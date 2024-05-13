Johann Strauss Museum : Une immersion musicale unique
Découvrez le génie du roi de la valse à Vienne
Introduction
Un musée pas comme les autres : Johann Strauss – New Dimensions
À l’occasion du 200ᵉ anniversaire de Johann Strauss fils en 2025, Vienne lui consacre un musée exceptionnel, alliant histoire et innovation. Plus qu’une simple rétrospective, l’exposition propose une véritable expérience immersive, où les visiteurs peuvent ressentir la musique et la vie de Strauss grâce à un système audio 3D et des installations interactives.
Une collaboration musicale d’exception
Les enregistrements que vous entendrez ont été réalisés par le prestigieux Orchestre du Château de Schönbrunn, garantissant une interprétation authentique des chefs-d’œuvre de Strauss.
Le saviez-vous ?
Grâce aux casques usomo, le son évolue en fonction de votre position dans l’espace, vous plongeant au cœur de la musique de Strauss.
Informations pratiques
Horaires
Dimanche - Jeudi : 10h - 19h
Vendredi - Samedi : 10h - 20h
Durée de visite : Environ 75 minutes
Audioguide
Audioguide : Disponible en 8 langues (FR, EN, DE, IT, SP, CH, JAP, KOR)
Horaires
Dimanche - Jeudi : 10h - 19h
Vendredi - Samedi : 10h - 20h
Durée de visite : Environ 75 minutes
Audioguide
Audioguide : Disponible en 8 langues (FR, EN, DE, IT, SP, CH, JAP, KOR)
Les temps fortsDes expériences interactives pour tous
Une exposition en sept actes : voyage au cœur de l’histoire
Suivez le parcours de Johann Strauss du jeune prodige au maître du Walzer à travers 7 étapes immersives, chacune dévoilant un chapitre clé de sa vie :
Tout est valse – Retour à 1825, au cœur de la scène musicale viennoise, dominée par Johann Strauss père.
Le jeune rebelle – Les tensions familiales et la révolution de 1848.
Un destin tracé – L’ascension de Strauss après la mort de son père.
Le triomphe international – Son succès fulgurant et l’influence des femmes de sa vie.
La révolution de l’opérette – L’essor d’un genre musical avec Die Fledermaus.
Un héritage en péril – Son déclin et la destruction de ses archives par son frère.
Finale : le Walzer en 3D – Une salle immersive vous transporte dans la magie de sa musique !
Johann Strauss : une vie entre succès et rivalités
Un père, un fils, une rivalité
Johann Strauss fils a dû s’imposer face à son père, lui-même compositeur célèbre. Leur relation tumultueuse a marqué son parcours musical.
Trois femmes, trois influences
Ses épouses ont joué un rôle clé dans sa carrière, en particulier Jetty Treffz, qui a géré ses affaires et l’a soutenu dans ses créations.
Un destin autrichien… et au-delà
Après avoir conquis Vienne, Strauss est devenu une icône mondiale, jouant devant la cour russe et influençant des compositeurs comme Johannes Brahms.
Explorez l’univers de Johann Strauss
La Vienne de Strauss
Vienne, ville de musique et d’histoire, fut le berceau de la carrière de Johann Strauss. Ses œuvres résonnaient dans les salons aristocratiques et les salles de bal. Le musée offre une plongée dans cet univers raffiné et festif qui fit de Vienne la capitale de la valse.
FAQ
Johann Strauss Museum
Friedrichstraße (gegenüber der Secession) 7
1009 Vienne