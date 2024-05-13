Découvrez Johann Strauss dans une exposition immersive où musique, technologie et interactivité se rencontrent pour donner vie au génie du « roi de la valse ».

Un musée pas comme les autres : Johann Strauss – New Dimensions

À l’occasion du 200ᵉ anniversaire de Johann Strauss fils en 2025, Vienne lui consacre un musée exceptionnel, alliant histoire et innovation. Plus qu’une simple rétrospective, l’exposition propose une véritable expérience immersive, où les visiteurs peuvent ressentir la musique et la vie de Strauss grâce à un système audio 3D et des installations interactives.

Une collaboration musicale d’exception

Les enregistrements que vous entendrez ont été réalisés par le prestigieux Orchestre du Château de Schönbrunn, garantissant une interprétation authentique des chefs-d’œuvre de Strauss.

En savoir plus sur l’orchestre