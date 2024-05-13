Three people with ski poles on a snowy plateau, snow-covered mountains and blue sky.
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Hall-Wattens, au cœur des Alpes tyroliennes
Une région pittoresque au patrimoine riche dans un panorama alpin à couper le souffle

Randonnées dans la neige fraîche, descentes en luge endiablées ou ski en famille : la région de Hall-Wattens, au cœur du Tyrol, vous promet un hiver plein d’aventures !

La magie de l'hiver à Hall au Tyrol

Hall au Tyrol charme par son ambiance médiévale. Protégée par ses remparts, elle abrite l'une des vieilles villes les mieux conservées d'Autriche. Même en hiver, une balade à travers ses ruelles, jalonnées de boutiques et de petits cafés, offre une atmosphère chaleureuse. Les amateurs d'histoire peuvent profiter de nombreuses visites guidées pour découvrir l'histoire de la plus grande vieille ville de l'ouest autrichien.

Plaisirs culinaires tyroliens

Après une journée passée dans la neige, une halte dans l'une des nombreuses auberges traditionnelles s'impose. Sur les hauteurs comme en plaine, les spécialités tyroliennes réchauffent les cœurs. À Hall-Wattens, la cuisine hivernale est sublimée par l'hospitalité locale, rendant chaque repas unique. Laissez-vous tenter par ces saveurs authentiques dans les auberges rustiques et découvrez les merveilles gastronomiques du Tyrol.

Une offre culturelle riche et variée

Cet hiver, laissez-vous séduire par trois musées incontournables à Wattens et Hall in Tirol : explorez la splendeur des Mondes de Cristal Swarovski, découvrez l’histoire millénaire du sel au musée de la mine, et plongez dans le charme historique de la Monnaie de Hall. Une expérience culturelle riche et variée qui marquera vos journées.

La région en un coup d'œil
Domaine skiable1
Longueur totale des pistes de ski alpin23 km
Longueur totale des pistes de ski de fond40 km
Remontées mécaniques2
Écoles de ski2
Point culminant2 677 m
Arrivée
Hébergements
Événements
Ski et sports d'hiver
Gastronomie

Top des expériences en montagne

Vacances d'hiver en famille au domaine skiable de Glungezer

Ski, luge, randonnées : les plaisirs de l'hiver à la montagne réunissent la famille pour des moments complices et enchanteurs.

Plaisirs du ski en famille

Descentes de luge endiablées

Les pistes de luge naturelles serpentent à travers la montagne avec des parcours variés et captivants. À ne pas manquer : la piste de luge éclairée du Vögelsberg.

Luge & luge nocturne

Ski de fond

Le ski de fond est un sport particulièrement bon pour la santé, qui garantit des expériences inoubliables en pleine nature.

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Ski de randonnée

Explorez des paysages immaculés, dépassez vos limites et savourez des descentes inoubliables dans les montagnes tyroliennes.

Plus d'infos

Randonnée hivernale

Parcourez des sentiers romantiques à travers les forêts enneigées, flânez le long des prairies hivernales de la vallée de l'Inn, ou profitez des chemins panoramiques.

Plus d'infos
Ambiance médiévale

La vieille ville de Hall au Tyol

Hall au Tyrol, l'une des plus belles villes médiévales du Tyrol, séduit par sa vieille ville impeccablement préservée, ses bâtiments historiques restaurés et son ambiance chaleureuse, même en hiver. Les ruelles animées par les boutiques et petits cafés en font une promenade hivernale charmante. Les passionnés d’histoire y trouveront de fascinantes visites guidées thématiques, dévoilant les secrets de la plus grande vieille ville de l’ouest de l’Autriche.

Découvrir Hall et sa vieille ville

Randonnée hivernale dans la région de Hall-Wattens

Les sentiers de la région de Hall-Wattens vous réservent une neige immaculée et des panoramas époustouflants, pour une randonnée hivernale des plus plaisantes.

Circuit du plateau ensoleillé de Tulfes

Sous le soleil hivernal, admirez des vues à couper le souffle avec le glacier de Stubai immaculé et le Karwendel enneigé en toile de fond.

Randonnée à Tulfes

Randonnée en raquette à la découverte de la nature

Équipé de jumelles Swarovski et accompagné d'un guide, partez à la découverte de la nature sauvage du plus grand parc naturel d'Autriche en raquettes à neige.

Randonnées Nature Watch

Randonnée guidée sur le Glungezer

Équipé de raquettes à neige, vous prenez de la hauteur. En grimpant le Glungezer, vous découvrirez un fabuleux panorama sur les montagnes du Karwendel.

Randonnée en raquettes à neige

Randonnée en compagnie de lamas à Wattenberg

Explorez la forêt de Wattenberg avec d'adorables compagnons à quatre pattes : quand il fait froid, il fait bon se réchauffe contre le doux pelage des lamas.

Randonnée avec des lamas

Circuit des ruines du château de Thaur

Une randonnée avec une vue magnifique sur les Alpes de Tux et les Alpes de Stubai.

Découvrir les randonnées
L'hiver tyrolien

Ski de fond et de randonnée

Activités en dehors des pistes dans la région de Hall

Marché de Noël de Hall au Tyrol

Le marché de l'Avent de Hall est considéré comme l'un des plus beaux du pays – les illuminations de Noël et les spécialités tyroliennes enchanteront toute la famille.

Adventmarkt Hall in Tirol

Mondes de Cristal Swarovski

L'artiste André Heller a créé un espace enchanteur où les visiteurs peuvent explorer le cristal sous toutes ses formes, de manière immersive et interactive.

Swarovski Kristallwelten

Promenades romantiques en calèche

C'est un plaisir silencieux et magique que de se laisser conduire à travers le paysage hivernal en calèche. Un pur moment de détente, empreint de romantisme.

Kutschenfahrten

Quenelles tyroliennes faites maison

Voir la recette de KnödelEn savoir plus sur la gastronomie
Contact

Tourismusverband Region Hall-Wattens

Unterer Stadtplatz 19

6060 Hall in Tirol

Téléphone: +43 5223 45544-0

info@hall-wattens.at
www.hall-wattens.at

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