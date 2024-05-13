Nichée au cœur des Alpes tyroliennes, la région séduit par son équilibre parfait entre nature préservée et richesse culturelle. Ici, chaque visiteur trouve son bonheur.

Randonnées et nature : des paysages à couper le souffle

Les amateurs de randonnée seront comblés par des sentiers variés, comme le célèbre Zirbenweg, un chemin panoramique offrant des vues spectaculaires sur plus de 400 sommets alpins. Pour une expérience plus tranquille, la promenade vers le Schwarzbrunn dans le Voldertal invite à la détente au cœur d’une nature luxuriante. Les amoureux de la faune apprécieront les excursions Nature Watch dans le parc du Karwendel, où chamois et bouquetins évoluent en liberté.

Des aventures ludiques pour toute la famille

Les familles trouveront également leur bonheur grâce à des activités ludiques et éducatives. Le parc d’aventure Kugelwald am Glungezer, avec ses pistes de billes géantes en bois, promet des heures de plaisir pour petits et grands. Les plus curieux pourront partir à la chasse au trésor géocaching, une manière originale de découvrir la région. Et pour une expérience inoubliable, laissez-vous tenter par une randonnée avec des lamas sur les sentiers alpins, une activité insolite qui ravira petits et grands.

Un patrimoine culturel riche et authentique

Côté culture, Hall-Wattens regorge de trésors historiques. La vieille ville de Hall en Tyrol, l’une des plus grandes et des mieux conservées d’Autriche, invite à un voyage dans le temps avec ses ruelles médiévales et ses bâtiments historiques. Le musée de la Monnaie de Hall, situé dans la Burg Hasegg, dévoile les secrets de la frappe des premières pièces de thaler. Sans oublier les fascinants Mondes de Cristal Swarovski, où art et lumière se mêlent pour émerveiller les visiteurs.