Vacances d'été dans la région d'Ischgl

Dans la région de Paznaun-Ischgl, chaque journée estivale devient une aventure unique : randonnées, balades à vélo et plaisirs gourmands au cœur des Alpes !

Vous rêvez de nature, de vues spectaculaires et d’un moment de détente hors du temps ? Vous êtes au bon endroit dans la région de Paznaun-Ischgl ! Les communes de Galtür, Ischgl, Kappl et See vous invitent à vivre des expériences exceptionnelles au cœur des Alpes. Ici, l’aventure est partout : randonnée, vélo, escalade ou simple pause détente au soleil, à vous de choisir votre rythme. Grâce à sa position élevée et centrale dans les Alpes autrichiennes, il ne fait jamais trop chaud pendant les mois d'été dans la région de Paznaun. Qu’ils se trouvent en altitude ou dans la vallée, les nombreux lacs offrent des eaux cristallines parfaites pour une pause baignade.

Si les panoramas d’Ischgl et du Paznaun méritent à eux seuls le détour, c’est l’accueil chaleureux des habitants qui rendront votre séjour encore plus spécial. L’essence d’Ischgl réside dans cette harmonie parfaite entre aventure, gastronomie et relaxation, sublimée par des paysages d’une beauté saisissante – un véritable Lebensgefühl alpin !