View from the Hotel Zur Post of the village of Alpbach; in the foreground, a hand on a curtain and a balcony with flowers; in the background, a church tower, buildings, and a mountain landscape
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Vacances d'été dans l'Alpbachtal

Niché au cœur du Tyrol autrichien, l'Alpbachtal vous invite à vivre des vacances d'été inoubliables entre montagnes majestueuses, lacs cristallins et charmants villages.

Des journées alpines proches de la nature et reposantes avec toute la famille : faites des randonnées entre l'impressionnant Rofangebirge et les douces montagnes herbeuses des Alpes de Kitzbühel, promenez-vous le long de lacs idylliques, découvrez des gorges impressionnantes et laissez-vous enchanter par les villages pittoresques et riches en traditions de l'Alpbachtal.

La région
Activités
Gastronomie
Événements

Ce qui rend la région si spéciale

Des villages tyroliens idylliques

Avec ses villages en bois harmonieusement préservés, dont Alpbach, élu plus beau village d’Autriche, la vallée de l'Alpbachtal incarne l’authenticité tyrolienne.

10 villages authentiques

Une nature intacte

Nichée entre les montagnes Rofan et les Alpes de Kitzbühel, l'Alpbachtal offre d'innombrables sentiers de randonnée, des lacs idylliques et des gorges impressionnantes.

Nature préservée

Une gastronomie de haut niveau

L'Alpbachtal séduit les gourmands avec un éventail exquis, mêlant cuisine rustique des refuges d’alpage et gastronomie étoilée sublimant les produits régionaux.

Délices culinaires tyroliens

La région sous toutes ses facettes

Découvrir la région

Rattenberg – souffleurs de verre et ambiance médiévale

Flânez dans la plus petite ville d’Autriche : histoire, verre soufflé et vin dans un cadre enchanteur aux façades empreintes de charme.

Visiter Rattenberg

Randonnée avec arrêt dans un refuge alpin

À 1 712 m, l’alpage Steinbergalm ravit randonneurs et vétéistes avec ses fromages artisanaux et son accès au sommet du Sonnjoch (2 287 m).

Randonnée d'altitude

Musée des fermes tyroliennes à Kramsach

Fermes authentiques et traditions vivantes : ce musée en plein air offre une immersion culturelle dans l’histoire tyrolienne, peu importe la météo.

Musée en plein air

Lac de Berglstein

Entouré de forêts, le lac mystique de Berglstein offre calme et sérénité, parfait pour un pique-nique ou une pause au snack-bar voisin.

Lac de Berglstein

Architecture et décoration florale à Alpbach

Promenez-vous à Alpbach, célèbre pour ses chalets en bois et ses fleurs somptueuses, un joyau autrichien au charme pittoresque et authentique.

Le plus beau village d'Autriche

Top 5 des expériences en montagne

Randonnée au lever du soleil vers le Wiedersberger Horn

Genussgondel : petit-déjeuner en télécabine

Pause gourmande dans un refuge de montagne

Randonnée dans les gorges de Tiefenbachklamm

Randonnée dans les gorges de Kaiserklamm et Prügeltorte

Aventures en famille

Lauserland & Lauser-Sauser au Wiedersbergerhorn

Jeux en pleine nature et luge d'été vertigineuse : le Lauserland promet loisirs et sensations fortes dans un décor alpin exceptionnel.

Lauserland

La forêt magique de Juppi au Reither Kogel

Avec son circuit adapté aux poussettes, la forêt de Juppi mêle aventure, nature et mystère à travers des stations magiques et un rallye à énigmes.

Juppi Zauberwald

Carte au trésor de l'Alpbachtal

Collectez des tampons, explorez la vallée et profitez d'activités variées : en Alpbachtal, les familles vivent des aventures uniques !

Carte au trésor de l'Alpbachtal

Programme pour les familles

De juillet à août, l’Alpbachtal offre un programme familial riche et gratuit entre ateliers créatifs, baignades et sorties captivantes.

Programme pour familles

Musée des fermes du Tyrol à Kramsach

Découvrez comment vivaient les Tyroliens d’autrefois : maisons d’époque, artisanat et nature réunis dans un musée en plein air fascinant.

Musée des fermes du Tyrol

Profitez de vacances en toute sérénité avec l'Alpbachtal Card

Tous les avantages en un coup d'œil

Les plus belles randonnées

Randonnée autour du lac Zireiner See

Randonnée sur la montagne panoramique de la Gratlspitze

Randonnée à la découverte des gorges de Kundler Klamm

Randonnée vers l'alpage Stettauer à Alpbach

Sentier panoramique du Wiedersberger Horn

Les événements à ne pas manquer

Fêtes de la transhumance et marché fermier à Reith

19/09/2026 – 26/09/2026
6237 Reith im Alpbachtal

En septembre, Reith accueille une fête grandiose : vaches décorées, artisanat local et spécialités tyroliennes attirent des visiteurs du monde entier.

Transhumance à Reith im Alpbachtal

Nuits de Strawanzer à Reith im Alpbachtal

06/07/2026 – 31/08/2026
6235 Reith im Alpbachtal

Les nuits de Strawanzer à Reith promet des soirées d'été inoubliables : stands animés et moments partagés dans une ambiance unique.

Alpbachtaler Strawanzer Nacht

Randonnée de 24h dans la vallée de l'Alpbachtal

11/07/2026

En 2025, relevez le défi : 24 heures, 49 km, 3 000 m de dénivelé, une aventure guidée à travers les paysages tyroliens, réservée aux plus endurants.

Randonnée de 24h
Des produits régionaux de qualité

Gastronomie dans l'Alpbachtal

L'Alpbachtal ne séduit pas seulement par sa nature impressionnante, mais aussi par son offre culinaire variée. Ici, les traditions tyroliennes authentiques s'associent à des produits locaux de qualité pour ravir les papilles les plus exigeantes.

La région est connue pour ses nombreux producteurs régionaux, qui créent de véritables trésors avec passion et savoir-faire. Le fromage frais au lait de foin de l'Alpbachtal, le miel aromatique des vallées et les légumes croquants des fermes locales constituent la base des délicieux plats de la région. La Prügeltorte, un dessert traditionnel fait de couches de pâte finement empilées et cuit sur un feu de bois, est une spécialité originale de la vallée de l'Alpbachtal.

Gastronomie dans l'Alpbachtal

Vélo & VTT

Circuit du Farmkehralm à travers la vallée de Greiter

Circuit panoramique de l'Alpbachtal

Circuit vers le refuge Bayreuther

Les meilleurs refuges de montagne

Bischofer Käsalm

Située à 1.351 mètres d'altitude, la Bischofer Käsalm propose des spécialités fromagères maison produites sur place.

Bischofer Käsalm

Farmkehralm

Avec plus de 400 ans d'histoire, le Farmkehralm incarne le Tyrol authentique. Situé à 1 521 mètres d'altitude, il offre une superbe vue sur plusieurs sommets.

Farmkehralm

Kaiserhaus Brandenberg

Cette maison impériale historique servait autrefois de résidence de chasse à l'empereur François-Joseph Ier. Aujourd'hui, elle propose une cuisine tyrolienne originale.

Kaiserhaus Brandenberg

Steinbergalm

'alpage Steinbergalm, qui date du 16e siècle, est situé à 1.712 mètres d'altitude et constitue une destination magnifique pour les randonnées en VTT.

Steinbergalm

Holzalm

Le Holzalm, à 1 450 mètres d'altitude, est un lieu incontournable pour les amateurs de cuisine ! Le refuge est connu pour ses énormes escalopes fraîchement préparées.

Holzalm

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