Vacances d'été dans l'Alpbachtal
Introduction
Des journées alpines proches de la nature et reposantes avec toute la famille : faites des randonnées entre l'impressionnant Rofangebirge et les douces montagnes herbeuses des Alpes de Kitzbühel, promenez-vous le long de lacs idylliques, découvrez des gorges impressionnantes et laissez-vous enchanter par les villages pittoresques et riches en traditions de l'Alpbachtal.
Ce qui rend la région si spéciale
Des villages tyroliens idylliques
Avec ses villages en bois harmonieusement préservés, dont Alpbach, élu plus beau village d’Autriche, la vallée de l'Alpbachtal incarne l’authenticité tyrolienne.
Une nature intacte
Nichée entre les montagnes Rofan et les Alpes de Kitzbühel, l'Alpbachtal offre d'innombrables sentiers de randonnée, des lacs idylliques et des gorges impressionnantes.
La région sous toutes ses facettes
Découvrir la région
Rattenberg – souffleurs de verre et ambiance médiévale
Flânez dans la plus petite ville d’Autriche : histoire, verre soufflé et vin dans un cadre enchanteur aux façades empreintes de charme.
Randonnée avec arrêt dans un refuge alpin
À 1 712 m, l’alpage Steinbergalm ravit randonneurs et vétéistes avec ses fromages artisanaux et son accès au sommet du Sonnjoch (2 287 m).
Musée des fermes tyroliennes à Kramsach
Fermes authentiques et traditions vivantes : ce musée en plein air offre une immersion culturelle dans l’histoire tyrolienne, peu importe la météo.
Lac de Berglstein
Entouré de forêts, le lac mystique de Berglstein offre calme et sérénité, parfait pour un pique-nique ou une pause au snack-bar voisin.
Top 5 des expériences en montagne
Aventures en famille
Lauserland & Lauser-Sauser au Wiedersbergerhorn
Jeux en pleine nature et luge d'été vertigineuse : le Lauserland promet loisirs et sensations fortes dans un décor alpin exceptionnel.
La forêt magique de Juppi au Reither Kogel
Avec son circuit adapté aux poussettes, la forêt de Juppi mêle aventure, nature et mystère à travers des stations magiques et un rallye à énigmes.
Carte au trésor de l'Alpbachtal
Collectez des tampons, explorez la vallée et profitez d'activités variées : en Alpbachtal, les familles vivent des aventures uniques !
Programme pour les familles
De juillet à août, l’Alpbachtal offre un programme familial riche et gratuit entre ateliers créatifs, baignades et sorties captivantes.
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Les plus belles randonnées
Les événements à ne pas manquer
Fêtes de la transhumance et marché fermier à Reith
En septembre, Reith accueille une fête grandiose : vaches décorées, artisanat local et spécialités tyroliennes attirent des visiteurs du monde entier.
Nuits de Strawanzer à Reith im Alpbachtal
Les nuits de Strawanzer à Reith promet des soirées d'été inoubliables : stands animés et moments partagés dans une ambiance unique.
Gastronomie dans l'Alpbachtal
L'Alpbachtal ne séduit pas seulement par sa nature impressionnante, mais aussi par son offre culinaire variée. Ici, les traditions tyroliennes authentiques s'associent à des produits locaux de qualité pour ravir les papilles les plus exigeantes.
La région est connue pour ses nombreux producteurs régionaux, qui créent de véritables trésors avec passion et savoir-faire. Le fromage frais au lait de foin de l'Alpbachtal, le miel aromatique des vallées et les légumes croquants des fermes locales constituent la base des délicieux plats de la région. La Prügeltorte, un dessert traditionnel fait de couches de pâte finement empilées et cuit sur un feu de bois, est une spécialité originale de la vallée de l'Alpbachtal.
Vélo & VTT
Les meilleurs refuges de montagne
Bischofer Käsalm
Située à 1.351 mètres d'altitude, la Bischofer Käsalm propose des spécialités fromagères maison produites sur place.
Farmkehralm
Avec plus de 400 ans d'histoire, le Farmkehralm incarne le Tyrol authentique. Situé à 1 521 mètres d'altitude, il offre une superbe vue sur plusieurs sommets.
Kaiserhaus Brandenberg
Cette maison impériale historique servait autrefois de résidence de chasse à l'empereur François-Joseph Ier. Aujourd'hui, elle propose une cuisine tyrolienne originale.
Steinbergalm
'alpage Steinbergalm, qui date du 16e siècle, est situé à 1.712 mètres d'altitude et constitue une destination magnifique pour les randonnées en VTT.