Le Bregenzerwald réunit 23 villages pittoresques au cœur d'un paysage de montagne époustouflant.

Culture & architecture : une créativité ancrée dans la tradition

Dans les 23 villages du Bregenzerwald, tradition et modernité dialoguent avec élégance. L’architecture en bois, ancienne et contemporaine, façonne un paysage culturel unique. Le Werkraum Bregenzerwald et son bâtiment signé Peter Zumthor incarnent cette créativité reconnue. Festivals comme la Schubertiade à Schwarzenberg ou les Bregenzer Festspiele, ainsi que plusieurs musées, enrichissent la région d’une vie artistique stimulante.

Nature & mouvement : respirer, marcher, explorer

En été comme en hiver, la nature invite au mouvement. Randonnées, VTT et itinérances gourmandes mènent vers alpages et sommets panoramiques. L’hiver, ski, ski de fond, randonnées en raquettes ou balades hivernales permettent d’explorer des paysages préservés. Grâce à des infrastructures efficaces et à la Gäste-Card, les expériences sont variées, accessibles et durables.

Saveurs du terroir : une gastronomie authentique et raffinée

La gastronomie fait partie intégrante de l’art de vivre local. Le célèbre fromage d’alpage du Bregenzerwald symbolise une agriculture à taille humaine et une tradition inscrite au patrimoine culturel immatériel. Produits régionaux, créativité culinaire et restaurants distingués par le Guide MICHELIN et Gault&Millau garantissent une expérience authentique et raffinée.