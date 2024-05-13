Leopold Museum : Trésor de l’art viennois
Plongez dans l’univers de l’art autrichien avec la plus grande collection d’Egon Schiele.
Introduction
Egon Schiele et l’expressionnisme autrichien
Le Leopold Museum abrite la plus vaste collection d’œuvres d’Egon Schiele, figure emblématique de l’expressionnisme autrichien. Ses peintures poignantes et ses dessins intenses illustrent son regard profond sur la condition humaine. L’exposition met aussi à l’honneur des artistes majeurs de la modernité viennoise, tels que Richard Gerstl et Koloman Moser.
Gustav Klimt – Maître des paysages et des allégories
Admirez des chefs-d’œuvre majeurs de Gustav Klimt au Leopold Museum, comme Am Attersee (1900), où l’artiste frôle l’abstraction, et La Grande Peuplier II (Orage montant) (1902/03), inspiré de ses séjours estivaux dans le Salzkammergut. Le musée abrite également Mort et Vie (1910/11, remanié en 1915/16), l’une des plus grandes allégories de Klimt, qui illustre de façon audacieuse le cycle de la vie humaine.
La Wiener Werkstätte, entre art et artisanat
Découvrez les créations raffinées de la Wiener Werkstätte, un mouvement artistique qui a redéfini le design et l’artisanat autrichien. Les œuvres de Josef Hoffmann et Koloman Moser illustrent l’harmonie parfaite entre fonctionnalité et esthétique.
Astuce : Achetez vos billets en ligne pour éviter les files d’attente !
Bon plan : Ne manquez pas la vue panoramique sur Vienne depuis la terrasse du musée, accessible de début avril à fin octobre.
Se rendre sur place
Le musée Leopold est situé au cœur de Vienne et est facilement accessible à pied, à vélo ou par les transports en commun.
Transports en commun
U3 jusqu'à la station Volkstheater
U2 jusqu'à la station Museumsquartier
Tramway lignes 1, 2, D jusqu'à Dr.-Karl-Renner-Ring
Billets et tarifs du Leopold Museum
Voici un aperçu des prix d'entrée :
Tarif régulier : 17,00 €
Tarif réduit : 14,00 €
Valable pour les personnes de moins de 26 ans, de plus de 65 ans, les personnes en situation de handicap et les demandeurs d'emploi.
Jeunes (moins de 19 ans) : 2,50 €
Enfants (moins de 7 ans) : Entrée gratuites.
Se rendre sur place
Le musée Leopold est situé au cœur de Vienne et est facilement accessible à pied, à vélo ou par les transports en commun.
Transports en commun
U3 jusqu'à la station Volkstheater
U2 jusqu'à la station Museumsquartier
Tramway lignes 1, 2, D jusqu'à Dr.-Karl-Renner-Ring
Billets et tarifs du Leopold Museum
Voici un aperçu des prix d'entrée :
Tarif régulier : 17,00 €
Tarif réduit : 14,00 €
Valable pour les personnes de moins de 26 ans, de plus de 65 ans, les personnes en situation de handicap et les demandeurs d'emploi.
Jeunes (moins de 19 ans) : 2,50 €
Enfants (moins de 7 ans) : Entrée gratuites.
Les incontournables du Leopold Museum
Egon Schiele : L’âme de l’expressionnisme
Plongez dans l’univers intense de Schiele avec des œuvres qui captivent par leur profondeur émotionnelle.
L’univers artistique du Leopold MuseumDécouvrez les chefs-d’œuvre emblématiques du Leopold Museum à travers une galerie immersive : de l’expressionnisme poignant d’Egon Schiele aux motifs dorés de Gustav Klimt, en passant par le design raffiné de la Wiener Werkstätte.
Voyage dans la Vienne 1900
Le Leopold Museum propose une immersion dans la vibrante époque de la Vienne 1900, où l’art, l’architecture et le design se rencontrent. À travers les œuvres de Schiele, Klimt, Kokoschka et les objets de la Wiener Werkstätte, le musée raconte l’histoire d’une ville en pleine effervescence culturelle. La Wiener Werkstätte était un collectif d’artistes et d’artisans fondé en 1903 à Vienne, qui combinait art et artisanat pour créer des objets du quotidien esthétiques et fonctionnels. Cette collection exceptionnelle dévoile le dialogue constant entre tradition et modernité qui a façonné l’art autrichien.
Expositions 2025
HIDDEN MODERNISM
À Vienne, une avant-garde spirituelle explore vers 1900 l’art, l’ésotérisme et la quête d’un nouvel être – entre théosophie, nudisme et Gesamtkunstwerk.
KOWANZ. ORTNER. SCHLEGEL
Inaugurée en grande pompe en 2020, la MQ Libelle, située sur le toit du musée Leopold, constitue une véritable « œuvre d'art totale » qui a été créée.
FAQ
Leopold Museum
MuseumsQuartier, Museumsplatz 1
1069 Vienne
Téléphone: +43 1 525 70 1555