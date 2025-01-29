Aerial view of Melk Abbey on a rocky cliff, yellow Baroque facade, red roofs, village and hills in background.
  1. Homepage
  2. Abbaye de Melk : un joyau baroque sur le Danube

Abbaye de Melk : un joyau baroque sur le Danube
Un chef-d'œuvre architectural et spirituel en Basse-Autriche

Dominant le Danube, l'abbaye de Melk est un chef-d'œuvre baroque alliant art, spiritualité et histoire. Un incontournable en Basse-Autriche !

Un monument baroque à couper le souffle

Perchée sur un promontoire rocheux surplombant le Danube, l’abbaye de Melk est l’un des plus célèbres ensembles monastiques d’Europe. Fondée en 1089 et reconstruite au XVIIIᵉ siècle dans un style baroque flamboyant, elle incarne à la fois la splendeur artistique et le rôle spirituel de l’ordre bénédictin.

Son imposante façade jaune doré, ses dômes majestueux et ses jardins à la française séduisent les visiteurs du monde entier. Mais c’est à l’intérieur que l’abbaye dévoile toute sa richesse : une bibliothèque aux plafonds peints somptueux, une église opulente et des salles ornées de fresques remarquables.

L'histoire de l'abbaye
Plonger dans l’univers de Melk
Heures d'ouverture et tarifs
Guide audio

Situation : À 80 km à l'ouest de Vienne, au cœur de la vallée de la Wachau, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Une visite inoubliable

Durée de la visite : Environ 1h30 à 2h.

Langues des visites guidées : Allemand, anglais, français et autres sur demande.

Meilleure période : D'avril à octobre, lorsque les jardins sont en pleine floraison.

Se rendre sur place

L'abbaye de Melk est située au cœur de la Wachau et est facilement accessible depuis Vienne.

Vienne <> Melk en train

Départ : Vienne Gare centrale (Wien Hauptbahnhof) Arrivée : Gare de Melk (12 min à pied jusqu’au musée de l’Abbaye). Toutes les 60 minutes

Billets et tarifs du Stift Melk

Voici un aperçu des prix d'entrée (parc incl.):

  • Tarif régulier : 16,00 €

  • Tarif réduit : 8,00 € valable pour les personnes de moins de 27 ans.

  • Tarif famille : 32 € parents et enfants jusqu'à 16 ans

Astuce : Prenez le bateau sur le Danube entre Krems et Melk pour une arrivée spectaculaire face à l’abbaye. Plus d'info sur les croisières

À voir absolument dans l’abbaye

La bibliothèque

Plus de 100 000 ouvrages, dont des manuscrits médiévaux rares, sous un plafond magnifiquement décoré.

En savoir plus

L’église abbatiale

Un intérieur baroque somptueux, avec des stucs dorés et des fresques du célèbre peintre Johann Michael Rottmayr.

En savoir plus

Les jardins

Un havre de paix avec un pavillon baroque et une vue imprenable sur le Danube.

En savoir plus

Les salles impériales

Un voyage dans le passé à travers des expositions sur l’histoire du monastère et la vie bénédictine.

En savoir plus

À découvrir en images

L'abbaye de Melk vous ouvre ses portes pour un voyage à travers le temps ! Un joyau de culture, de spiritualité et d'architecture vous attend dans cet impressionnant complexe monastique qui trône fièrement au dessus du Danube.
L’emblème de la WachauUn des plus beaux et des plus grands ensembles baroques.
Expériences autour du Stift Melk

Découvrir la Wachau, terre de vin et de culture

Croisière sur le Danube : Admirez les paysages de la Wachau en bateau et laissez-vous envoûter par les villages pittoresques.

Dégustation de vin : La Wachau est célèbre pour ses vignobles. Ne manquez pas une dégustation de Grüner Veltliner dans un Heuriger traditionnel.

Balade à vélo : La piste cyclable du Danube traverse la Wachau et permet de découvrir la région à un rythme paisible.

En savoir plus

FAQ

Melk est accessible en train depuis Vienne (1h15 de trajet), en voiture via l’autoroute A1 ou en croisière.

Comptez environ 1h30 à 2h pour découvrir l’abbaye et ses jardins.

Oui, mais les horaires varient selon la saison. Vérifiez les détails avant votre visite.

Abbaye de Melk

Abt-Berthold-Dietmayr-Str. 1

3390 Melk

info@stiftmelk.at
www.stiftmelk.at
Découvrez le meilleur de l'Autriche

Abonnez-vous à notre newsletter et recevez des informations exclusives :

  • Conseils pour vos prochaines vacances

  • Découvertes culinaires et recettes autrichiennes

  • Calendrier des événements

  • Offres spéciales pour votre séjour