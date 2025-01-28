En 20 minutes, passez du centre historique aux panoramas à plus de 2 000 m. À Innsbruck, culture, nature et liberté se vivent au même endroit.

L’alpin-urbain, version authentique

Innsbruck n’est pas seulement la capitale du Tyrol. C’est une métropole alpine à taille humaine, entourée de 40 villages et de cinq massifs montagneux. Avec ses 130 000 habitants, elle séduit par sa convivialité, son énergie étudiante et son ouverture sur le monde.

Ici, la montagne ne commence pas en périphérie — elle fait partie du quotidien. On randonne le matin, on découvre un palais impérial l’après-midi et l’on dîne dans une adresse créative le soir. Les contrastes sont proches, accessibles, naturels.

Un été qui s’adapte à vos envies

Ambiance citadine ou grand air, plaisir tranquille ou défi sportif : tout se combine sans effort. Les contrastes sont proches, accessibles, naturels. Ville historique, scène contemporaine, nature préservée et mobilité fluide forment un ensemble cohérent, élégant et inspirant.

Le luxe au naturel

À Innsbruck, le luxe se vit simplement : une eau de montagne d’une pureté remarquable, des sommets atteignables facilement, une vraie culture de la mobilité douce et le sentiment rare d’avoir « tout » à portée de main.