Vacances dans la région d'Innsbruck
Ville, sommets et liberté : l’expérience alpine-urbaine
Introduction
L’alpin-urbain, version authentique
Innsbruck n’est pas seulement la capitale du Tyrol. C’est une métropole alpine à taille humaine, entourée de 40 villages et de cinq massifs montagneux. Avec ses 130 000 habitants, elle séduit par sa convivialité, son énergie étudiante et son ouverture sur le monde.
Ici, la montagne ne commence pas en périphérie — elle fait partie du quotidien. On randonne le matin, on découvre un palais impérial l’après-midi et l’on dîne dans une adresse créative le soir. Les contrastes sont proches, accessibles, naturels.
Un été qui s’adapte à vos envies
Ambiance citadine ou grand air, plaisir tranquille ou défi sportif : tout se combine sans effort. Les contrastes sont proches, accessibles, naturels. Ville historique, scène contemporaine, nature préservée et mobilité fluide forment un ensemble cohérent, élégant et inspirant.
Le luxe au naturel
À Innsbruck, le luxe se vit simplement : une eau de montagne d’une pureté remarquable, des sommets atteignables facilement, une vraie culture de la mobilité douce et le sentiment rare d’avoir « tout » à portée de main.
Bon plans
Welcome Card
Réservez un séjour dans un des hébergements partenaires et recevez gratuitement la Welcome Card : transports publics inclus, vélo de ville, activités guidées et bien plus encore pour un séjour 100 % sérénité.
Innsbruck Card
Découvrez Innsbruck sans limites ! L’Innsbruck Card inclut musées, bus touristiques et bien plus ! Elle est disponible à l'achat pour 24, 48 ou 72 h.
Ski plus City pass Stubai - Innsbruck
12 domaines skiables et les plaisirs urbains réunis dans un seul pass — l’option idéale pour prolonger l’expérience en hiver.
Randonnées guidées offertes avec la Welcome Card
Avec 18 circuits guidés, le programme de randonnées en montagne répond à toutes les envies : balades familiales, itinéraires tranquilles ou défis pour les passionnés.
Welcome Card
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Innsbruck Card
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Ski plus City pass Stubai - Innsbruck
12 domaines skiables et les plaisirs urbains réunis dans un seul pass — l’option idéale pour prolonger l’expérience en hiver.
Randonnées guidées offertes avec la Welcome Card
Avec 18 circuits guidés, le programme de randonnées en montagne répond à toutes les envies : balades familiales, itinéraires tranquilles ou défis pour les passionnés.
Pourquoi Innsbruck est unique ?
La montagne accessible
7 remontées mécaniques vous mènent directement du centre-ville vers des panoramas à 2 000 m.
Vacances alpines-urbaines
Nature et culture se vivent dans un même élan, entre ville historique et panoramas d’altitude.
Culture entre héritage et modernité
Palais impérial, Petit Toit d’Or, architecture contemporaine signée Zaha Hadid.
Effervescence urbaine. Quiétude alpine – Un voyage. Deux univers.
Facts & Figures – Été
Sentiers de randonnée
Des itinéraires pour tous les niveaux, au départ de la ville ou en altitude.
7 remontées mécaniques en été
Pour accéder rapidement aux hauteurs et multiplier les points de départ.
Sentiers de randonnée
Des itinéraires pour tous les niveaux, au départ de la ville ou en altitude.
7 remontées mécaniques en été
Pour accéder rapidement aux hauteurs et multiplier les points de départ.
La région sous toutes ses facettes
Le luxe au naturel
Se ressourcer à Innsbruck, toute l’année
À Innsbruck, le luxe ne se mesure pas en superflu, mais en liberté. Liberté de ralentir, de respirer et de choisir son rythme.
Se reconnecter à la nature
En randonnée ou au repos, en forêt, au bord de l’eau ou sur des sentiers plus contemplatifs : chacun trouve ici son propre lieu de ressourcement.
Explorer la ville autrement
Quartiers médiévaux, dégustations de bière, architecture contemporaine ou visites guidées thématiques : flâner à Innsbruck, c’est déjà oublier le quotidien.
Nourrir l’esprit
Musées, palais, expositions et institutions culturelles offrent une véritable pause intérieure — idéale pour se vider la tête et s’inspirer.
Se laisser surprendre
Été comme hiver, il se passe toujours quelque chose : festivals, événements sportifs, concerts ou traditions vivantes. Le meilleur ? Il suffit de regarder, d’écouter et de profiter.
Savourer chaque instant
Du Kaiserschmarrn en refuge d’altitude à la cuisine créative en ville, les papilles aussi trouvent leur bonheur. Ici, la détente passe par tous les sens.
Activités sportives dans la région
Randonnée
Une grande variété de sentiers de randonnée pour tous les goûts et tous les niveaux de forme, aux portes de la ville.
Vélo et VTT
VTT, vélo de course ou vélo électrique : au Tyrol, les amateurs de deux roues et ceux qui souhaitent s’y initier découvrent un véritable paradis.
Transports gratuits, nombreuses réductions et programme d'activités avec la Welcome Card
Top expériences en montagne
Chaîne de montagnes de la Nordkette
Du centre-ville au plus grand parc naturel d'Autriche en seulement 20 minutes ! C'est le point de départ idéal pour des randonnées le long du Zirbenweg.
Montagne olympique du Patscherkofel
Cette montagne olympique située au sud-est d'Innsbruck offre une vue sur plus de 400 sommets. Elle a accueilli les Jeux olympiques d'hiver en 1964 et 1976.
Domaine de randonnée Axamer Lizum
Avec 62 km de sentiers de randonnée, l'Axamer Lizum est l'une des destinations les plus populaires autour de la capitale du Tyrol.
Nos recommandations d'hébergements
Adlers Hotel
Hôtel au design urbain contemporain, offrant un panorama spectaculaire. Son bar en rooftop promet des soirées avec vue imprenable.
Les meilleures expériences en familleJeux en altitude, musées interactifs, lacs, animaux alpins : des souvenirs pour tous les âges.
Ville & culture – incontournablesPetit Toit d’or: Symbole de la vieille ville, point de départ parfait pour explorer le centre historique.
Les plus belles randonnées
Hiver à Innsbruck
Saveurs alpines, esprit créatif
À Innsbruck, la gastronomie fait partie du luxe au naturel. Entre tradition tyrolienne et cuisine contemporaine, chaque repas devient un moment de plaisir sincère.
Dans les chalets d’alpage et refuges d’altitude, on savoure un Kaiserschmarrn moelleux ou des spécialités régionales face aux sommets. En ville, les restaurants revisitent les produits locaux avec créativité, tandis que les cafés indépendants invitent à faire une pause gourmande.
Des marchés aux tables étoilées, de la cuisine familiale aux concepts innovants, Innsbruck cultive un art de vivre où authenticité et raffinement se rencontrent. Ici, les papilles aussi trouvent leur lieu de ressourcement.