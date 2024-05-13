Avent et hiver à Graz

16 marchés de Noël, une vieille ville baroque et une atmosphère inimitable : pendant l’Avent, Graz rayonne d’une chaleur toute particulière. Chaque marché, du Christkindlmarkt sur la Hauptplatz à Wonderlend sur la Mariahilferplatz, a sa propre identité – entre artisanat local, créations design et ambiance festive ou apaisée.

Le nouveau village de Noël au Karmeliterplatz séduit par sa lumière douce et son étoile géante, idéale pour une photo souvenir. Pour une touche artistique, rendez-vous au STIKH Markt dans le Lesliehof – temple du design contemporain et des cadeaux créatifs. Plus haut, l’Avent au Schlossberg allie vues panoramiques, artisanat styrien et spécialités régionales.

Parmi les expériences uniques à Graz : la crèche de glace dans la cour de la Landhaus, sculptée à partir de 40 tonnes de glace – un chef-d’œuvre éphémère. La Advent Bim, un tramway historique illuminé, et le Büro für Weihnachtslieder, dédié aux chants de Noël, complètent cette période magique.

Entre patrimoine, culture et plaisirs gourmands, Graz offre un Avent responsable et inoubliable – à vivre en flânant, en dégustant, en partageant.