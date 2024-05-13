Hall-Wattens : Nature et Culture au cœur du Tyrol
Découvrez la région de Hall-Wattens, entre sommets majestueux et trésors culturels
Introduction
Randonnées et nature : des paysages à couper le souffle
Les amateurs de randonnée seront comblés par des sentiers variés, comme le célèbre Zirbenweg, un chemin panoramique offrant des vues spectaculaires sur plus de 400 sommets alpins. Pour une expérience plus tranquille, la promenade vers le Schwarzbrunn dans le Voldertal invite à la détente au cœur d’une nature luxuriante. Les amoureux de la faune apprécieront les excursions Nature Watch dans le parc du Karwendel, où chamois et bouquetins évoluent en liberté.
Des aventures ludiques pour toute la famille
Les familles trouveront également leur bonheur grâce à des activités ludiques et éducatives. Le parc d’aventure Kugelwald am Glungezer, avec ses pistes de billes géantes en bois, promet des heures de plaisir pour petits et grands. Les plus curieux pourront partir à la chasse au trésor géocaching, une manière originale de découvrir la région. Et pour une expérience inoubliable, laissez-vous tenter par une randonnée avec des lamas sur les sentiers alpins, une activité insolite qui ravira petits et grands.
Un patrimoine culturel riche et authentique
Côté culture, Hall-Wattens regorge de trésors historiques. La vieille ville de Hall en Tyrol, l’une des plus grandes et des mieux conservées d’Autriche, invite à un voyage dans le temps avec ses ruelles médiévales et ses bâtiments historiques. Le musée de la Monnaie de Hall, situé dans la Burg Hasegg, dévoile les secrets de la frappe des premières pièces de thaler. Sans oublier les fascinants Mondes de Cristal Swarovski, où art et lumière se mêlent pour émerveiller les visiteurs.
Les incontournables de Hall-Wattens
Randonnée sur le chemin des pins
Parcourez ce sentier panoramique de 7 km à 2 000 m d’altitude offrant des vues imprenables sur plus de 400 sommets alpins. Idéal pour toute la famille !
Vieille ville de Hall en Tyrol
Flânez dans la plus grande vieille ville d’Autriche de l’Ouest, entre ruelles médiévales et bâtiments historiques magnifiquement restaurés.
Activités en plein air
Nature Watch dans le parc du Karwendel
Observez chamois et bouquetins dans le plus grand parc naturel d’Autriche. Une immersion totale dans la faune alpine.
Randonnées avec des lamas
Participez à des promenades insolites avec des lamas dans les montagnes du Wattenberg. Une expérience ludique pour toute la famille !
Chasse au trésor géocaching
Découvrez les paysages tyroliens à travers cinq parcours de géocaching, entre exploration et aventure.
Lieux de force : ressourcement garanti
Prenez le temps de vous arrêter : sites spirituels, culture et paysages uniques du Karwendel à la Walderalm, St. Magdalena et au Bettelwurf.