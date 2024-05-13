Woman viewing a framed portrait painting on a white museum wall.
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Leopold Museum : Trésor de l’art viennois
Plongez dans l’univers de l’art autrichien avec la plus grande collection d’Egon Schiele.

Découvrez au Leopold Museum l’essence de l’art viennois : chefs-d’œuvre de Schiele, Klimt et Kokoschka, ainsi que des créations uniques de la Wiener Werkstätte.

Egon Schiele et l’expressionnisme autrichien

Le Leopold Museum abrite la plus vaste collection d’œuvres d’Egon Schiele, figure emblématique de l’expressionnisme autrichien. Ses peintures poignantes et ses dessins intenses illustrent son regard profond sur la condition humaine. L’exposition met aussi à l’honneur des artistes majeurs de la modernité viennoise, tels que Richard Gerstl et Koloman Moser.

Gustav Klimt – Maître des paysages et des allégories

Admirez des chefs-d’œuvre majeurs de Gustav Klimt au Leopold Museum, comme Am Attersee (1900), où l’artiste frôle l’abstraction, et La Grande Peuplier II (Orage montant) (1902/03), inspiré de ses séjours estivaux dans le Salzkammergut. Le musée abrite également Mort et Vie (1910/11, remanié en 1915/16), l’une des plus grandes allégories de Klimt, qui illustre de façon audacieuse le cycle de la vie humaine.

La Wiener Werkstätte, entre art et artisanat

Découvrez les créations raffinées de la Wiener Werkstätte, un mouvement artistique qui a redéfini le design et l’artisanat autrichien. Les œuvres de Josef Hoffmann et Koloman Moser illustrent l’harmonie parfaite entre fonctionnalité et esthétique.

Découvrir la collection Egon Schiele
Plonger dans l’univers de Klimt
Explorer la Wiener Werkstätte er Vienne 1900
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Informations pratiques

Astuce : Achetez vos billets en ligne pour éviter les files d’attente !

Bon plan : Ne manquez pas la vue panoramique sur Vienne depuis la terrasse du musée, accessible de début avril à fin octobre.

Se rendre sur place

Le musée Leopold est situé au cœur de Vienne et est facilement accessible à pied, à vélo ou par les transports en commun.

Transports en commun

U3 jusqu'à la station Volkstheater
U2 jusqu'à la station Museumsquartier
Tramway lignes 1, 2, D jusqu'à Dr.-Karl-Renner-Ring

Plus d'info

Billets et tarifs du Leopold Museum

Voici un aperçu des prix d'entrée :

  • Tarif régulier : 17,00 €

  • Tarif réduit : 14,00 €

    Valable pour les personnes de moins de 26 ans, de plus de 65 ans, les personnes en situation de handicap et les demandeurs d'emploi.

  • Jeunes (moins de 19 ans) : 2,50 €

  • Enfants (moins de 7 ans) : Entrée gratuites.

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Un siècle d’avant-garde artistique

Voyage dans la Vienne 1900

Le Leopold Museum propose une immersion dans la vibrante époque de la Vienne 1900, où l’art, l’architecture et le design se rencontrent. À travers les œuvres de Schiele, Klimt, Kokoschka et les objets de la Wiener Werkstätte, le musée raconte l’histoire d’une ville en pleine effervescence culturelle. La Wiener Werkstätte était un collectif d’artistes et d’artisans fondé en 1903 à Vienne, qui combinait art et artisanat pour créer des objets du quotidien esthétiques et fonctionnels. Cette collection exceptionnelle dévoile le dialogue constant entre tradition et modernité qui a façonné l’art autrichien.

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FAQ

Le musée est ouvert tous les jours de 10h à 18h, nocturne le jeudi jusqu’à 21h.

Le musée est situé au MuseumsQuartier, au cœur de Vienne.

Oui, des tarifs réduits sont disponibles pour les étudiants, seniors et groupes. La Vienna Pass offre aussi l’entrée gratuite.

Ne repartez pas sans un carnet ou une affiche inspirée des œuvres de Schiele ou des objets design de la Wiener Werkstätte.

Leopold Museum

MuseumsQuartier, Museumsplatz 1

1069 Vienne

Téléphone: +43 1 525 70 1555

besucherservice@leopoldmuseum.org
www.leopoldmuseum.org
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