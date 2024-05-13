Skier au Bregenzerwald
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Le Bregenzerwald au Vorarlberg
Entre stations de ski extraordinaires, paysages immaculés et art contemporain

Le Bregenzerwald mêle avec élégance paysages grandioses, plaisir et sérénité.

Le Bregenzerwald réunit 23 villages pittoresques, situés entre des domaines skiables impressionnants et une nature fascinante. Que vous séjourniez au pied des pistes ou dans un village voisin, l'accès aux nombreuses descentes de la région est garanti. Avec le forfait des 3 vallées, vivez une expérience de ski sans limites et explorez un nouveau domaine chaque jour. En dehors des pistes, des aventures hivernales mémorables vous attendent, comme des randonnées guidées en raquettes ou des balades gourmandes. Le Bregenzerwald séduit également par son architecture en bois unique, qui allie merveilleusement tradition et modernité. Laissez-vous charmer par le savoir-faire artisanal et les plaisirs de la cuisine régionale !

La région en un coup d'œil
Domaines skiables8
Longueur totale des pistes de ski alpin213 km
Longueur totale des pistes de ski de fond320 km
Longueur totale des sentiers de randonnée310 km
Remontées mécaniques89
Écoles de ski9
Point culminant2 649 m
Arrivée
Hébergements
Événements
Forfaits de ski
Stations de ski
Écoles de ski
Randonnées culinaires

3 choses qui rendent la région si spéciale

Forfait de ski "3Täler"

Le forfait de ski des 3 vallées relie toutes les stations du Bregenzerwald et inclut également les navettes de ski.

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Programme pour enfants

Pendant trois semaines en janvier et mars, les enfants de 3 à 6 ans bénéficient gratuitement d’un cours de ski de 4 jours, ainsi que d’un forfait de ski offert.

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Plaisirs culinaires

Les gourmets apprécieront la diversité d'auberges traditionnelles et de restaurants haut de gamme, renommés pour leurs plats savoureux, notamment le fromage d'alpage.

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Nos recommandations d'activités en montagne

Partez à l'aventure dans le Bregenzerwald et savourez des instants inoubliables au milieu de sommets époustouflants et de merveilles naturelles.

Ski de randonnée

Le Bregenzerwald est connu pour son large éventail de randonnées à ski agréables.

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Randonnée en raquettes à neige

Dans plusieurs villages, des guides de montagne accompagnent les randonneurs en raquettes pour des excursions inoubliables.

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Ski de fond

Des pistes de ski de fond magnifiques et bien entretenues – l'alternative idéale au ski alpin et pour faire le plein d'énergie dans la nature.

Plus d'infos sur le ski de fond

Randonnée hivernale

De nombreux sentiers de randonnée hivernale traversent des paysages pittoresques et mènent à de superbes points de vue.

Découvrir les randonnées

Luge

C'est surtout le soir que l'on trouve des groupes joyeux qui dirigent leur luge vers la vallée.

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La magie de l'hiver

Activités en dehors des pistes

Découvrez le Bregenzerwald sous un autre jour : balades en raquettes, randonnées et descentes en luge vous feront vivre des moments magiques dans un cadre naturel enchanteur.

Nos recommandations d'hôtels et nos offres spéciales

Biohotel Schwanen

Biohotel Schwanen au Bregenzerwald – durabilité vécue, charme alpin et cuisine régionale raffinée. Un lieu pour arriver, savourer et se détendre.

Hôtel bio Schwanen

Hôtel Krone in Au****

L'Hôtel Krone à Au est une oasis de bien-être au cœur du Bregenzerwald, offrant une cuisine raffinée, un Sky Spa panoramique et un lac naturel pour un séjour relaxant.

Hôtel Krone in Au

Hôtel Tannahof

Découvrez l'Hôtel Tannahof, niché au cœur du Bregenzerwald. Un séjour mêlant confort, cuisine locale et activités nature, idéal pour se ressourcer en toute sérénité.

Hôtel Tannahof
Nos recommandations de refuges

Les plus beaux refuges de montagne

  • Refuge Hochalp : l'atmosphère chaleureuse de ce petit refuge plein de charme, niché dans le domaine skiable de Warth-Schröcken, est une véritable invitation à la détente.

  • Restaurant panoramique Baumgarten : accessible en téléphérique, avec ou sans skis, le restaurant panoramique offre une vue spectaculaire et enchanteresse.

  • Restaurant d'alpage Moos : la refuge propose des promenades en traîneau à cheval sur des pistes aménagées loin des routes.

  • Bergkristallhütte : niché dans un cadre enchanteur au pied du Zitterklapfenstock, le refuge « Bergkristallhütte » n'est accessible qu'à pied, offrant un silence apaisant.

Gastronomie au Bregenzerwald

Knödels au fromage blanc farcis au sig et à la compote d'abricots

Voir la recetteEn savoir plus sur la gastronomie

Les plus beaux points de vue

Elsenalp à Damüls

Vue magnifique sur le Damülser Mittagsspitze et de nombreux autres sommets.

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Körbersee

Vue sur les plus hautes montagnes du Bregenzerwald.

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Baumgarten à Bezau

Vue panoramique à 360° avec vue sur le lac de Constance et les montagnes suisses.

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Diedamskopf

Vue sur environ 300 sommets alpins en Allemagne, en Autriche et en Suisse.

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Développement durable dans la région

Dans le Vorarlberg et le Bregenzerwald, il est très important d'utiliser les ressources disponibles avec précaution. Dans presque toutes les localités, des centrales de chauffage à la biomasse fournissent de l'eau chaude et du chauffage.

Énergie renouvelable : dans bon nombre des 23 communes de la région, des centrales de chauffage à la biomasse chauffent les pièces et l'eau. De nombreux établissements d'hébergement y sont également raccordés. Elles produisent de l'énergie à partir du bois, qui est disponible en quantité suffisante dans le Bregenzerwald.

Des mesures d'économie d'énergie et un nouveau développement de l'énergie hydraulique doivent contribuer à l'autonomie énergétique du Vorarlberg d'ici 2050.

En plus des centrales de chauffage à biomasse municipales, certains hôtels du Bregenzerwald ont installé leurs propres centrales. De nombreux hébergements touristiques de la région adoptent des pratiques respectueuses de l'environnement. À Damüls, l'engagement des habitants envers la production de chaleur moderne est remarquable : environ 95 % des bâtiments, qu'il s'agisse de maisons privées ou d'hébergements touristiques, sont chauffés à la biomasse.

Au-Schoppernau propose des visites guidées de la centrale de chauffage à biomasse locale dans le cadre de son programme hebdomadaire.

Bornes de recharge pour voitures électriques : leur nombre augmente constamment. Vous en trouverez dans les offices de tourisme, les hôtels, ainsi qu'aux stations inférieures du Diedamskopfbahn à Schoppernau et du téléphérique de Bezau.

Kontakt
Vers les vacances d'hiver en Autriche

Bregenzerwald Tourismus GmbH

Gerbe 1135

6863 Egg

Téléphone: +43 551 223 65

info@bregenzerwald.at
www.bregenzerwald.at

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