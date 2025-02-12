Belvédère de Vienne – Art, Histoire et Splendeur Baroque
Un chef-d'œuvre architectural et artistique à Vienne
Introduction
Le Belvédère : Un trésor baroque au cœur de Vienne
Le Belvédère est l’un des plus beaux ensembles baroques au monde, combinant art, histoire et modernité. Ce site exceptionnel se compose du Belvédère supérieur, du Belvédère inférieur, de magnifiques jardins et du Belvédère 21, dédié à l’art contemporain.
Au Belvédère supérieur, découvrez l’une des plus prestigieuses collections d’art d’Europe, avec notamment « Le Baiser » de Gustav Klimt, des chefs-d’œuvre d’Egon Schiele et d’Oskar Kokoschka. La somptueuse Salle de Marbre offre une vue imprenable sur Vienne.
Le Belvédère inférieur accueille des expositions temporaires dans un cadre historique, tandis que le Belvédère 21 propose une architecture moderne et des œuvres d’art contemporain, créant un dialogue fascinant entre passé et présent.
Des jardins baroques à explorer
Les jardins du Belvédère comptent parmi les plus spectaculaires d’Europe. Parfaits pour la photographie et la détente, ils se distinguent par :
Le Jardin de la Chambre : L’ancien jardin privé du Prince Eugène, un havre intime.
Le Jardin de sculptures du Belvédère 21 : Une galerie en plein air d’artistes contemporains.
En savoir plus sur les jardins : Belvédère Jardins
Astuce : Pour une jolie vue sur Vienne, rendez-vous au Belvédère supérieur !
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Se rendre sur placeLe musée du Belvédère est situé au cœur de Vienne et facilement accessible à pied, à vélo ou en transports en commun. Ses trois sites – le Belvédère supérieur, le Belvédère inférieur et le Belvédère 21 – sont proches les uns des autres et se visitent aisément à pied.
Belvédère superieur
Tram D jusqu'à la station Schloss Belvedere
Tram 18 et O jusqu'à la station Quartier Belvedere
Métro U1 jusqu'à la station Südtirloerplatz
Belvédère inférieur
Tram 71 jusqu'à la station Unteres Belvedere
Tram D jusqu'à la station Gußhausstraße
Belvédère superieur
Tram D jusqu'à la station Schloss Belvedere
Tram 18 et O jusqu'à la station Quartier Belvedere
Métro U1 jusqu'à la station Südtirloerplatz
Belvédère inférieur
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Plus d’infos
Pause gourmande en plein château
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En savoir plus
Stöckl im Park – Un restaurant convivial niché dans un écrin de verdure.
Réserver
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