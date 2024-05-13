Kunsthistorisches Museum Wien

Kunsthistorisches Museum, Vienne
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Kunsthistorisches Museum
Le joyau impérial de la scène muséale viennoise

Découvrez le Kunsthistorisches Museum de Vienne : chefs-d'œuvre de Bruegel à Vermeer, trésors impériaux et une architecture éblouissante vous attendent !

Un musée de renommée mondiale

Construit par l’empereur François-Joseph pour abriter les collections impériales des Habsbourg, le Kunsthistorisches Museum est l’un des musées les plus prestigieux au monde. Ses collections couvrent plus de 5 000 ans d’histoire, de l’Égypte ancienne à la fin du XVIIIe siècle.

Un voyage à travers l’art et l’histoire

Avec son architecture majestueuse et ses salles richement décorées, le musée offre un cadre impérial aux chefs-d’œuvre qu’il abrite. Peinture, sculpture, orfèvrerie et objets rares y témoignent du goût raffiné des Habsbourg pour l’art et la culture. Chaque galerie transporte les visiteurs à travers les époques, révélant des trésors inestimables et des histoires fascinantes.

Un musée entre tradition et modernité

Au-delà de ses collections historiques, le Kunsthistorisches Museum sait aussi surprendre avec une touche de modernité. Des soirées Kunstschatzi mêlant DJ et cocktails sous la coupole, aux dîners raffinés dans l’un des plus beaux cafés du monde, le musée propose des expériences uniques où l’art rencontre la convivialité. Une façon originale de redécouvrir ce lieu emblématique sous un nouveau jour.

Trésor Impérial – Couronnes & joyaux des Habsbourg
Écuries Impériales – Carrosses somptueux & traîneaux impéria
Musée du Monde de Vienne – Trésors des cultures du monde
Expositions actuelles
Informations pratiques

Conseil :

Prenez votre temps ! Le musée est vaste – prévoyez au moins 3 heures de visite.

Billets & Infos

Horaires : Tous les jours 10h-18h, jeudi jusqu’à 21h.
Tarifs : Adultes 18 €, réduit 14 €, -19 ans gratuit.

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Art & Gastronomie

Savourez un café sous la majestueuse coupole du musée ou profitez d’un dîner exclusif dans un cadre impérial.

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Musique & DJ

Des visites guidées aux soirées DJ Kunstschatzi, vivez l’art autrement au KHM.

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Les incontournables du musée

Galerie de Peintures

Œuvres majeures de Raphaël, Rembrandt, Rubens et Vermeer.

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Cabinet d’Art de Vienne

Trésors exceptionnels d’orfèvrerie, sculptures en ivoire et la célèbre Saliera de Benvenuto Cellini.

En savoir plus sur la Kunstkammer

Collection Bruegel

La plus grande collection au monde de Pieter Bruegel l’Ancien, avec La Tour de Babel, Les Chasseurs dans la neige et Les Jeux d’enfants.

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Architecture & Décoration

Une coupole imposante, des fresques de Gustav Klimt et des salles somptueuses à découvrir.

Visiter le musée

Le Kunsthistorisches Museum en images

Découvrez le Kunsthistorisches Museum à travers des images fascinantes : son architecture majestueuse, ses galeries somptueuses et ses trésors artistiques.
Un trésor architecturalUn musée impérial spectaculaire, dedans comme dehors.
Galerie de Peintures, KHM

Unique à Vienne : La plus grande collection Bruegel au monde

Le musée possède la collection la plus impressionnante de Pieter Bruegel l’Ancien. Parmi les œuvres phares : La Tour de Babel, Les Noces paysannes et Les Chasseurs dans la neige. Une immersion fascinante dans l’univers de la Renaissance flamande.

En savoir plus
1er étage, KHM

Les chefs-d’œuvre de la Galerie de Peintures

Admirez les plus grands artistes européens :

CaravaggioJudith avec la tête d’Holopherne et David avec la tête de Goliath

RaphaëlLa Vierge au pré

RembrandtAutoportrait, Homme au casque d’or

Diego Velázquez L'Infante Marguerite-Thérèse en bleu

Peter Paul RubensHélène Fourment au manteau de fourrure

TizianLe Christ couronné d'épines

Johannes VermeerL'Art de la peinture

Autres musées des collections impériales des Habsbourg

Musée du Monde de Vienne

Nouvelle Hofburg

Musée du Théâtre de Vienne

House of Habsbourg

Château d’Ambras Innsbruck

Expositions 2025

Inscriptions sur des vases grecs

11/03/2025 – 29/06/2025
Collection d'antiquités au KHM Maria-Theresien-Platz, 1010 Vienne

À l'aide de différents vases grecs, nous partons à la recherche de lettres et de signes gravés ou peints !

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Michaelina Wautier

30/09/2025 – 22/02/2026
Kunsthistorisches Museum

Le KHM consacre une grande exposition à cette artiste oubliée, au talent digne de Rubens et van Dyck.

Découvrir

Pieter Claesz: Nature morte

04/12/2024 – 17/08/2025
Kunsthistorisches Museum Museumsplatz, 1010 Vienne

Le Musée d'histoire de l'art consacre une exposition au peintre baroque néerlandais Pieter Claesz.

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The Art of Beauty

19/06/2025 – 05/10/2025
Château Ambras

Au Schloss Ambras, explorez l’évolution des idéaux de beauté et des rituels de soin, de l’Antiquité à aujourd’hui.

Découvrir

FAQ

Tous les jours de 10h à 18h, nocturne le jeudi jusqu’à 21h.

Adultes : 18 € | Tarif réduit : 14 € | Moins de 19 ans : Gratuit

Métro : U2 Museumsquartier | U3 Volkstheater
Tramway : 1, 2, D, 71 (arrêt Burgring)

Kunsthistorisches Museum Wien

Maria-Theresien-Platz

1010 Vienne

Téléphone: +43 1 525 24 0

kunstvermittlung@khm.at
www.khm.at
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