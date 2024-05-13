Vacances d'été dans la région d'Ischgl
Introduction
Vous rêvez de nature, de vues spectaculaires et d’un moment de détente hors du temps ? Vous êtes au bon endroit dans la région de Paznaun-Ischgl ! Les communes de Galtür, Ischgl, Kappl et See vous invitent à vivre des expériences exceptionnelles au cœur des Alpes. Ici, l’aventure est partout : randonnée, vélo, escalade ou simple pause détente au soleil, à vous de choisir votre rythme. Grâce à sa position élevée et centrale dans les Alpes autrichiennes, il ne fait jamais trop chaud pendant les mois d'été dans la région de Paznaun. Qu’ils se trouvent en altitude ou dans la vallée, les nombreux lacs offrent des eaux cristallines parfaites pour une pause baignade.
Si les panoramas d’Ischgl et du Paznaun méritent à eux seuls le détour, c’est l’accueil chaleureux des habitants qui rendront votre séjour encore plus spécial. L’essence d’Ischgl réside dans cette harmonie parfaite entre aventure, gastronomie et relaxation, sublimée par des paysages d’une beauté saisissante – un véritable Lebensgefühl alpin !
Ce qui rend la région si unique
Des vacances rafraîchissantes au cœur des montagnes
Dans le Paznaun, le rafraîchissement est partout : entre l’éclat des lacs cristallins et l’air pur des montagnes, l’été se vit à des températures agréables !
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Hébergements et offres pour votre séjour
La région sous toutes ses facettes
Activités sportives dans la région
Randonnée
La région compte plus de 1000 km de sentiers de randonnée aménagés, adaptés à tous les niveaux, des balades familiales aux défis pour les randonneurs chevronnés.
Vélo et VTT
Avec ses 754 km de sentiers de vélo, la région offre une expérience unique pour les amateurs de VTT et les cyclistes de tous niveaux.
Nage et baignade
Le parc aquatique de See, avec son lac naturel de 6 000 m², est l'endroit rêvé pour profiter des plaisirs de l'eau tout en admirant le panorama alpin.
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Top 5 des expériences en montagne
Parcours de tir à l'arc du lac Pardatschersee
Prêt pour un défi grandeur nature ? Visez juste sur 28 cibles en 3D représentant des animaux de la forêt !
Balade à vélo & randonnée au lac Berglisee
Partez à vélo depuis Ischgl jusqu’à l’alpage de Larein, puis rejoignez à pied un magnifique lac de montagne à 2 115 m en traversant une forêt de pins parfumés.
Randonnée avec des alpagas et des lamas
Cette randonnée familiale à Kappl est l'occasion parfaite de ralentir le rythme et de recharger ses batteries.
Circuit des contrebandiers
Sur les traces des anciens contrebandiers, vous pouvez vous rendre d'Ischgl à la zone hors taxe de Samnaun en Suisse avec le billet de contrebandier.
Top 5 des expériences en famille
Parc d'aventures Sunny Mountain
Perché à 1 830 mètres, ce parc d’aventure est une étape incontournable pour des moments inoubliables en famille, toute l’année.
Parc d'aventures Vider Truja
Un parc aquatique, un mur d'escalade, des slacklines et bien d'autres activités y attendent les petits et les grands explorateurs.
Parc aquatique du lac de See
Dans ce cadre pittoresque, chacun trouve son bonheur : détente pour les parents, éclaboussures et fun pour les enfants !
Autres idées d'activités
Les plus belles randonnées
Sessladalpe - refuge Niederelbe - téléphérique de Dias
Randonnée circulaire de difficulté moyenne jusqu'à l'alpage de Sesslad et le refuge de Niederelbe.
Ischgl Idalpe – Paznauner Taja
Randonnée au départ de la montagne Ischgl Idalpe jusqu'au refuge Paznauner Taja.
Randonnée familiale "Adventure Stage"
Randonnée familiale « Adventure Stage » avec vue sur le lac de Schwarzwassersee et le lac de Pardatscher.
Événements estivaux à ne pas manquer
Marche internationale Silvretta Ferwall
Le Silvretta Ferwall March à Galtür, organisé depuis plus de 50 ans, est une randonnée alpine incontournable qui attire des amoureux de la nature du monde entier.
Championnats du monde du vélo électrique pour tous
Que vous soyez compétiteur ou curieux, le championnat d’e-bike promet une expérience inoubliable entre défis, découvertes et paysages grandioses.
Festival Ironbike d'Ischgl
Un marathon VTT hors du commun, des courses spectaculaires, une vaste exposition et une ambiance conviviale : le festival Ironbike a tout pour ravir les amateurs de VTT.
Golden Summits
Divers événements prolongent l'été dans la région de Paznaun ! En plus, les téléphériques sont en service jusqu'au 13 octobre !
Respirez profondément lors d'une séance de yoga au lever du soleil dans les montagnes.
Les plus beaux refuges de montagne
Refuge Heidelberger Hütte
À deux pas du refuge, vous aurez de grandes chances d’observer les marmottes dans leur habitat naturel.
Refuge Paznauner Taja
Le refuge est connu pour ses soirées après-ski légendaires en hiver et son excellente cuisine.
Refuge Niederelbehütte
Juste à côté du refuge, un petit lac offre une halte rafraîchissante, idéale lors des chaudes journées d'été ou après une montée exigeante.