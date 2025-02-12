Belvedere Palace in Vienna with Baroque facade, green domes and manicured garden with conical hedges.
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Belvédère de Vienne – Art, Histoire et Splendeur Baroque
Un chef-d'œuvre architectural et artistique à Vienne

Découvrez le Musée d’Histoire de l’Art de Vienne : chefs-d'œuvre de Bruegel à Vermeer, trésors impériaux et une architecture éblouissante vous attendent !

Le Belvédère : Un trésor baroque au cœur de Vienne

Le Belvédère est l’un des plus beaux ensembles baroques au monde, combinant art, histoire et modernité. Ce site exceptionnel se compose du Belvédère supérieur, du Belvédère inférieur, de magnifiques jardins et du Belvédère 21, dédié à l’art contemporain.

Au Belvédère supérieur, découvrez l’une des plus prestigieuses collections d’art d’Europe, avec notamment « Le Baiser » de Gustav Klimt, des chefs-d’œuvre d’Egon Schiele et d’Oskar Kokoschka. La somptueuse Salle de Marbre offre une vue imprenable sur Vienne.

Le Belvédère inférieur accueille des expositions temporaires dans un cadre historique, tandis que le Belvédère 21 propose une architecture moderne et des œuvres d’art contemporain, créant un dialogue fascinant entre passé et présent.

Des jardins baroques à explorer

Les jardins du Belvédère comptent parmi les plus spectaculaires d’Europe. Parfaits pour la photographie et la détente, ils se distinguent par :

  • Le Jardin de la Chambre : L’ancien jardin privé du Prince Eugène, un havre intime.

  • Le Jardin de sculptures du Belvédère 21 : Une galerie en plein air d’artistes contemporains.

En savoir plus sur les jardins : Belvédère Jardins

Billets
Belvédère supérieur
Belvédère inférieur
Belvédère 21
Expositions actuelles

Astuce : Pour une jolie vue sur Vienne, rendez-vous au Belvédère supérieur !

Réservez vos billets maintenant : Billets Belvédère

Se rendre sur place

Le musée du Belvédère est situé au cœur de Vienne et facilement accessible à pied, à vélo ou en transports en commun. Ses trois sites – le Belvédère supérieur, le Belvédère inférieur et le Belvédère 21 – sont proches les uns des autres et se visitent aisément à pied.

Belvédère superieur

Tram D jusqu'à la station Schloss Belvedere
Tram 18 et O jusqu'à la station Quartier Belvedere
Métro U1 jusqu'à la station Südtirloerplatz

Informations pratiques

Belvédère inférieur

Tram 71 jusqu'à la station Unteres Belvedere
Tram D jusqu'à la station Gußhausstraße

Informations pratiques

Belvedere 21

Tram D,18 et O jusqu'à la station Quartier Belvedere

Informations pratiques

Les trésors artistiques à ne pas manquer

Gustav Klimt – Le Baiser

L’œuvre emblématique du musée et un chef-d’œuvre de l’Art nouveau viennois.

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Egon Schiele & Oskar Kokoschka

Des peintures expressionnistes qui capturent l’âme de Vienne.

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Salle de Marbre

Lieu historique où fut signé le Traité d'État autrichien en 1955.

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L’univers artistique du Belvedere

Belvédère de VienneDécouvrez l’Art, l’Histoire & le Baroque

Expériences & conseils pratiques

Plongez dans l’art avec l’atelier « Or viennois »

Découvrez la technique de la dorure et l’univers fascinant de Gustav Klimt.
Plus d’infos

Pause gourmande en plein château

Café du Belvédère – Dégustez des spécialités viennoises dans un cadre historique.
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Stöckl im Park – Un restaurant convivial niché dans un écrin de verdure.
Réserver

Vienna gold

Expositions 2025

Franz Xaver Messerschmidt

31/10/2025 – 06/04/2026
Belvédère inférieur Rennweg 6, 1030 Vienne

Le Belvédère présente Franz Xaver Messerschmidt (1736-1783) comme un artiste à un tournant culturel et politique.

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Johann Baptist Lampi l'Ancien et le Jeune

13/05/2026 – 11/10/2026
Belvédère supérieur Prinz-Eugen-Straße 27, 1030 Vienne

Un portrait de famille et une Vénus du Biedermeier partagent un secret : tous deux ont été repeints. L’exposition IM BLICK explore ce bouleversement.

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Cézanne, Monet, Renoir

25/09/2025 – 08/02/2026
Belvédère inférieur Rennweg 6, 1030 Vienne

Une sélection exceptionnelle d’œuvres impressionnistes suisses.

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Wotruba International

17/07/2025 – 11/01/2026
Belvédère 21 Arsenalstraße 1, 1030 Vienne

À l'occasion du 50e anniversaire de la mort de Fritz Wotruba (1907-1975), Belvedere 21 présente une exposition complète consacrée à cet important sculpteur autrichien.

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FAQ

Idéalement situé à Vienne, accessible en transports en commun.

Oui, sauf le Jardin de la Chambre, qui nécessite un billet d’entrée.

Oui, disponibles en plusieurs langues et réservables en ligne.

Belvedere

Prinz-Eugen-Strasse 27

1030 Vienne

Téléphone: +43 1 795 57-0


www.belvedere.at
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