Vieille ville de Hall in Tirol
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Hall-Wattens : Nature et Culture au cœur du Tyrol
Découvrez la région de Hall-Wattens, entre sommets majestueux et trésors culturels

Nichée au cœur des Alpes tyroliennes, la région séduit par son équilibre parfait entre nature préservée et richesse culturelle. Ici, chaque visiteur trouve son bonheur.

Randonnées et nature : des paysages à couper le souffle

Les amateurs de randonnée seront comblés par des sentiers variés, comme le célèbre Zirbenweg, un chemin panoramique offrant des vues spectaculaires sur plus de 400 sommets alpins. Pour une expérience plus tranquille, la promenade vers le Schwarzbrunn dans le Voldertal invite à la détente au cœur d’une nature luxuriante. Les amoureux de la faune apprécieront les excursions Nature Watch dans le parc du Karwendel, où chamois et bouquetins évoluent en liberté.

Des aventures ludiques pour toute la famille

Les familles trouveront également leur bonheur grâce à des activités ludiques et éducatives. Le parc d’aventure Kugelwald am Glungezer, avec ses pistes de billes géantes en bois, promet des heures de plaisir pour petits et grands. Les plus curieux pourront partir à la chasse au trésor géocaching, une manière originale de découvrir la région. Et pour une expérience inoubliable, laissez-vous tenter par une randonnée avec des lamas sur les sentiers alpins, une activité insolite qui ravira petits et grands.

Un patrimoine culturel riche et authentique

Côté culture, Hall-Wattens regorge de trésors historiques. La vieille ville de Hall en Tyrol, l’une des plus grandes et des mieux conservées d’Autriche, invite à un voyage dans le temps avec ses ruelles médiévales et ses bâtiments historiques. Le musée de la Monnaie de Hall, situé dans la Burg Hasegg, dévoile les secrets de la frappe des premières pièces de thaler. Sans oublier les fascinants Mondes de Cristal Swarovski, où art et lumière se mêlent pour émerveiller les visiteurs.

Hébergements
Les terrains de camping
VTT et cycling
Randonnée
Manger et boire
Produits régionaux

Les incontournables de Hall-Wattens

Randonnée sur le chemin des pins

Parcourez ce sentier panoramique de 7 km à 2 000 m d’altitude offrant des vues imprenables sur plus de 400 sommets alpins. Idéal pour toute la famille !

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Vieille ville de Hall en Tyrol

Flânez dans la plus grande vieille ville d’Autriche de l’Ouest, entre ruelles médiévales et bâtiments historiques magnifiquement restaurés.

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Mondes de Cristal Swarovski

Un univers féerique où art et cristal s’entrelacent pour émerveiller petits et grands.

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Activités en plein air

Nature Watch dans le parc du Karwendel

Observez chamois et bouquetins dans le plus grand parc naturel d’Autriche. Une immersion totale dans la faune alpine.

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Randonnées avec des lamas

Participez à des promenades insolites avec des lamas dans les montagnes du Wattenberg. Une expérience ludique pour toute la famille !

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Chasse au trésor géocaching

Découvrez les paysages tyroliens à travers cinq parcours de géocaching, entre exploration et aventure.

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Lieux de force : ressourcement garanti

Prenez le temps de vous arrêter : sites spirituels, culture et paysages uniques du Karwendel à la Walderalm, St. Magdalena et au Bettelwurf.

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Musée de la Monnaie de Hall et tour panoramique

Vivez la monnaie en décor historique : machine unique, archéologie urbaine médiévale, faucons crécerelles et vue inoubliable depuis la Tour de la Monnaie.

Escapades nature

Explorez les paysages paisibles de Schwarzbrunn dans la vallée de la Volder avec ses fermes traditionnelles et ses prairies fleuries. Visitez la Kugelwald, un parc d'aventure en bois de pin cembro, avec des parcours ludiques et sensoriels pour petits et grands.

Randonnée vers Schwarzbrunn

Kugelwald am Glungezer

Parc du Vögelsberg et chemin des moineaux

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