Hall-Wattens, au cœur des Alpes tyroliennes
Une région pittoresque au patrimoine riche dans un panorama alpin à couper le souffle
Introduction
La magie de l'hiver à Hall au Tyrol
Hall au Tyrol charme par son ambiance médiévale. Protégée par ses remparts, elle abrite l'une des vieilles villes les mieux conservées d'Autriche. Même en hiver, une balade à travers ses ruelles, jalonnées de boutiques et de petits cafés, offre une atmosphère chaleureuse. Les amateurs d'histoire peuvent profiter de nombreuses visites guidées pour découvrir l'histoire de la plus grande vieille ville de l'ouest autrichien.
Plaisirs culinaires tyroliens
Après une journée passée dans la neige, une halte dans l'une des nombreuses auberges traditionnelles s'impose. Sur les hauteurs comme en plaine, les spécialités tyroliennes réchauffent les cœurs. À Hall-Wattens, la cuisine hivernale est sublimée par l'hospitalité locale, rendant chaque repas unique. Laissez-vous tenter par ces saveurs authentiques dans les auberges rustiques et découvrez les merveilles gastronomiques du Tyrol.
Une offre culturelle riche et variée
Cet hiver, laissez-vous séduire par trois musées incontournables à Wattens et Hall in Tirol : explorez la splendeur des Mondes de Cristal Swarovski, découvrez l’histoire millénaire du sel au musée de la mine, et plongez dans le charme historique de la Monnaie de Hall. Une expérience culturelle riche et variée qui marquera vos journées.
Top des expériences en montagne
Vacances d'hiver en famille au domaine skiable de Glungezer
Ski, luge, randonnées : les plaisirs de l'hiver à la montagne réunissent la famille pour des moments complices et enchanteurs.
Descentes de luge endiablées
Les pistes de luge naturelles serpentent à travers la montagne avec des parcours variés et captivants. À ne pas manquer : la piste de luge éclairée du Vögelsberg.
Ski de fond
Le ski de fond est un sport particulièrement bon pour la santé, qui garantit des expériences inoubliables en pleine nature.
Ski de randonnée
Explorez des paysages immaculés, dépassez vos limites et savourez des descentes inoubliables dans les montagnes tyroliennes.
La vieille ville de Hall au Tyol
Hall au Tyrol, l'une des plus belles villes médiévales du Tyrol, séduit par sa vieille ville impeccablement préservée, ses bâtiments historiques restaurés et son ambiance chaleureuse, même en hiver. Les ruelles animées par les boutiques et petits cafés en font une promenade hivernale charmante. Les passionnés d’histoire y trouveront de fascinantes visites guidées thématiques, dévoilant les secrets de la plus grande vieille ville de l’ouest de l’Autriche.
Randonnée hivernale dans la région de Hall-WattensLes sentiers de la région de Hall-Wattens vous réservent une neige immaculée et des panoramas époustouflants, pour une randonnée hivernale des plus plaisantes.
Circuit du plateau ensoleillé de Tulfes
Sous le soleil hivernal, admirez des vues à couper le souffle avec le glacier de Stubai immaculé et le Karwendel enneigé en toile de fond.
Randonnée en raquette à la découverte de la nature
Équipé de jumelles Swarovski et accompagné d'un guide, partez à la découverte de la nature sauvage du plus grand parc naturel d'Autriche en raquettes à neige.
Randonnée guidée sur le Glungezer
Équipé de raquettes à neige, vous prenez de la hauteur. En grimpant le Glungezer, vous découvrirez un fabuleux panorama sur les montagnes du Karwendel.
Randonnée en compagnie de lamas à Wattenberg
Explorez la forêt de Wattenberg avec d'adorables compagnons à quatre pattes : quand il fait froid, il fait bon se réchauffe contre le doux pelage des lamas.
Ski de fond et de randonnée
Activités en dehors des pistes dans la région de Hall
Marché de Noël de Hall au Tyrol
Le marché de l'Avent de Hall est considéré comme l'un des plus beaux du pays – les illuminations de Noël et les spécialités tyroliennes enchanteront toute la famille.
Mondes de Cristal Swarovski
L'artiste André Heller a créé un espace enchanteur où les visiteurs peuvent explorer le cristal sous toutes ses formes, de manière immersive et interactive.
Promenades romantiques en calèche
C'est un plaisir silencieux et magique que de se laisser conduire à travers le paysage hivernal en calèche. Un pur moment de détente, empreint de romantisme.
Quenelles tyroliennes faites maison
Tourismusverband Region Hall-Wattens
Unterer Stadtplatz 19
6060 Hall in Tirol
Téléphone: +43 5223 45544-0