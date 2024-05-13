Graz, une ville qui séduit
Culture, gastronomie et art de vivre au cœur de la Styrie
Introduction
Une ville pleine de vie, entre culture, saveurs et innovation
À Graz, tout invite à la découverte : les ruelles baroques de la vieille ville classée UNESCO, les marchés animés, l’architecture contemporaine et l’ambiance chaleureuse d’une ville à taille humaine. Capitale du goût en Autriche, Graz séduit les épicuriens avec ses produits régionaux et ses 18 marchés fermiers. Créative et avant-gardiste, elle porte aussi fièrement le titre de UNESCO City of Design. Avec ses 800 km de pistes cyclables, ses festivals toute l’année et son esprit méditerranéen, Graz offre un art de vivre unique, entre tradition et modernité.
Explorez le fascinant mariage d'histoire, de culture, de gastronomie et d'authenticité qui fait de Graz une destination incomparable.
Séjours à Graz – offres, carte et appli
Réservez 3 nuits, ne payez que 2
Exemple d'offre :
3 nuits avec petit-déjeuner, 10% de réduction sur les achats effectués à l'office de tourisme de la région de Graz et 48h Graz Card Light inclus. Arrivée tous les jours (selon disponibilité)
Réservable jusqu'au 01.01.2026-22.11.2026 à partir de 170 € pour 3 nuits
Conseil pratique – Facilitez vos visites avec la GrazCard
Pour simplifier votre exploration de Graz, pensez à vous procurer la GrazCard, qui offre un accès gratuit aux principaux sites touristiques, ainsi que des réductions dans les musées, transports et autres attractions. C’est l’outil idéal pour découvrir la ville en toute simplicité.
Explorez Graz à votre rythme avec l’appli mobile
Avec l’application « Grazer Grazien », partez à la découverte de Graz selon vos envies. Balades thématiques, conseils d’initiés et anecdotes locales : votre guide personnel, dans votre poche.
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Conseil pratique – Facilitez vos visites avec la GrazCard
Pour simplifier votre exploration de Graz, pensez à vous procurer la GrazCard, qui offre un accès gratuit aux principaux sites touristiques, ainsi que des réductions dans les musées, transports et autres attractions. C’est l’outil idéal pour découvrir la ville en toute simplicité.
Explorez Graz à votre rythme avec l’appli mobile
Avec l’application « Grazer Grazien », partez à la découverte de Graz selon vos envies. Balades thématiques, conseils d’initiés et anecdotes locales : votre guide personnel, dans votre poche.
Les incontournables de GrazGraz vous invite à profiter de la vie. Flânez dans ses ruelles pittoresques, découvrez des trésors cachés et appréciez l’ambiance détendue d’un café en terrasse.
Kunsthaus
Plongez dans l’art contemporain dans cet édifice futuriste, l’emblème contemporain de la ville.
Murinsel
Découvrez la Murinsel, une île artificielle moderne sur la Mur, symbole d’architecture contemporaine à Graz.
Landhaushof
Le Landhaus, édifice Renaissance emblématique de Graz, se distingue par sa cour à arcades et son importance historique.
Château d’Eggenberg
Le château d’Eggenberg : un édifice impressionnant, entouré d’un magnifique parc historique.
Le charme du Schloßberg
Le Schloßberg est le cœur de la ville. Montez à pied, en funiculaire ou glissez sur « The Slide », la plus longue toboggan intérieure au monde. Depuis le sommet, profitez d’un panorama à couper le souffle et plongez dans l’histoire en visitant l’horloge emblématique et les vestiges du château. Ne manquez pas The Flight - un « vol » unique au-dessus de Graz et à travers le centre-ville de Graz dans le nouveau cinéma 4D du Schloßberg.
Graz hors des sentiers battus : découvrez l’inattenduPlongez dans une autre facette de Graz : pique-niquez dans des lieux enchanteurs, explorez la ville depuis la Mur en radeau, et laissez-vous surprendre par des expériences originales, loin des circuits traditionnels.
Randonnées urbaines à Graz
Explorez Graz à pied : forêts urbaines, collines accessibles en tram et vues imprenables vous attendent – le tout au départ du centre-ville.
Descendez la Mur en radeau
Admirez Graz sous un nouvel angle grâce aux balades en radeau sur la Mur. Cette activité originale vous permet d’explorer la ville de façon paisible et inédite.
Grazer Märchenbahn – Le train des contes de fées
Explorez les profondeurs du Schloßberg avec ce train enchanteur qui mêle histoires magiques et aventures interactives.
BLOOM – L’art de la fleur en 2026
Plongez dans l’univers de BLOOM, l’événement phare de 2026 à Graz : de mars à novembre, la fleur s’expose sous toutes ses formes, entre art, science et culture.
Avent et hiver à Graz
16 marchés de Noël, une vieille ville baroque et une atmosphère inimitable : pendant l’Avent, Graz rayonne d’une chaleur toute particulière. Chaque marché, du Christkindlmarkt sur la Hauptplatz à Wonderlend sur la Mariahilferplatz, a sa propre identité – entre artisanat local, créations design et ambiance festive ou apaisée.
Le nouveau village de Noël au Karmeliterplatz séduit par sa lumière douce et son étoile géante, idéale pour une photo souvenir. Pour une touche artistique, rendez-vous au STIKH Markt dans le Lesliehof – temple du design contemporain et des cadeaux créatifs. Plus haut, l’Avent au Schlossberg allie vues panoramiques, artisanat styrien et spécialités régionales.
Parmi les expériences uniques à Graz : la crèche de glace dans la cour de la Landhaus, sculptée à partir de 40 tonnes de glace – un chef-d’œuvre éphémère. La Advent Bim, un tramway historique illuminé, et le Büro für Weihnachtslieder, dédié aux chants de Noël, complètent cette période magique.
Entre patrimoine, culture et plaisirs gourmands, Graz offre un Avent responsable et inoubliable – à vivre en flânant, en dégustant, en partageant.
Les meilleurs événements à Graz en 2026Tout au long de l'année, Graz propose des festivals comme le Steirischer Herbst (art contemporain), le Styriarte (musique classique) et le Diagonale (cinéma).
Festival de la truffe
Les truffes des forêts de Graz sont une sensation culinaire unique. Ce trésor culinaire, surnommé le diamant de la cuisine, est apprécié pour son goût incomparable.
Une ville durable et pleine de saveurs
Graz, capitale autrichienne du plaisir, est une destination idéale pour un séjour durable. Ses hôtels et restaurants familiaux mettent à l’honneur des produits locaux et de saison, garantissant fraîcheur et authenticité. Laissez-vous séduire par l’ambiance méditerranéenne et explorez la ville en toute sérénité grâce à la Altstadt Bim, un tramway gratuit et écologique. Profitez des parcs, comme le Stadtpark, et des marchés animés où vous pourrez savourer des produits régionaux tout en vivant une expérience responsable. Graz prouve que durabilité et joie de vivre vont de pair.
Faits intéressants sur Graz
Faire du vélo à Graz
800 km de pistes cyclables en font la ville la plus accueillante pour les cyclistes en Autriche.
L'ambiance particulière des marchés
18 marchés fermiers proposent des produits frais et locaux.
Patrimoine et design
Graz est une UNESCO City of Design et un site classé au patrimoine mondial.
Graz allie tradition et modernité
La deuxième plus grande ville d’Autriche, allie tradition et modernité. La culture prouve également qu'à Graz, les contrastes s'attirent - la tradition et le classique côtoient l'innovation et des domaines d'avenir passionnants.
Faire du vélo à Graz
800 km de pistes cyclables en font la ville la plus accueillante pour les cyclistes en Autriche.
L'ambiance particulière des marchés
18 marchés fermiers proposent des produits frais et locaux.
Patrimoine et design
Graz est une UNESCO City of Design et un site classé au patrimoine mondial.
Graz allie tradition et modernité
La deuxième plus grande ville d’Autriche, allie tradition et modernité. La culture prouve également qu'à Graz, les contrastes s'attirent - la tradition et le classique côtoient l'innovation et des domaines d'avenir passionnants.
Graz, capitale gastronomique
Graz, la capitale des délices : cette distinction officielle atteste la grande qualité des produits qui sont utilisés dans la cuisine locale. Car ce ne sont pas les restaurants étoilés qui sont à l’honneur, mais les produits régionaux et de saison, sublimés par les cuistots de la ville. Ici, on se régale presque à chaque pas : cafés, bars à vin, restaurants, auberges, stands à saucisses... Un choix varié qui montre le goût prononcé des habitants pour la gastronomie et la détente.