Golling, entre eau, château et montagne
Une destination nature et culture au sud de Salzbourg
Introduction
Un village à vivre au rythme de l’eau
À environ 25 kilomètres au sud de Salzbourg, Golling an der Salzach réunit nature alpine, patrimoine et art de vivre autrichien. Le village doit une grande partie de son charme à l’eau : la cascade de Golling, la vallée de Bluntau, les gorges de la Salzach et la rivière elle-même façonnent les paysages comme les expériences.
Ici, les journées se vivent sans précipitation : une promenade vers un point de vue, une pause dans le centre historique, une visite du château ou une halte dans une auberge régionale. Golling séduit par son équilibre entre calme, culture et accès facile aux grands paysages du SalzburgerLand.
L’été à Golling : nature, marche et vélo
En été, Golling invite à une découverte active mais douce. Les sentiers mènent vers la vallée de Bluntau, les alpages de Jochalm ou le Torrener Joch. Les randonneurs plus expérimentés trouvent aussi de beaux itinéraires vers le Hoher Göll, le Tennengebirge ou le Hagengebirge.
À vélo, Golling bénéficie d’une situation idéale sur des itinéraires reconnus comme la Tauernradweg et l’Alpe-Adria-Radweg. Des parcours plus tranquilles longent la Salzach, vers Salzbourg ou vers le sud en direction de Bischofshofen. Une belle manière de découvrir la région à son rythme, entre eau, villages et montagnes.
Une destination facile à vivre en famille
Golling convient particulièrement aux familles qui recherchent des expériences fortes mais accessibles. Le parc naturel autour de l’Egelsee, le sentier des saisons, les balades dans la vallée, les itinéraires cyclables faciles et la visite du château permettent de varier les journées sans longs trajets.
Les promenades avec alpagas et les découvertes nature autour de l’eau ajoutent une touche originale au séjour, sans surcharger le programme. Golling est aussi un bon point de départ pour des excursions vers la ville de Salzbourg, le Tennengau ou d’autres sites naturels et culturels du SalzburgerLand.
Patrimoine, auberges et plaisirs régionaux
Au-delà des paysages, Golling raconte aussi une Autriche de marchés historiques, de façades colorées, d’auberges soignées et de culture locale. La Burg Golling donne une profondeur patrimoniale au séjour, tandis que les restaurants et producteurs de la région invitent à découvrir une cuisine alpine précise, généreuse et ancrée dans son territoire. L’expérience reste simple : une balade, une visite, une table, puis le retour vers l’eau ou les montagnes.
4 incontournables
Cascade de Golling
Un site naturel emblématique du SalzburgerLand, apprécié pour ses sentiers, ses passerelles et son atmosphère fraîche en été.
Vallée de Bluntau
Une vallée pour marcher, respirer, photographier les lacs clairs et profiter d’une nature alpine sans mise en scène.
Château de Golling
Un lieu de culture au cœur du village, entre histoire, musée, expositions et événements dans un cadre chargé d’atmosphère.
Préparer son séjour à Golling
Activités
Pour organiser vos journées, les pages locales de Golling proposent des informations pratiques sur les sites naturels, les itinéraires à vélo, les randonnées, le château et les activités en famille.
À proximité de Golling
Grâce à sa situation au sud de Salzbourg, Golling se prête aussi à des excursions vers la ville de Salzbourg, le Tennengau et d’autres paysages du SalzburgerLand.
Activités
Pour organiser vos journées, les pages locales de Golling proposent des informations pratiques sur les sites naturels, les itinéraires à vélo, les randonnées, le château et les activités en famille.
À proximité de Golling
Grâce à sa situation au sud de Salzbourg, Golling se prête aussi à des excursions vers la ville de Salzbourg, le Tennengau et d’autres paysages du SalzburgerLand.