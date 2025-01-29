Abbaye de Melk : un joyau baroque sur le Danube
Un chef-d'œuvre architectural et spirituel en Basse-Autriche
Introduction
Un monument baroque à couper le souffle
Perchée sur un promontoire rocheux surplombant le Danube, l’abbaye de Melk est l’un des plus célèbres ensembles monastiques d’Europe. Fondée en 1089 et reconstruite au XVIIIᵉ siècle dans un style baroque flamboyant, elle incarne à la fois la splendeur artistique et le rôle spirituel de l’ordre bénédictin.
Son imposante façade jaune doré, ses dômes majestueux et ses jardins à la française séduisent les visiteurs du monde entier. Mais c’est à l’intérieur que l’abbaye dévoile toute sa richesse : une bibliothèque aux plafonds peints somptueux, une église opulente et des salles ornées de fresques remarquables.
Situation : À 80 km à l'ouest de Vienne, au cœur de la vallée de la Wachau, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Une visite inoubliable
Durée de la visite : Environ 1h30 à 2h.
Langues des visites guidées : Allemand, anglais, français et autres sur demande.
Meilleure période : D'avril à octobre, lorsque les jardins sont en pleine floraison.
Se rendre sur place
L'abbaye de Melk est située au cœur de la Wachau et est facilement accessible depuis Vienne.
Vienne <> Melk en train
Départ : Vienne Gare centrale (Wien Hauptbahnhof) Arrivée : Gare de Melk (12 min à pied jusqu’au musée de l’Abbaye). Toutes les 60 minutes
Billets et tarifs du Stift Melk
Voici un aperçu des prix d'entrée (parc incl.):
Tarif régulier : 16,00 €
Tarif réduit : 8,00 € valable pour les personnes de moins de 27 ans.
Tarif famille : 32 € parents et enfants jusqu'à 16 ans
Une visite inoubliable
Durée de la visite : Environ 1h30 à 2h.
Langues des visites guidées : Allemand, anglais, français et autres sur demande.
Meilleure période : D'avril à octobre, lorsque les jardins sont en pleine floraison.
Se rendre sur place
L'abbaye de Melk est située au cœur de la Wachau et est facilement accessible depuis Vienne.
Vienne <> Melk en train
Départ : Vienne Gare centrale (Wien Hauptbahnhof) Arrivée : Gare de Melk (12 min à pied jusqu’au musée de l’Abbaye). Toutes les 60 minutes
Billets et tarifs du Stift Melk
Voici un aperçu des prix d'entrée (parc incl.):
Tarif régulier : 16,00 €
Tarif réduit : 8,00 € valable pour les personnes de moins de 27 ans.
Tarif famille : 32 € parents et enfants jusqu'à 16 ans
Astuce : Prenez le bateau sur le Danube entre Krems et Melk pour une arrivée spectaculaire face à l’abbaye. Plus d'info sur les croisières
À voir absolument dans l’abbaye
La bibliothèque
Plus de 100 000 ouvrages, dont des manuscrits médiévaux rares, sous un plafond magnifiquement décoré.
L’église abbatiale
Un intérieur baroque somptueux, avec des stucs dorés et des fresques du célèbre peintre Johann Michael Rottmayr.
À découvrir en imagesL'abbaye de Melk vous ouvre ses portes pour un voyage à travers le temps ! Un joyau de culture, de spiritualité et d'architecture vous attend dans cet impressionnant complexe monastique qui trône fièrement au dessus du Danube.
Découvrir la Wachau, terre de vin et de culture
Croisière sur le Danube : Admirez les paysages de la Wachau en bateau et laissez-vous envoûter par les villages pittoresques.
Dégustation de vin : La Wachau est célèbre pour ses vignobles. Ne manquez pas une dégustation de Grüner Veltliner dans un Heuriger traditionnel.
Balade à vélo : La piste cyclable du Danube traverse la Wachau et permet de découvrir la région à un rythme paisible.