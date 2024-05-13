Vacances dans le Bregenzerwald
Introduction
Culture & architecture : une créativité ancrée dans la tradition
Dans les 23 villages du Bregenzerwald, tradition et modernité dialoguent avec élégance. L’architecture en bois, ancienne et contemporaine, façonne un paysage culturel unique. Le Werkraum Bregenzerwald et son bâtiment signé Peter Zumthor incarnent cette créativité reconnue. Festivals comme la Schubertiade à Schwarzenberg ou les Bregenzer Festspiele, ainsi que plusieurs musées, enrichissent la région d’une vie artistique stimulante.
Nature & mouvement : respirer, marcher, explorer
En été comme en hiver, la nature invite au mouvement. Randonnées, VTT et itinérances gourmandes mènent vers alpages et sommets panoramiques. L’hiver, ski, ski de fond, randonnées en raquettes ou balades hivernales permettent d’explorer des paysages préservés. Grâce à des infrastructures efficaces et à la Gäste-Card, les expériences sont variées, accessibles et durables.
Saveurs du terroir : une gastronomie authentique et raffinée
La gastronomie fait partie intégrante de l’art de vivre local. Le célèbre fromage d’alpage du Bregenzerwald symbolise une agriculture à taille humaine et une tradition inscrite au patrimoine culturel immatériel. Produits régionaux, créativité culinaire et restaurants distingués par le Guide MICHELIN et Gault&Millau garantissent une expérience authentique et raffinée.
Bon plan du Bregenzerwald
La Gäste-Card Bregenzerwald & Großes Walsertal
Offerte dès 3 nuits (entre le 1er mai et le 31 octobre 2026), elle facilite les expériences : remontées mécaniques, bus régionaux et piscines en plein air.
3Täler-Skipass : un seul forfait, plus de liberté
Accédez à 8 domaines skiables du Bregenzerwald avec un seul pass, valable aussi pour les skibus. Idéal pour varier les pistes chaque jour, grâce aux courtes distances.
La neige pour les enfants au Bregenzerwald
Offrez à vos enfants de 3 à 6 ans leurs premières sensations sur les pistes : pendant trois semaines en janvier et mars, ils profitent d’un cours de ski gratuit de quatre jours ainsi que d’un forfait offert.
Où dormir au Bregenzerwald ?
Entre hôtels design, chalets en bois et maisons d’hôtes authentiques, chaque adresse au Bregenzerwald reflète le charme et le savoir-faire de la région.
La Gäste-Card Bregenzerwald & Großes Walsertal
Offerte dès 3 nuits (entre le 1er mai et le 31 octobre 2026), elle facilite les expériences : remontées mécaniques, bus régionaux et piscines en plein air.
3Täler-Skipass : un seul forfait, plus de liberté
Accédez à 8 domaines skiables du Bregenzerwald avec un seul pass, valable aussi pour les skibus. Idéal pour varier les pistes chaque jour, grâce aux courtes distances.
La neige pour les enfants au Bregenzerwald
Offrez à vos enfants de 3 à 6 ans leurs premières sensations sur les pistes : pendant trois semaines en janvier et mars, ils profitent d’un cours de ski gratuit de quatre jours ainsi que d’un forfait offert.
Où dormir au Bregenzerwald ?
Entre hôtels design, chalets en bois et maisons d’hôtes authentiques, chaque adresse au Bregenzerwald reflète le charme et le savoir-faire de la région.
Le Bregenzerwald au fil des saisonsQuatre saisons, quatre façons de découvrir le Bregenzerwald : nature inspirante, architecture remarquable et plaisirs gourmands.
Top activités dans le Bregenzerwald
Randonnées thématiques au Bregenzerwald
Explorez architecture, traditions alpines et nature préservée. Des parcours inspirants entre panoramas, culture et haltes gourmandes.
La région sous toutes ses facettes
Points forts de la région
Musées et culture
Maison de l'Artisanat à Andelsbuch
La Werkraum Haus (Maison de l'Artisanat) à Andelsbuch offre un aperçu du savoir-faire local.
Musées et événements culturels
La région compte plusieurs musées passionnants comme le musée de la femme à Hittisau ou le musée Angelika Kauffmann à Schwarzenberg.
Musée de la Femme à Hittisau
L’unique musée de la Femme en Autriche propose des expositions temporaires mettant en lumière des thèmes concernant les femmes dans des domaines variés.
Musée Angelika Kauffmann à Schwarzenberg
Derrière les murs d'une maison typique du Bregenzerwald, vieille de 450 ans, se cache un musée moderne dédié à Angelika Kauffmann.
Les meilleures randonnées
Randonnée sur les alpages à Au-Schoppernau
A Au-Schoppernau, le « Alpgang-Weg » donne un aperçu de l'économie alpestre.
Randonnée sur la Braunarlspitze
Avec ses 2 649 m, elle est la plus haute montagne du Bregenzerwald et se trouve à Schröcken.
Randonnée en poussette vers le lac Körbersee
En famille, au cœur des imposantes montagnes de la région du Hochtannberg.
Les meilleurs refuges
Recette : soupe au fromage du Bregenzerwald
Les plus beaux points de vue
Recommandations d'hôtels
Hôtel Damülser Hof****
Le Damülser Hof est un hôtel familial niché à 1 500 m d'altitude. Il combine détente, bien-être, et aventures en pleine nature avec une cuisine raffinée et un spa.
Hôtel Krone in Au****
L'Hôtel Krone à Au est une oasis de bien-être au cœur du Bregenzerwald, offrant une cuisine raffinée, un Sky Spa panoramique et un lac naturel pour un séjour relaxant.