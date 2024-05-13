À Golling, cascades, vallées paisibles, château et cuisine régionale composent une parenthèse alpine tout en douceur.

Un village à vivre au rythme de l’eau

À environ 25 kilomètres au sud de Salzbourg, Golling an der Salzach réunit nature alpine, patrimoine et art de vivre autrichien. Le village doit une grande partie de son charme à l’eau : la cascade de Golling, la vallée de Bluntau, les gorges de la Salzach et la rivière elle-même façonnent les paysages comme les expériences.

Ici, les journées se vivent sans précipitation : une promenade vers un point de vue, une pause dans le centre historique, une visite du château ou une halte dans une auberge régionale. Golling séduit par son équilibre entre calme, culture et accès facile aux grands paysages du SalzburgerLand.