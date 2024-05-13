Kunsthistorisches Museum Wien

Kunsthistorisches Museum
Le joyau impérial de la scène muséale viennoise
Introduction
Un musée de renommée mondiale
Construit par l’empereur François-Joseph pour abriter les collections impériales des Habsbourg, le Kunsthistorisches Museum est l’un des musées les plus prestigieux au monde. Ses collections couvrent plus de 5 000 ans d’histoire, de l’Égypte ancienne à la fin du XVIIIe siècle.
Un voyage à travers l’art et l’histoire
Avec son architecture majestueuse et ses salles richement décorées, le musée offre un cadre impérial aux chefs-d’œuvre qu’il abrite. Peinture, sculpture, orfèvrerie et objets rares y témoignent du goût raffiné des Habsbourg pour l’art et la culture. Chaque galerie transporte les visiteurs à travers les époques, révélant des trésors inestimables et des histoires fascinantes.
Un musée entre tradition et modernité
Au-delà de ses collections historiques, le Kunsthistorisches Museum sait aussi surprendre avec une touche de modernité. Des soirées Kunstschatzi mêlant DJ et cocktails sous la coupole, aux dîners raffinés dans l’un des plus beaux cafés du monde, le musée propose des expériences uniques où l’art rencontre la convivialité. Une façon originale de redécouvrir ce lieu emblématique sous un nouveau jour.
Conseil :
Prenez votre temps ! Le musée est vaste – prévoyez au moins 3 heures de visite.
Billets & Infos
Horaires : Tous les jours 10h-18h, jeudi jusqu’à 21h.
Tarifs : Adultes 18 €, réduit 14 €, -19 ans gratuit.
Art & Gastronomie
Savourez un café sous la majestueuse coupole du musée ou profitez d’un dîner exclusif dans un cadre impérial.
Musique & DJ
Des visites guidées aux soirées DJ Kunstschatzi, vivez l’art autrement au KHM.
Billets & Infos
Horaires : Tous les jours 10h-18h, jeudi jusqu’à 21h.
Tarifs : Adultes 18 €, réduit 14 €, -19 ans gratuit.
Art & Gastronomie
Savourez un café sous la majestueuse coupole du musée ou profitez d’un dîner exclusif dans un cadre impérial.
Musique & DJ
Des visites guidées aux soirées DJ Kunstschatzi, vivez l’art autrement au KHM.
Les incontournables du musée
Cabinet d’Art de Vienne
Trésors exceptionnels d’orfèvrerie, sculptures en ivoire et la célèbre Saliera de Benvenuto Cellini.
Collection Bruegel
La plus grande collection au monde de Pieter Bruegel l’Ancien, avec La Tour de Babel, Les Chasseurs dans la neige et Les Jeux d’enfants.
Le Kunsthistorisches Museum en imagesDécouvrez le Kunsthistorisches Museum à travers des images fascinantes : son architecture majestueuse, ses galeries somptueuses et ses trésors artistiques.
Unique à Vienne : La plus grande collection Bruegel au monde
Le musée possède la collection la plus impressionnante de Pieter Bruegel l’Ancien. Parmi les œuvres phares : La Tour de Babel, Les Noces paysannes et Les Chasseurs dans la neige. Une immersion fascinante dans l’univers de la Renaissance flamande.
Les chefs-d’œuvre de la Galerie de Peintures
Admirez les plus grands artistes européens :
Caravaggio – Judith avec la tête d’Holopherne et David avec la tête de Goliath
Raphaël – La Vierge au pré
Rembrandt – Autoportrait, Homme au casque d’or
Diego Velázquez – L'Infante Marguerite-Thérèse en bleu
Peter Paul Rubens – Hélène Fourment au manteau de fourrure
Tizian – Le Christ couronné d'épines
Johannes Vermeer – L'Art de la peinture
Autres musées des collections impériales des Habsbourg
Expositions 2025
Inscriptions sur des vases grecs
À l'aide de différents vases grecs, nous partons à la recherche de lettres et de signes gravés ou peints !
Michaelina Wautier
Le KHM consacre une grande exposition à cette artiste oubliée, au talent digne de Rubens et van Dyck.
Pieter Claesz: Nature morte
Le Musée d'histoire de l'art consacre une exposition au peintre baroque néerlandais Pieter Claesz.
FAQ
Kunsthistorisches Museum Wien
Maria-Theresien-Platz
1010 Vienne
Téléphone: +43 1 525 24 0