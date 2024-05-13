Un voyage gourmand au fil des grands fleuves, entre trésors culturels et plaisirs culinaires : la piste cyclable du Tauern, au pied des Alpes, émerveille à chaque détour.

Majestueusement, les chutes de Krimml ouvrent l’une des plus belles routes cyclables des Alpes : la piste cyclable du Tauern. Cet itinéraire se découvre en boucle de 270 kilomètres ou comme une grande aventure jusqu’à Passau sur 310 kilomètres. Suivant les courbes harmonieuses des rivières Salzach, Saalach et Inn, le parcours séduit par la richesse de ses paysages et la diversité de ses sites à visiter.

Environ cent villages et lieux pittoresques invitent à la flânerie et racontent leur histoire à travers l’art, la culture et une nature intacte. Pour les gourmets, le trajet devient une escapade culinaire à travers la cuisine alpine : les fermes traditionnelles du Pongau et les nombreuses étapes gourmandes de la Via Culinaria offrent un festival de saveurs régionales.