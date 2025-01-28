Rocky mountain ridge at sunset, valley with city in background, summit cross visible on neighbouring peak
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Vacances dans la région d'Innsbruck
Ville, sommets et liberté : l’expérience alpine-urbaine

En 20 minutes, passez du centre historique aux panoramas à plus de 2 000 m. À Innsbruck, culture, nature et liberté se vivent au même endroit.

L’alpin-urbain, version authentique

Innsbruck n’est pas seulement la capitale du Tyrol. C’est une métropole alpine à taille humaine, entourée de 40 villages et de cinq massifs montagneux. Avec ses 130 000 habitants, elle séduit par sa convivialité, son énergie étudiante et son ouverture sur le monde.

Ici, la montagne ne commence pas en périphérie — elle fait partie du quotidien. On randonne le matin, on découvre un palais impérial l’après-midi et l’on dîne dans une adresse créative le soir. Les contrastes sont proches, accessibles, naturels.

Un été qui s’adapte à vos envies

Ambiance citadine ou grand air, plaisir tranquille ou défi sportif : tout se combine sans effort. Les contrastes sont proches, accessibles, naturels. Ville historique, scène contemporaine, nature préservée et mobilité fluide forment un ensemble cohérent, élégant et inspirant.

Le luxe au naturel

À Innsbruck, le luxe se vit simplement : une eau de montagne d’une pureté remarquable, des sommets atteignables facilement, une vraie culture de la mobilité douce et le sentiment rare d’avoir « tout » à portée de main.

La région
Gastronomie
Événements
Hébergements
Transports & arrivée

Bon plans

Welcome Card

Réservez un séjour dans un des hébergements partenaires et recevez gratuitement la Welcome Card : transports publics inclus, vélo de ville, activités guidées et bien plus encore pour un séjour 100 % sérénité.

Plus d'info

Innsbruck Card

Découvrez Innsbruck sans limites ! L’Innsbruck Card inclut musées, bus touristiques et bien plus ! Elle est disponible à l'achat pour 24, 48 ou 72 h.

Plus d'info

Ski plus City pass Stubai - Innsbruck

12 domaines skiables et les plaisirs urbains réunis dans un seul pass — l’option idéale pour prolonger l’expérience en hiver.

Plus d'info

Randonnées guidées offertes avec la Welcome Card

Avec 18 circuits guidés, le programme de randonnées en montagne répond à toutes les envies : balades familiales, itinéraires tranquilles ou défis pour les passionnés.

Découvrir le programme

Pourquoi Innsbruck est unique ?

La montagne accessible

7 remontées mécaniques vous mènent directement du centre-ville vers des panoramas à 2 000 m.

Découvrir les remontées

Vacances alpines-urbaines

Nature et culture se vivent dans un même élan, entre ville historique et panoramas d’altitude.

Explorer la région

Culture entre héritage et modernité

Palais impérial, Petit Toit d’Or, architecture contemporaine signée Zaha Hadid.

Culture moderne et historique

Vacances en famille sans stress

Montagnes accessibles, musées interactifs, lacs de baignade et aventures en plein air : à Innsbruck, chaque génération trouve son bonheur.

Vacances en famille à Innsbruck

Effervescence urbaine. Quiétude alpine – Un voyage. Deux univers.

L’été prend ici une autre dimension

Facts & Figures – Été

Sentiers de randonnée

Des itinéraires pour tous les niveaux, au départ de la ville ou en altitude.

Guide de randonnées

Cyclisme & VTT

Pistes cyclables, routes panoramiques, trails et bike spots.

Guide de cyclisme

7 remontées mécaniques en été

Pour accéder rapidement aux hauteurs et multiplier les points de départ.

Infos sur les remontées mécaniques

5 lacs de baignade

Pause fraîcheur et détente face aux Alpes.

Lacs et piscines

La région sous toutes ses facettes

Détente à Innsbruck

Le luxe au naturel

Se ressourcer à Innsbruck, toute l’année

À Innsbruck, le luxe ne se mesure pas en superflu, mais en liberté. Liberté de ralentir, de respirer et de choisir son rythme.

  1. Se reconnecter à la nature
    En randonnée ou au repos, en forêt, au bord de l’eau ou sur des sentiers plus contemplatifs : chacun trouve ici son propre lieu de ressourcement.

  2. Explorer la ville autrement
    Quartiers médiévaux, dégustations de bière, architecture contemporaine ou visites guidées thématiques : flâner à Innsbruck, c’est déjà oublier le quotidien.

  3. Nourrir l’esprit
    Musées, palais, expositions et institutions culturelles offrent une véritable pause intérieure — idéale pour se vider la tête et s’inspirer.

  4. Se laisser surprendre
    Été comme hiver, il se passe toujours quelque chose : festivals, événements sportifs, concerts ou traditions vivantes. Le meilleur ? Il suffit de regarder, d’écouter et de profiter.

  5. Savourer chaque instant
    Du Kaiserschmarrn en refuge d’altitude à la cuisine créative en ville, les papilles aussi trouvent leur bonheur. Ici, la détente passe par tous les sens.

Découvrir l’art de vivre à Innsbruck

Activités sportives dans la région

Randonnée

Une grande variété de sentiers de randonnée pour tous les goûts et tous les niveaux de forme, aux portes de la ville.

Randonnée estivale

Vélo et VTT

VTT, vélo de course ou vélo électrique : au Tyrol, les amateurs de deux roues et ceux qui souhaitent s’y initier découvrent un véritable paradis.

Cyclisme

Nage et baignade

Des lacs magnifiquement situés aux piscines couvertes à l'équipement ultramoderne, la région offre de nombreux lieux où se rafraîchir et se détendre dans l'eau.

Piscines et lacs de baignade

Transports gratuits, nombreuses réductions et programme d'activités avec la Welcome Card

Tous les avantages en un coup d'œil

Top expériences en montagne

Chaîne de montagnes de la Nordkette

Du centre-ville au plus grand parc naturel d'Autriche en seulement 20 minutes ! C'est le point de départ idéal pour des randonnées le long du Zirbenweg.

Nordkette

Chemin des pins cembro

rande randonnée d’altitude au cœur d’une cembraie exceptionnelle.

Zirbenweg

Montagne olympique du Patscherkofel

Cette montagne olympique située au sud-est d'Innsbruck offre une vue sur plus de 400 sommets. Elle a accueilli les Jeux olympiques d'hiver en 1964 et 1976.

Patscherkofel

Domaine de randonnée Axamer Lizum

Avec 62 km de sentiers de randonnée, l'Axamer Lizum est l'une des destinations les plus populaires autour de la capitale du Tyrol.

Axamer Lizum

Kühtai, perché à 2 020 m d'altitude

Kühtai vous invite à découvrir des lacs de montagne aux eaux cristallines, entourés de paysages alpins à couper le souffle.

Kühtai

Nos recommandations d'hébergements

Adlers Hotel

Hôtel au design urbain contemporain, offrant un panorama spectaculaire. Son bar en rooftop promet des soirées avec vue imprenable.

Adlershotel

NALA Individuellhotel

Dans le quartier Wilten, une adresse confidentielle où règnent calme et élégance. L’esprit boutique y crée une atmosphère intime, loin de l’agitation urbaine.

ALA Individuellhotel

Les meilleures expériences en famille

Jeux en altitude, musées interactifs, lacs, animaux alpins : des souvenirs pour tous les âges.

Montagne d'aventures Mutteralm

Zoo alpin d'Innsbruck

Aire de jeux des Mondes de Cristal Swarovski

Randonnées familiales

Ville & culture – incontournables

Petit Toit d’or: Symbole de la vieille ville, point de départ parfait pour explorer le centre historique.

Les plus belles randonnées

Sentier du Zirbenweg

Circuit des trois lacs de Kühtai

Plateforme panoramique Lacke / Obsteig

Hiver à Innsbruck

Ski plus City Pass Stubai – Innsbruck

12 domaines skiables + plaisirs urbains avec une seule carte.

Plus d'info
L’art de bien manger à Innsbruck

Saveurs alpines, esprit créatif

À Innsbruck, la gastronomie fait partie du luxe au naturel. Entre tradition tyrolienne et cuisine contemporaine, chaque repas devient un moment de plaisir sincère.

Dans les chalets d’alpage et refuges d’altitude, on savoure un Kaiserschmarrn moelleux ou des spécialités régionales face aux sommets. En ville, les restaurants revisitent les produits locaux avec créativité, tandis que les cafés indépendants invitent à faire une pause gourmande.

Des marchés aux tables étoilées, de la cuisine familiale aux concepts innovants, Innsbruck cultive un art de vivre où authenticité et raffinement se rencontrent. Ici, les papilles aussi trouvent leur lieu de ressourcement.

Découvrir les adresses gourmandes

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