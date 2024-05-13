À Vienne et au-delà, l’Autriche vous invite à une saison culturelle 2026 riche en découvertes.

Cinq musées pour découvrir Vienne à travers l’art

En 2026, cinq musées majeurs proposent une sélection d’expositions et de parcours culturels à ne pas manquer.

Du Leopold Museum, référence de l’Art nouveau viennois, au Kunsthistorisches Museum et à ses collections impériales, la diversité artistique s’exprime pleinement. Le Belvedere met à l’honneur Klimt et les grands courants de la peinture, tandis que Mythos Mozart, une expérience multimédia immersive, plonge dans l’univers du compositeur. Le Musée Sigmund Freud complète ce panorama en retraçant la vie et la pensée du fondateur de la psychanalyse, dans son ancien lieu de consultation.

Escapades culturelles à Salzbourg et à Graz

Envie d’élargir l’horizon culturel au-delà de Vienne ? Deux villes autrichiennes offrent des expériences complémentaires, entre patrimoine et création contemporaine.

Salzbourg séduit par son héritage baroque et son lien étroit avec la musique. Le château de Hellbrunn, célèbre pour ses jeux d’eau, apporte une dimension ludique et historique à la découverte culturelle de la région.

Graz, ville de design et d’architecture, conjugue innovation et héritage. Entre façades Renaissance, institutions culturelles contemporaines et scène créative dynamique, la culture s’y vit de manière ouverte et actuelle.