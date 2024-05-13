Vacances d'été dans l'Alpbachtal

Gastronomie dans l'Alpbachtal

L'Alpbachtal ne séduit pas seulement par sa nature impressionnante, mais aussi par son offre culinaire variée. Ici, les traditions tyroliennes authentiques s'associent à des produits locaux de qualité pour ravir les papilles les plus exigeantes.

La région est connue pour ses nombreux producteurs régionaux, qui créent de véritables trésors avec passion et savoir-faire. Le fromage frais au lait de foin de l'Alpbachtal, le miel aromatique des vallées et les légumes croquants des fermes locales constituent la base des délicieux plats de la région. La Prügeltorte, un dessert traditionnel fait de couches de pâte finement empilées et cuit sur un feu de bois, est une spécialité originale de la vallée de l'Alpbachtal.