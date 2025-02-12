Découvrez le Musée d’Histoire de l’Art de Vienne : chefs-d'œuvre de Bruegel à Vermeer, trésors impériaux et une architecture éblouissante vous attendent !

Le Belvédère : Un trésor baroque au cœur de Vienne

Le Belvédère est l’un des plus beaux ensembles baroques au monde, combinant art, histoire et modernité. Ce site exceptionnel se compose du Belvédère supérieur, du Belvédère inférieur, de magnifiques jardins et du Belvédère 21, dédié à l’art contemporain.

Au Belvédère supérieur, découvrez l’une des plus prestigieuses collections d’art d’Europe, avec notamment « Le Baiser » de Gustav Klimt, des chefs-d’œuvre d’Egon Schiele et d’Oskar Kokoschka. La somptueuse Salle de Marbre offre une vue imprenable sur Vienne.

Le Belvédère inférieur accueille des expositions temporaires dans un cadre historique, tandis que le Belvédère 21 propose une architecture moderne et des œuvres d’art contemporain, créant un dialogue fascinant entre passé et présent.

Des jardins baroques à explorer

Les jardins du Belvédère comptent parmi les plus spectaculaires d’Europe. Parfaits pour la photographie et la détente, ils se distinguent par :

Le Jardin de la Chambre : L’ancien jardin privé du Prince Eugène, un havre intime.

Le Jardin de sculptures du Belvédère 21 : Une galerie en plein air d’artistes contemporains.

En savoir plus sur les jardins : Belvédère Jardins