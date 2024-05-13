Leopold Museum : Trésor de l’art viennois

Découvrez au Leopold Museum l’essence de l’art viennois : chefs-d’œuvre de Schiele, Klimt et Kokoschka, ainsi que des créations uniques de la Wiener Werkstätte.

Egon Schiele et l’expressionnisme autrichien

Le Leopold Museum abrite la plus vaste collection d’œuvres d’Egon Schiele, figure emblématique de l’expressionnisme autrichien. Ses peintures poignantes et ses dessins intenses illustrent son regard profond sur la condition humaine. L’exposition met aussi à l’honneur des artistes majeurs de la modernité viennoise, tels que Richard Gerstl et Koloman Moser.

Gustav Klimt – Maître des paysages et des allégories

Admirez des chefs-d’œuvre majeurs de Gustav Klimt au Leopold Museum, comme Am Attersee (1900), où l’artiste frôle l’abstraction, et La Grande Peuplier II (Orage montant) (1902/03), inspiré de ses séjours estivaux dans le Salzkammergut. Le musée abrite également Mort et Vie (1910/11, remanié en 1915/16), l’une des plus grandes allégories de Klimt, qui illustre de façon audacieuse le cycle de la vie humaine.

La Wiener Werkstätte, entre art et artisanat

Découvrez les créations raffinées de la Wiener Werkstätte, un mouvement artistique qui a redéfini le design et l’artisanat autrichien. Les œuvres de Josef Hoffmann et Koloman Moser illustrent l’harmonie parfaite entre fonctionnalité et esthétique.