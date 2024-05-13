Two cyclists wearing helmets on a cycling path with green meadows and rocky mountain peaks in background.
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Piste cyclable du Tauern
Escapade à travers la région de Salzbourg et la Haute-Autriche

Un voyage gourmand au fil des grands fleuves, entre trésors culturels et plaisirs culinaires : la piste cyclable du Tauern, au pied des Alpes, émerveille à chaque détour.

Majestueusement, les chutes de Krimml ouvrent l’une des plus belles routes cyclables des Alpes : la piste cyclable du Tauern. Cet itinéraire se découvre en boucle de 270 kilomètres ou comme une grande aventure jusqu’à Passau sur 310 kilomètres. Suivant les courbes harmonieuses des rivières Salzach, Saalach et Inn, le parcours séduit par la richesse de ses paysages et la diversité de ses sites à visiter.

Environ cent villages et lieux pittoresques invitent à la flânerie et racontent leur histoire à travers l’art, la culture et une nature intacte. Pour les gourmets, le trajet devient une escapade culinaire à travers la cuisine alpine : les fermes traditionnelles du Pongau et les nombreuses étapes gourmandes de la Via Culinaria offrent un festival de saveurs régionales.

Détails sur l'itinéraire
Longueur270 ou 310 km
Niveau de difficulté facile à moyen
Déniveléle plus souvent en légère descente
Public cibleparfait pour les familles
Planification d'itinéraire
à partir de 839 €

Notre recommandation

De Krimml à Salzbourg, puis jusqu’à Passau, le long des rivières Salzach, Saalach et Inn : ce magnifique itinéraire cyclable tire son nom du parc national des Hohe Tauern. Dès les premiers kilomètres, les sommets enneigés du massif offrent un spectacle à couper le souffle.

Eurobike : piste cyclable du Tauern

Aperçu de la piste cyclable du Tauern

Plus de 50 hôtels, auberges et pensions adaptés aux cyclistes

Les meilleurs hébergements

Points forts le long du parcours

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