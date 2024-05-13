Le Bregenzerwald au Vorarlberg
Entre stations de ski extraordinaires, paysages immaculés et art contemporain
Introduction
Le Bregenzerwald réunit 23 villages pittoresques, situés entre des domaines skiables impressionnants et une nature fascinante. Que vous séjourniez au pied des pistes ou dans un village voisin, l'accès aux nombreuses descentes de la région est garanti. Avec le forfait des 3 vallées, vivez une expérience de ski sans limites et explorez un nouveau domaine chaque jour. En dehors des pistes, des aventures hivernales mémorables vous attendent, comme des randonnées guidées en raquettes ou des balades gourmandes. Le Bregenzerwald séduit également par son architecture en bois unique, qui allie merveilleusement tradition et modernité. Laissez-vous charmer par le savoir-faire artisanal et les plaisirs de la cuisine régionale !
3 choses qui rendent la région si spéciale
Forfait de ski "3Täler"
Le forfait de ski des 3 vallées relie toutes les stations du Bregenzerwald et inclut également les navettes de ski.
Programme pour enfants
Pendant trois semaines en janvier et mars, les enfants de 3 à 6 ans bénéficient gratuitement d’un cours de ski de 4 jours, ainsi que d’un forfait de ski offert.
Nos recommandations d'activités en montagnePartez à l'aventure dans le Bregenzerwald et savourez des instants inoubliables au milieu de sommets époustouflants et de merveilles naturelles.
Randonnée en raquettes à neige
Dans plusieurs villages, des guides de montagne accompagnent les randonneurs en raquettes pour des excursions inoubliables.
Ski de fond
Des pistes de ski de fond magnifiques et bien entretenues – l'alternative idéale au ski alpin et pour faire le plein d'énergie dans la nature.
Randonnée hivernale
De nombreux sentiers de randonnée hivernale traversent des paysages pittoresques et mènent à de superbes points de vue.
Activités en dehors des pistesDécouvrez le Bregenzerwald sous un autre jour : balades en raquettes, randonnées et descentes en luge vous feront vivre des moments magiques dans un cadre naturel enchanteur.
Nos recommandations d'hôtels et nos offres spéciales
Biohotel Schwanen
Biohotel Schwanen au Bregenzerwald – durabilité vécue, charme alpin et cuisine régionale raffinée. Un lieu pour arriver, savourer et se détendre.
Hôtel Krone in Au****
L'Hôtel Krone à Au est une oasis de bien-être au cœur du Bregenzerwald, offrant une cuisine raffinée, un Sky Spa panoramique et un lac naturel pour un séjour relaxant.
Les plus beaux refuges de montagne
Refuge Hochalp : l'atmosphère chaleureuse de ce petit refuge plein de charme, niché dans le domaine skiable de Warth-Schröcken, est une véritable invitation à la détente.
Restaurant panoramique Baumgarten : accessible en téléphérique, avec ou sans skis, le restaurant panoramique offre une vue spectaculaire et enchanteresse.
Restaurant d'alpage Moos : la refuge propose des promenades en traîneau à cheval sur des pistes aménagées loin des routes.
Bergkristallhütte : niché dans un cadre enchanteur au pied du Zitterklapfenstock, le refuge « Bergkristallhütte » n'est accessible qu'à pied, offrant un silence apaisant.
Knödels au fromage blanc farcis au sig et à la compote d'abricots
Les plus beaux points de vue
Développement durable dans la région
Dans le Vorarlberg et le Bregenzerwald, il est très important d'utiliser les ressources disponibles avec précaution. Dans presque toutes les localités, des centrales de chauffage à la biomasse fournissent de l'eau chaude et du chauffage.
Énergie renouvelable : dans bon nombre des 23 communes de la région, des centrales de chauffage à la biomasse chauffent les pièces et l'eau. De nombreux établissements d'hébergement y sont également raccordés. Elles produisent de l'énergie à partir du bois, qui est disponible en quantité suffisante dans le Bregenzerwald.
Des mesures d'économie d'énergie et un nouveau développement de l'énergie hydraulique doivent contribuer à l'autonomie énergétique du Vorarlberg d'ici 2050.
En plus des centrales de chauffage à biomasse municipales, certains hôtels du Bregenzerwald ont installé leurs propres centrales. De nombreux hébergements touristiques de la région adoptent des pratiques respectueuses de l'environnement. À Damüls, l'engagement des habitants envers la production de chaleur moderne est remarquable : environ 95 % des bâtiments, qu'il s'agisse de maisons privées ou d'hébergements touristiques, sont chauffés à la biomasse.
Au-Schoppernau propose des visites guidées de la centrale de chauffage à biomasse locale dans le cadre de son programme hebdomadaire.
Bornes de recharge pour voitures électriques : leur nombre augmente constamment. Vous en trouverez dans les offices de tourisme, les hôtels, ainsi qu'aux stations inférieures du Diedamskopfbahn à Schoppernau et du téléphérique de Bezau.
Bregenzerwald Tourismus GmbH
Gerbe 1135
6863 Egg
Téléphone: +43 551 223 65