades gourmandes. Le Bregenzerwald séduit également par son architecture en bois unique, qui allie merveilleusement tradition et modernité. Laissez-vous charmer par le savoir-faire artisanal et les plaisirs de la cuisine régionale !