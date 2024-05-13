Vos rendez‑vous culturels 2026
Expositions incontournables, expériences inédites & patrimoines vivants
Introduction
Cinq musées pour découvrir Vienne à travers l’art
En 2026, cinq musées majeurs proposent une sélection d’expositions et de parcours culturels à ne pas manquer.
Du Leopold Museum, référence de l’Art nouveau viennois, au Kunsthistorisches Museum et à ses collections impériales, la diversité artistique s’exprime pleinement. Le Belvedere met à l’honneur Klimt et les grands courants de la peinture, tandis que Mythos Mozart, une expérience multimédia immersive, plonge dans l’univers du compositeur. Le Musée Sigmund Freud complète ce panorama en retraçant la vie et la pensée du fondateur de la psychanalyse, dans son ancien lieu de consultation.
Escapades culturelles à Salzbourg et à Graz
Envie d’élargir l’horizon culturel au-delà de Vienne ? Deux villes autrichiennes offrent des expériences complémentaires, entre patrimoine et création contemporaine.
Salzbourg séduit par son héritage baroque et son lien étroit avec la musique. Le château de Hellbrunn, célèbre pour ses jeux d’eau, apporte une dimension ludique et historique à la découverte culturelle de la région.
Graz, ville de design et d’architecture, conjugue innovation et héritage. Entre façades Renaissance, institutions culturelles contemporaines et scène créative dynamique, la culture s’y vit de manière ouverte et actuelle.
Les temps forts de la saison, au fil de l’année
Printemps – Renouveau artistique
Kunsthistorisches Museum : Canaletto et Bellotto, entre Venise, Londres et Vienne, en dialogue avec Bruegel et la Renaissance
Belvedere : paysages de Waldmüller et confrontation avec ses contemporains européens
Belvédère inférieur : rétrospective Anni Albers, figure majeure du Bauhaus
Leopold Museum : première rétrospective autrichienne de Gustave Courbet et œuvres de la collection de la Banque nationale autrichienne
Musée Sigmund Freud : spoliation de Freud et de sa famille sous le régime nazi, documents et témoignages inédits
Été – Culture et patrimoine à Salzbourg
Salzbourg : l’été met en valeur le patrimoine culturel et musical d’une ville classée au patrimoine mondial de l’UNESCO
270 ans de Mozart : en 2026, Salzbourg célèbre le 270ᵉ anniversaire de la naissance de Wolfgang Amadeus Mozart à travers expositions et temps forts culturels
Château de Hellbrunn : expositions et parcours culturels dans un cadre baroque unique, entre jardins historiques et célèbres jeux d’eau
Expérience estivale : culture, architecture et art de vivre se découvrent à un rythme léger, entre visites et flâneries
Automne – Graz, création et culture contemporaine
Steirischer Herbst : festival international de référence, dédié à l’art contemporain, à la musique, au théâtre et aux débats de société
Klanglicht : installations lumineuses et créations sonores transforment l’espace urbain en scène artistique immersive
Trüffelfestival : rencontre entre gastronomie, culture et terroir, célébrant la truffe styrienne à travers dégustations et événements
Graz : ville créative UNESCO où design, architecture et culture contemporaine s’expriment avec audace à l’automne
Hiver – Avent, musique et atmosphères culturelles
Graz – Avent : marchés de l’Avent au cœur du centre historique, entre traditions, créations locales et ambiance culturelle chaleureuse
Salzbourg – Avent : décor baroque, concerts et marchés de Noël font de la ville une scène culturelle hivernale emblématique
Musique et patrimoine : l’hiver met en valeur le lien étroit entre culture, musique et architecture dans les villes autrichiennes
Vienne – Mythos Mozart : parcours immersif consacré à Mozart, idéal pour une découverte culturelle pendant la saison hivernale
Printemps – Renouveau artistique
Kunsthistorisches Museum : Canaletto et Bellotto, entre Venise, Londres et Vienne, en dialogue avec Bruegel et la Renaissance
Belvedere : paysages de Waldmüller et confrontation avec ses contemporains européens
Belvédère inférieur : rétrospective Anni Albers, figure majeure du Bauhaus
Leopold Museum : première rétrospective autrichienne de Gustave Courbet et œuvres de la collection de la Banque nationale autrichienne
Musée Sigmund Freud : spoliation de Freud et de sa famille sous le régime nazi, documents et témoignages inédits
Été – Culture et patrimoine à Salzbourg
Salzbourg : l’été met en valeur le patrimoine culturel et musical d’une ville classée au patrimoine mondial de l’UNESCO
270 ans de Mozart : en 2026, Salzbourg célèbre le 270ᵉ anniversaire de la naissance de Wolfgang Amadeus Mozart à travers expositions et temps forts culturels
Château de Hellbrunn : expositions et parcours culturels dans un cadre baroque unique, entre jardins historiques et célèbres jeux d’eau
Expérience estivale : culture, architecture et art de vivre se découvrent à un rythme léger, entre visites et flâneries
Automne – Graz, création et culture contemporaine
Steirischer Herbst : festival international de référence, dédié à l’art contemporain, à la musique, au théâtre et aux débats de société
Klanglicht : installations lumineuses et créations sonores transforment l’espace urbain en scène artistique immersive
Trüffelfestival : rencontre entre gastronomie, culture et terroir, célébrant la truffe styrienne à travers dégustations et événements
Graz : ville créative UNESCO où design, architecture et culture contemporaine s’expriment avec audace à l’automne
Hiver – Avent, musique et atmosphères culturelles
Graz – Avent : marchés de l’Avent au cœur du centre historique, entre traditions, créations locales et ambiance culturelle chaleureuse
Salzbourg – Avent : décor baroque, concerts et marchés de Noël font de la ville une scène culturelle hivernale emblématique
Musique et patrimoine : l’hiver met en valeur le lien étroit entre culture, musique et architecture dans les villes autrichiennes
Vienne – Mythos Mozart : parcours immersif consacré à Mozart, idéal pour une découverte culturelle pendant la saison hivernale
Le Belvédère
Le Belvédère est l’un des ensembles baroques les plus spectaculaires au monde et une étape incontournable à Vienne pour les amateurs d’art, de culture et de lieux d’exception. Composé du Belvédère supérieur et inférieur, de somptueux jardins en terrasses et du Belvedere 21 à l’architecture contemporaine, il incarne une alliance unique entre histoire, art et modernité.
La Galerie autrichienne du Belvédère abrite l’une des plus importantes collections d’art d’Europe. Les visiteurs y parcourent 800 ans de création artistique, avec en point d’orgue Le Baiser de Gustav Klimt, accompagné de chefs-d’œuvre d’Egon Schiele, Oskar Kokoschka et bien d’autres. Le célèbre Salon de Marbre du Belvédère supérieur séduit par son atmosphère majestueuse et sa vue imprenable sur Vienne.
Les jardins baroques, ponctués de fontaines, sculptures et perspectives élégantes, offrent une parenthèse de calme et un décor idéal pour la photographie. Tandis que le Belvédère inférieur propose des expositions dans un cadre historique raffiné, le Belvedere 21 ouvre le dialogue avec l’art contemporain et l’architecture du XXIᵉ siècle.
Facilement accessible et doté d’infrastructures modernes, le Belvédère est bien plus qu’un musée : c’est une expérience culturelle complète, où l’art et l’esthétique se vivent à chaque pas.
Les expositions au Belvedere en 2026
Waldmüller et la nature – Expo de paysage à Vienne
Au XIXᵉ siècle, la peinture de paysage s’épanouit dans toute l’Europe. À travers ses portraits d’arbres, vues du Wienerwald et du Salzkammergut, Waldmüller exprime la quête d’harmonie avec la nature. L’exposition le confronte à ses pairs européens.
Anni Albers Constructing Textiles
Le Belvédère inférieur consacre une rétrospective à Anni Albers, figure majeure du Bauhaus. Entre art, design et textile, son œuvre novatrice se dévoile enfin en Autriche – du Black Mountain College à la pensée théorique.
Erika Giovanna Klien - All Is Movement
Le Belvédère met à l’honneur Erika Giovanna Klien, figure du Kinétisme viennois. Corps en mouvement, décors de scène, paysages urbains : une œuvre pionnière entre l’Europe et New York, à (re)découvrir à Vienne.
Feminist Futures Forever
Feminist Futures Forever explore les voix multiples de l’art féministe. Entre mémoire, présent et futur imaginé, l’exposition crée un dialogue intergénérationnel autour de récits artistiques engagés et de modèles sociétaux à venir.
Kunsthistorisches Museum
Le Kunsthistorisches Museum, fondé par l’empereur François-Joseph pour abriter les collections impériales, compte parmi les plus grands musées du monde. Ses trésors couvrent cinq millénaires – de l’Égypte antique à la fin du XVIIIᵉ siècle – et reflètent la passion des Habsbourg pour l’art. La galerie de peintures expose des chefs-d’œuvre uniques de Bruegel, Raphaël, Rembrandt, Titien, Vermeer ou Velázquez. Dans la Kunstkammer Wien, découvrez des pièces d’orfèvrerie exceptionnelles comme la Saliera de Cellini, des automates raffinés ou des objets en ivoire d’une finesse extrême. L’architecture du musée, son grand escalier décoré de fresques signées Gustav Klimt, sont en soi un plaisir esthétique.
La Hofburg abrite d'autres merveilles : la Trésorerie impériale avec la couronne d’Autriche, la lance sacrée du Saint Empire, le trésor de la Toison d’or, ou encore le légendaire « Saint Graal » en agate.
La Wagenburg dévoile un parc princier unique avec carrosses, harnachements et habits de cour.
Le Musée du Monde retrace 500 ans de voyages et d’exploration. On y admire le Penacho aztèque, des objets de James Cook ou encore des pièces béninoises rares.
Enfin, la Neue Hofburg présentent 3 800 armures et armes cérémonielles – véritables œuvres d’art – et une collection d’instruments de musique historiques joués par Mozart.
Les expositions au Kunsthistorisches Museum en 2026Répartés sur plusieurs sites emblématiques de la ville, les musées du Kunsthistorisches Museum Wien forment un ensemble unique. Ils invitent à un voyage fascinant à travers l’histoire de l’art, du pouvoir et de la curiosité impériale.
À ne pas manquer : Bruegel et les maîtres de la Renaissance
Admirez la plus grande collection Bruegel au monde au Kunsthistorisches Museum : 12 chefs-d’œuvre, dont La Tour de Babel et Les Chasseurs dans la neige. Un voyage saisissant au cœur de la peinture flamande et de la Renaissance européenne.
Canaletto & Bellotto
Au printemps 2026, le Kunsthistorisches Museum consacre une exposition à Canaletto et Bellotto. Leurs vues de Venise, Londres et Vienne révèlent l’idéal urbain du XVIIIᵉ siècle – entre art, société et esprit des Lumières.
Cléopâtre & Rome – Crime antique à Éphèse
Une tombe énigmatique, un meurtre, des jeux de pouvoir : l’exposition explore l’assassinat d’Arsinoé, sœur de Cléopâtre, à Éphèse. Archéologie, politique et récits impériaux s’entrecroisent pour faire revivre une époque en pleine mutation.
Bernini – Peintre et sculpteur
Le Kunsthistorisches Museum révèle un portrait inédit attribué à Bernini. L’exposition explore son art du portrait à travers peinture, sculpture et dessin – une redécouverte fascinante du maître du baroque.
À partir de novembre 2026 : plongez dans l’histoire du Palais Lobkowitz
Découvrez l’histoire de la famille aristocratique Lobkowitz et des chefs-d’œuvre d’importants artistes viennois. L’opulence de l’architecture baroque offre une expérience visuelle impressionnante. L’un des points forts est la salle Eroica, nommée d’après la célèbre Symphonie « Eroica » de Ludwig van Beethoven, qui y a été interprétée pour la première fois.
Trésors de l’art viennois au Leopold Museum
Situé au cœur du MuseumsQuartier de Vienne, le Leopold Museum abrite l’une des plus riches collections d’art autrichien moderne. Plus de 8 300 œuvres offrent un panorama fascinant de l’évolution artistique du pays, du Biedermeier à l’expressionnisme.
Point d’orgue de la visite : l’exposition permanente Vienne 1900, qui réunit la plus grande collection au monde du génial Egon Schiele. À ses côtés, des chefs-d’œuvre signés Gustav Klimt, Richard Gerstl, Koloman Moser ou encore Oskar Kokoschka, auquel le musée consacre une présentation unique en son genre.
Mais le Leopold Museum ne s’arrête pas là. On y découvre également les trésors de la Wiener Werkstätte, ce mouvement pionnier du design viennois, avec des créations de Josef Hoffmann, Dagobert Peche et Koloman Moser. Entre art, artisanat et innovation, ces pièces emblématiques traduisent l’esprit visionnaire du tournant du siècle.
Tout au long de l’année, des expositions temporaires viennent enrichir l’expérience, en tissant des liens entre la modernité classique et la création contemporaine.
Le Leopold Museum est bien plus qu’un musée : c’est une invitation à explorer la richesse artistique d’une époque qui a marqué l’histoire culturelle de l’Europe.
Les expositions 2026 au musée Leopold
Gustave Courbet
Gustave Courbet, figure majeure du réalisme, révolutionne l’art du XIXᵉ siècle. Cette première rétrospective en Autriche retrace l’ensemble de son œuvre, des autoportraits aux paysages, scènes sociales et nus audacieux.
Première !
Le Leopold Museum dévoile pour la première fois la riche collection d’art de la Banque nationale autrichienne : chefs-d’œuvre de la Nouvelle Objectivité, abstractions d’après 1945 et dialogues passionnants entre générations d’artistes.
Herbert Boeckl et Hans Josephsohn
Quand la peinture rencontre la sculpture : Boeckl et Josephsohn dialoguent autour du corps, de la matière et de l’essence du geste artistique.
Nouveau. Objectif.
Après la Première Guerre mondiale, la photographie des années 1920 et 1930 adopte un style clair et moderne, rompant avec le passé, à travers plus de cent œuvres européennes.
En 2026, le Leopold Museum fête ses 25 ans !
Au cœur du MuseumsQuartier de Vienne, ce haut lieu de l’art moderne célèbre un quart de siècle dédié à Egon Schiele, Gustav Klimt et au modernisme viennois. Expositions spéciales, regards contemporains et événements inédits rythmeront cette année anniversaire – une occasion idéale pour (re)découvrir Vienne sous l’angle de la création et de l’avant-garde.
Sigmund Freud à Vienne : le musée de la psychanalyse
Pendant 47 ans, Sigmund Freud a vécu et travaillé au 19, Berggasse, avant de fuir les nazis en 1938. Aujourd’hui, son ancien domicile est devenu un lieu de mémoire unique : le Sigmund Freud Museum. Une immersion captivante dans la vie et l’œuvre du père de la psychanalyse.
À travers des expositions permanentes et temporaires, le musée explore l’influence de la psychanalyse sur l’art, la société et la pensée moderne. Dans les anciennes salles de consultation, vous découvrez la méthode révolutionnaire de Freud, la Talking Cure, illustrée par des cas cliniques, des objets originaux et des éditions rares.
L’appartement privé vous invite à rencontrer Freud en tant qu’homme, père et époux : lettres familiales, cadeaux à son épouse Martha, souvenirs personnels et vidéos commentées par sa fille Anna Freud donnent vie au quotidien de la famille.
Un moment fort : la fameuse chaise longue, emportée à Londres par Freud en 1938, revient virtuellement à son emplacement d’origine grâce à une installation en réalité augmentée.
Textes muraux et contenus audio sont accessibles en français via une webapp. Des visites guidées en français sont également proposées – pour une plongée encore plus riche dans ce lieu fondateur de la pensée moderne.
Sur les traces de Sigmund Freud à VienneDécouvrez l’univers de Freud au musée de la Berggasse 19 – et, en 2026, une exposition inédite sur les persécutions subies par sa famille sous le régime nazi.
Exposition spéciale 2026
L’exposition retrace la spoliation systématique de Sigmund Freud et de sa famille par le régime nazi. Documents inédits et témoignages révèlent le destin tragique de ses quatre sœurs, déportées et assassinées.
Visitez le lieu où naquit la psychanalyse
Le musée Freud à Vienne vous plonge dans l’univers du père de la psychanalyse : expositions, objets personnels, réalité augmentée et visites guidées en français vous attendent à la Berggasse 19.
MYTHOS MOZART – Une expérience immersive au cœur du génie
Pour le 270ᵉ anniversaire de Wolfgang Amadeus Mozart, Vienne célèbre son héritage avec MYTHOS MOZART, une expérience multimédia immersive unique en son genre.
Installée Kärntner Straße 19, à l’endroit même où Mozart vécut sa dernière année en 1791, composa La Flûte enchantée et le Requiem et s’éteignit, cette expérience déploie sur 1 500 m² un voyage sensoriel fascinant. Ici, pas de musée traditionnel : MYTHOS MOZART mêle musique, art et technologies de pointe pour faire redécouvrir le compositeur autrement, dans un lieu chargé d’histoire.
Le parcours immersif traverse cinq espaces spectaculaires : un Requiem illuminé par 1 500 bougies LED, une Vienne de 1791 recréée en animation 360°, une interprétation participative de La Petite musique de nuit, une plongée visuelle dans l’esprit créatif de Mozart et, en point d’orgue, une installation saisissante de l’artiste Refik Anadol, générée par intelligence artificielle à partir de millions de données.
Les œuvres ont été réenregistrées spécialement par les étudiants de la mdw – Université de musique et d’art dramatique de Vienne. Accessible à tous, la visite dure environ 60 minutes, avec audioguide gratuit en six langues.
Un incontournable culturel à Vienne en 2026, aussi émouvant qu’innovant.
Château de Hellbrunn – L’art de la surprise depuis 1615
À Hellbrunn, près de Salzbourg, l’histoire se vit avec le sourire. Entre 1612 et 1615, Markus Sittikus de Hohenems, figure marquante de la principauté archiépiscopale, fait construire ce château de plaisance non pour afficher le pouvoir, mais pour le plaisir, le jeu et l’émerveillement.
À l’époque, les « châteaux de la joie » sont à la mode. Hellbrunn, lui, se distingue par son imagination débordante et son esprit ludique. Plus de 400 ans plus tard, les célèbres jeux d’eau de Hellbrunn fonctionnent toujours exactement comme au XVIIᵉ siècle et continuent de surprendre les visiteurs.
Grottes mystérieuses, automates mus par la force de l’eau, jets dissimulés et illusions sensorielles composent un théâtre maniériste unique. Ici, l’eau jaillit là où on ne l’attend pas : des murs, du sol, parfois même des bancs de pierre. Un divertissement espiègle qui amusait déjà les hôtes de Markus Sittikus – et qui fait encore rire aujourd’hui.
Le château abrite également l’exposition interactive permanente « SchauLust – Le monde inattendu de Markus Sittikus », tandis que ses salles richement décorées de fresques, de créatures fantastiques et de poêles en faïence témoignent d’un joyau culturel aussi inventif que visionnaire.