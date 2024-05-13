  1. Homepage
  2. Vacances d'été dans la région d'Ischgl

Vacances d'été dans la région d'Ischgl

Dans la région de Paznaun-Ischgl, chaque journée estivale devient une aventure unique : randonnées, balades à vélo et plaisirs gourmands au cœur des Alpes !

Vous rêvez de nature, de vues spectaculaires et d’un moment de détente hors du temps ? Vous êtes au bon endroit dans la région de Paznaun-Ischgl ! Les communes de Galtür, Ischgl, Kappl et See vous invitent à vivre des expériences exceptionnelles au cœur des Alpes. Ici, l’aventure est partout : randonnée, vélo, escalade ou simple pause détente au soleil, à vous de choisir votre rythme. Grâce à sa position élevée et centrale dans les Alpes autrichiennes, il ne fait jamais trop chaud pendant les mois d'été dans la région de Paznaun. Qu’ils se trouvent en altitude ou dans la vallée, les nombreux lacs offrent des eaux cristallines parfaites pour une pause baignade.

Si les panoramas d’Ischgl et du Paznaun méritent à eux seuls le détour, c’est l’accueil chaleureux des habitants qui rendront votre séjour encore plus spécial. L’essence d’Ischgl réside dans cette harmonie parfaite entre aventure, gastronomie et relaxation, sublimée par des paysages d’une beauté saisissante – un véritable Lebensgefühl alpin !

La région
Gastronomie
Événements
Hébergements
Transports & arrivée
Carte

Ce qui rend la région si unique

Des vacances rafraîchissantes au cœur des montagnes

Dans le Paznaun, le rafraîchissement est partout : entre l’éclat des lacs cristallins et l’air pur des montagnes, l’été se vit à des températures agréables !

Coolcation

Silvretta Card Premium

Profitez de nombreux avantages et réductions pendant votre séjour avec la Silvretta Card Premium.

Tous les avantages

Un paradis pour la randonnée et le vélo

Plus de 754 kilomètres de VTT et plus de 1000 kilomètres de sentiers de randonnée n'attendent que vous pour être découverts.

Vacances actives

Hébergements et offres pour votre séjour

Hébergements à Ischgl

Découvrez des hébergements uniques, du chalet authentique à l’hôtel design.

Hôtels et hébergements

Forfaits et offres spéciales

Découvrez toutes les offres spéciales pour vos activités dans la région d'Ischgl-Paznaun.

Toutes les offres

La région sous toutes ses facettes

Activités sportives dans la région

Randonnée

La région compte plus de 1000 km de sentiers de randonnée aménagés, adaptés à tous les niveaux, des balades familiales aux défis pour les randonneurs chevronnés.

Randonnée estivale

Vélo et VTT

Avec ses 754 km de sentiers de vélo, la région offre une expérience unique pour les amateurs de VTT et les cyclistes de tous niveaux.

Cyclisme

Nage et baignade

Le parc aquatique de See, avec son lac naturel de 6 000 m², est l'endroit rêvé pour profiter des plaisirs de l'eau tout en admirant le panorama alpin.

Lac de See

Escalade et via-ferrata

Galtür est une destination de rêve pour les amateurs de grimpe : 195 blocs, 445 voies d’escalade sportive au Silvapark, et un réseau impressionnant de via ferratas.

Escalade

Profitez de nombreux avantages et réductions pendant votre séjour avec la Silvretta Card Premium

Tous les avantages en un coup d'œil

Top 5 des expériences en montagne

Parcours de tir à l'arc du lac Pardatschersee

Prêt pour un défi grandeur nature ? Visez juste sur 28 cibles en 3D représentant des animaux de la forêt !

Tir à l'arc

Balade à vélo & randonnée au lac Berglisee

Partez à vélo depuis Ischgl jusqu’à l’alpage de Larein, puis rejoignez à pied un magnifique lac de montagne à 2 115 m en traversant une forêt de pins parfumés.

Lac Berglisee

Randonnée avec des alpagas et des lamas

Cette randonnée familiale à Kappl est l'occasion parfaite de ralentir le rythme et de recharger ses batteries.

Randonnée avec des animaux

Circuit des contrebandiers

Sur les traces des anciens contrebandiers, vous pouvez vous rendre d'Ischgl à la zone hors taxe de Samnaun en Suisse avec le billet de contrebandier.

Circuit des contrebandiers

Karting dans les montagnes

À bord d'un kart, dévalez la pente entre les stations supérieure et inférieure du téléphérique de Zeinis pour une descente riche en sensations !

Medrig Karts

Top 5 des expériences en famille

Parc d'aventures Sunny Mountain

Perché à 1 830 mètres, ce parc d’aventure est une étape incontournable pour des moments inoubliables en famille, toute l’année.

Sunny Mountain

Parc d'aventures Vider Truja

Un parc aquatique, un mur d'escalade, des slacklines et bien d'autres activités y attendent les petits et les grands explorateurs.

Vider Truja

Parc aquatique du lac de See

Dans ce cadre pittoresque, chacun trouve son bonheur : détente pour les parents, éclaboussures et fun pour les enfants !

Lac de See

Parc d'escalade Silvapark à Galtür

Escalade bloc ou voie, à Galtür, les grimpeurs de tous niveaux trouvent leur terrain de jeu idéal !

Silvapark

Autres idées d'activités

Les plus belles randonnées

Sessladalpe - refuge Niederelbe - téléphérique de Dias

Randonnée circulaire de difficulté moyenne jusqu'à l'alpage de Sesslad et le refuge de Niederelbe.

Sessladalpe

Ischgl Idalpe – Paznauner Taja

Randonnée au départ de la montagne Ischgl Idalpe jusqu'au refuge Paznauner Taja.

Ischgl Idalpe – Paznauner Taja

Randonnée familiale "Adventure Stage"

Randonnée familiale « Adventure Stage » avec vue sur le lac de Schwarzwassersee et le lac de Pardatscher.

Adventure Stage

Randonnée familiale à Versingalpe

Randonnée familiale jusqu'à l'alpage Versingalpe.

Versingalpe

Zeinisjoch - Auberge alpine Zeinisjoch

Randonnée facile de la place du village de Galtür au Zeinisjoch avec vue sur l'auberge Zeinisjoch.

Zeinisjoch

Événements estivaux à ne pas manquer

Marche internationale Silvretta Ferwall

23/08/2025
6563 Galtür

Le Silvretta Ferwall March à Galtür, organisé depuis plus de 50 ans, est une randonnée alpine incontournable qui attire des amoureux de la nature du monde entier.

Silvretta Ferwall

Championnats du monde du vélo électrique pour tous

04/09/2025 – 06/09/2025
Ischgl & Galtür

Que vous soyez compétiteur ou curieux, le championnat d’e-bike promet une expérience inoubliable entre défis, découvertes et paysages grandioses.

Championnats du monde d'e-bike

Festival Ironbike d'Ischgl

08/08/2025 – 09/08/2025
6558 Ischgl

Un marathon VTT hors du commun, des courses spectaculaires, une vaste exposition et une ambiance conviviale : le festival Ironbike a tout pour ravir les amateurs de VTT.

Festival Ironbike

Golden Summits

31/08/2025 – 13/10/2025
Région de Paznaun

Divers événements prolongent l'été dans la région de Paznaun ! En plus, les téléphériques sont en service jusqu'au 13 octobre !

Golden Summits

PIUT – Paznaun Ischgl Ultra Trail

11/07/2025 – 12/07/2025

Chaque année, le PIUT, ou Paznaun Ischgl Ultra Trail, attire les amateurs d’ultra-trail pour une épreuve spectaculaire de 130 kilomètres.

PIUT

Respirez profondément lors d'une séance de yoga au lever du soleil dans les montagnes.

Faire du yoga dans les montagnes

Les plus beaux refuges de montagne

Refuge Heidelberger Hütte

À deux pas du refuge, vous aurez de grandes chances d’observer les marmottes dans leur habitat naturel.

Heidelberger Hütte

Refuge Paznauner Taja

Le refuge est connu pour ses soirées après-ski légendaires en hiver et son excellente cuisine.

Paznauner Taja

Refuge Jamtalhütte

Le refuge est le point de départ de nombreuses randonnées de haute montagne.

Jamtalhütte

Refuge Niederelbehütte

Juste à côté du refuge, un petit lac offre une halte rafraîchissante, idéale lors des chaudes journées d'été ou après une montée exigeante.

Niederelbehütte

Refuge Ascher Hütte

Réputé pour sa cuisine tyrolienne authentique, ce lieu est incontournable. Ne manquez pas de savourer un Kaiserschmarrn moelleux sur la terrasse baignée de soleil.

Ascher Hütte

Cela pourrait également vous intéresser

Découvrez le meilleur de l'Autriche

Abonnez-vous à notre newsletter et recevez des informations exclusives :

  • Conseils pour vos prochaines vacances

  • Découvertes culinaires et recettes autrichiennes

  • Calendrier des événements

  • Offres spéciales pour votre séjour