Kunsthistorisches Museum Wien

Découvrez le Kunsthistorisches Museum de Vienne : chefs-d'œuvre de Bruegel à Vermeer, trésors impériaux et une architecture éblouissante vous attendent !

Un musée de renommée mondiale

Construit par l’empereur François-Joseph pour abriter les collections impériales des Habsbourg, le Kunsthistorisches Museum est l’un des musées les plus prestigieux au monde. Ses collections couvrent plus de 5 000 ans d’histoire, de l’Égypte ancienne à la fin du XVIIIe siècle.

Un voyage à travers l’art et l’histoire

Avec son architecture majestueuse et ses salles richement décorées, le musée offre un cadre impérial aux chefs-d’œuvre qu’il abrite. Peinture, sculpture, orfèvrerie et objets rares y témoignent du goût raffiné des Habsbourg pour l’art et la culture. Chaque galerie transporte les visiteurs à travers les époques, révélant des trésors inestimables et des histoires fascinantes.

Un musée entre tradition et modernité

Au-delà de ses collections historiques, le Kunsthistorisches Museum sait aussi surprendre avec une touche de modernité. Des soirées Kunstschatzi mêlant DJ et cocktails sous la coupole, aux dîners raffinés dans l’un des plus beaux cafés du monde, le musée propose des expériences uniques où l’art rencontre la convivialité. Une façon originale de redécouvrir ce lieu emblématique sous un nouveau jour.