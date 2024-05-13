Randonnées dans la neige fraîche, descentes en luge endiablées ou ski en famille : la région de Hall-Wattens, au cœur du Tyrol, vous promet un hiver plein d’aventures !

La magie de l'hiver à Hall au Tyrol

Hall au Tyrol charme par son ambiance médiévale. Protégée par ses remparts, elle abrite l'une des vieilles villes les mieux conservées d'Autriche. Même en hiver, une balade à travers ses ruelles, jalonnées de boutiques et de petits cafés, offre une atmosphère chaleureuse. Les amateurs d'histoire peuvent profiter de nombreuses visites guidées pour découvrir l'histoire de la plus grande vieille ville de l'ouest autrichien.

Plaisirs culinaires tyroliens

Après une journée passée dans la neige, une halte dans l'une des nombreuses auberges traditionnelles s'impose. Sur les hauteurs comme en plaine, les spécialités tyroliennes réchauffent les cœurs. À Hall-Wattens, la cuisine hivernale est sublimée par l'hospitalité locale, rendant chaque repas unique. Laissez-vous tenter par ces saveurs authentiques dans les auberges rustiques et découvrez les merveilles gastronomiques du Tyrol.

Une offre culturelle riche et variée

Cet hiver, laissez-vous séduire par trois musées incontournables à Wattens et Hall in Tirol : explorez la splendeur des Mondes de Cristal Swarovski, découvrez l’histoire millénaire du sel au musée de la mine, et plongez dans le charme historique de la Monnaie de Hall. Une expérience culturelle riche et variée qui marquera vos journées.