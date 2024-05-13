Maison de la Musique

Un musée interactif et fascinant où la musique se vit et se ressent. Explorez les sons, dirigez un orchestre et plongez dans l'univers des grands compositeurs.

Plongée dans la musique classique viennoise

Revivez les œuvres des maîtres Haydn, Mozart, Beethoven et Schubert au 3ᵉ étage. Explorez la vie de ces compositeurs légendaires qui ont façonné la musique mondiale.

Découvrir les compositeurs

Les secrets des Wiener Philharmoniker

Visitez le musée des Wiener Philharmoniker et admirez des trésors comme le premier programme de concert de 1842 ou le bâton de direction d’Herbert von Karajan. Visionnez le concert du Nouvel An dans la salle de cinéma du musée.

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Sonotopia : l’univers magique des sons

Au 2ᵉ étage, explorez le Sound Labor et créez des créatures sonores dans le Sonotopia-Lab. Découvrez comment les sons sont perçus par les bébés, les animaux et nos propres oreilles.

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