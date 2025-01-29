Dominant le Danube, l'abbaye de Melk est un chef-d'œuvre baroque alliant art, spiritualité et histoire. Un incontournable en Basse-Autriche !

Un monument baroque à couper le souffle

Perchée sur un promontoire rocheux surplombant le Danube, l’abbaye de Melk est l’un des plus célèbres ensembles monastiques d’Europe. Fondée en 1089 et reconstruite au XVIIIᵉ siècle dans un style baroque flamboyant, elle incarne à la fois la splendeur artistique et le rôle spirituel de l’ordre bénédictin.

Son imposante façade jaune doré, ses dômes majestueux et ses jardins à la française séduisent les visiteurs du monde entier. Mais c’est à l’intérieur que l’abbaye dévoile toute sa richesse : une bibliothèque aux plafonds peints somptueux, une église opulente et des salles ornées de fresques remarquables.