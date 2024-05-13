Schwarzenberg dans le Bregenzerwald
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Vacances dans le Bregenzerwald

Le Bregenzerwald réunit 23 villages pittoresques au cœur d'un paysage de montagne époustouflant.

Culture & architecture : une créativité ancrée dans la tradition

Dans les 23 villages du Bregenzerwald, tradition et modernité dialoguent avec élégance. L’architecture en bois, ancienne et contemporaine, façonne un paysage culturel unique. Le Werkraum Bregenzerwald et son bâtiment signé Peter Zumthor incarnent cette créativité reconnue. Festivals comme la Schubertiade à Schwarzenberg ou les Bregenzer Festspiele, ainsi que plusieurs musées, enrichissent la région d’une vie artistique stimulante.

Nature & mouvement : respirer, marcher, explorer

En été comme en hiver, la nature invite au mouvement. Randonnées, VTT et itinérances gourmandes mènent vers alpages et sommets panoramiques. L’hiver, ski, ski de fond, randonnées en raquettes ou balades hivernales permettent d’explorer des paysages préservés. Grâce à des infrastructures efficaces et à la Gäste-Card, les expériences sont variées, accessibles et durables.

Saveurs du terroir : une gastronomie authentique et raffinée

La gastronomie fait partie intégrante de l’art de vivre local. Le célèbre fromage d’alpage du Bregenzerwald symbolise une agriculture à taille humaine et une tradition inscrite au patrimoine culturel immatériel. Produits régionaux, créativité culinaire et restaurants distingués par le Guide MICHELIN et Gault&Millau garantissent une expérience authentique et raffinée.

Le Bregenzerwald
Activités
Gastronomie
Architecture et artisanat

Bon plan du Bregenzerwald

La Gäste-Card Bregenzerwald & Großes Walsertal

Offerte dès 3 nuits (entre le 1er mai et le 31 octobre 2026), elle facilite les expériences : remontées mécaniques, bus régionaux et piscines en plein air.

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3Täler-Skipass : un seul forfait, plus de liberté

Accédez à 8 domaines skiables du Bregenzerwald avec un seul pass, valable aussi pour les skibus. Idéal pour varier les pistes chaque jour, grâce aux courtes distances.

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La neige pour les enfants au Bregenzerwald

Offrez à vos enfants de 3 à 6 ans leurs premières sensations sur les pistes : pendant trois semaines en janvier et mars, ils profitent d’un cours de ski gratuit de quatre jours ainsi que d’un forfait offert.

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Où dormir au Bregenzerwald ?

Entre hôtels design, chalets en bois et maisons d’hôtes authentiques, chaque adresse au Bregenzerwald reflète le charme et le savoir-faire de la région.

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Le Bregenzerwald au fil des saisons

Quatre saisons, quatre façons de découvrir le Bregenzerwald : nature inspirante, architecture remarquable et plaisirs gourmands.

Top activités dans le Bregenzerwald

Vélo, VTT & gravel bike

La région offre de nombreux spots pour les vétéistes en quête d'aventures.

Vélo, VTT & gravel bike

Randonnées thématiques au Bregenzerwald

Explorez architecture, traditions alpines et nature préservée. Des parcours inspirants entre panoramas, culture et haltes gourmandes.

Randonnées thématiques

Gastronomie

Auberges de caractère, tables créatives, fromage d’alpage emblématique.

Art culinaire

Randonnée

La région totalise 1 500 km de sentiers de randonnée pour tous les niveaux.

Itinéraires de randonnée

Architecture & Artisanat

Le Bregenzerwald est connu pour sa façon surprenante d’allier l’architecture en bois ancienne et moderne et pour son artisanat innovant.

Découvrir l'architecture locale

La région sous toutes ses facettes

Points forts de la région

Musées et culture

Maison de l'Artisanat à Andelsbuch

La Werkraum Haus (Maison de l'Artisanat) à Andelsbuch offre un aperçu du savoir-faire local.

Werkraum Haus

Musées et événements culturels

La région compte plusieurs musées passionnants comme le musée de la femme à Hittisau ou le musée Angelika Kauffmann à Schwarzenberg.

Toute la culture

Musée de la Femme à Hittisau

L’unique musée de la Femme en Autriche propose des expositions temporaires mettant en lumière des thèmes concernant les femmes dans des domaines variés.

Frauenmuseum

Musée Angelika Kauffmann à Schwarzenberg

Derrière les murs d'une maison typique du Bregenzerwald, vieille de 450 ans, se cache un musée moderne dédié à Angelika Kauffmann.

Angelika Kauffmann Museum

Schubertiade à Schwarzenberg

Réputée mondialement, la Schubertiade de Schwarzenberg célèbre la musique de Schubert et de ses contemporains dans une ambiance conviviale.

Schubertiade

Les meilleures randonnées

Randonnée sur les alpages à Au-Schoppernau

A Au-Schoppernau, le « Alpgang-Weg » donne un aperçu de l'économie alpestre.

Alpgang-Weg

Randonnée sur la Braunarlspitze

Avec ses 2 649 m, elle est la plus haute montagne du Bregenzerwald et se trouve à Schröcken.

Braunarlspitze

Randonnée en poussette vers le lac Körbersee

En famille, au cœur des imposantes montagnes de la région du Hochtannberg.

Randonnée familiale

Circuit de Damüls

Un itinéraire enchanteur offrant des panoramas spectaculaires dans les montagnes de Damüls, avec des passages au sommet.

Circuit de Damüls

Les meilleurs refuges

Jagdgasthaus Egender à Schönenbach

Edelweiß am Öberle

Berghotel Körbersee

Berggasthaus Hochhäderich

Recette : soupe au fromage du Bregenzerwald

Voir la recette

Les plus beaux points de vue

Damülser Mittagsspitze

Diedamskopf à Au-Schoppernau

Hochälpele près de Schwarzenberg

Renkknie à Sibratsgfäll

Baumgarten à Bezau

Recommandations d'hôtels

Hôtel Damülser Hof****

Le Damülser Hof est un hôtel familial niché à 1 500 m d'altitude. Il combine détente, bien-être, et aventures en pleine nature avec une cuisine raffinée et un spa.

Hôtel Damülser Hof

Hôtel Krone in Au****

L'Hôtel Krone à Au est une oasis de bien-être au cœur du Bregenzerwald, offrant une cuisine raffinée, un Sky Spa panoramique et un lac naturel pour un séjour relaxant.

Hôtel Krone in Au

Hôtel Tannahof

Découvrez l'Hôtel Tannahof, niché au cœur du Bregenzerwald. Un séjour mêlant confort, cuisine locale et activités nature, idéal pour se ressourcer en toute sérénité.

Hôtel Tannahof

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