Maison de la Musique

Haus der Musik à Vienne
Un voyage immersif dans l'univers sonore
Introduction
Plongée dans la musique classique viennoise
Revivez les œuvres des maîtres Haydn, Mozart, Beethoven et Schubert au 3ᵉ étage. Explorez la vie de ces compositeurs légendaires qui ont façonné la musique mondiale.
Découvrir les compositeurs
Les secrets des Wiener Philharmoniker
Visitez le musée des Wiener Philharmoniker et admirez des trésors comme le premier programme de concert de 1842 ou le bâton de direction d’Herbert von Karajan. Visionnez le concert du Nouvel An dans la salle de cinéma du musée.
En savoir plus
Sonotopia : l’univers magique des sons
Au 2ᵉ étage, explorez le Sound Labor et créez des créatures sonores dans le Sonotopia-Lab. Découvrez comment les sons sont perçus par les bébés, les animaux et nos propres oreilles.
Explorer Sonotopia
Astuce : Achetez vos billets en ligne pour éviter les files d’attente !
Suggestion : Dirigez l’Orchestre Philharmonique de Vienne sur grand écran, les musiciens réagissent en temps réel à vos gestes de baguette. Une expérience immersive unique !
Se rendre sur place
Le musée Haus der Musik est situé au cœur de Vienne et est facilement accessible à pied, à vélo ou par les transports en commun.
Transports en commun
U4 jusqu'à la station Stadtpark
U1/U3 jusqu'à la station Stephansplatz
Tramway lignes 1, 2, D jusqu'à Schwarzenbergplatz
Billets et tarifs du Musée Haus der Musik
Voici un aperçu des prix d'entrée :
Tarif régulier : 17,00 €
Tarif réduit : 13,00 €
Valable pour les personnes de moins de 27 ans, de plus de 60 ans, les personnes en situation de handicap.
Jeunes (moins de 12 ans) : 7 €
Enfants (moins de 3 ans) : Entrée gratuites.
Family ticket 2 adultes, 3 eenfants (moins 12 ans) 35,- €
Se rendre sur place
Le musée Haus der Musik est situé au cœur de Vienne et est facilement accessible à pied, à vélo ou par les transports en commun.
Transports en commun
U4 jusqu'à la station Stadtpark
U1/U3 jusqu'à la station Stephansplatz
Tramway lignes 1, 2, D jusqu'à Schwarzenbergplatz
Billets et tarifs du Musée Haus der Musik
Voici un aperçu des prix d'entrée :
Tarif régulier : 17,00 €
Tarif réduit : 13,00 €
Valable pour les personnes de moins de 27 ans, de plus de 60 ans, les personnes en situation de handicap.
Jeunes (moins de 12 ans) : 7 €
Enfants (moins de 3 ans) : Entrée gratuites.
Family ticket 2 adultes, 3 eenfants (moins 12 ans) 35,- €
Les incontournables du Haus der Musik
Galerie Visuelle du Haus der MusikUn voyage en images au cœur des sons et de la musique
Essayez le jeu de composition de Mozart
Le jeu de composition avec des lettres de Mozart reflète sa créativité ludique en reliant la musique au langage. Chaque lettre est associée à une note, permettant de transformer des noms, mots ou phrases en mélodies.
Ce principe offrait à Mozart un moyen de coder des messages personnels ou des dédicaces dans sa musique. Cela illustre son goût pour les énigmes et son esprit expérimental. Ce jeu, mélange de musique, langage et logique, peut être considéré comme un précurseur de la cryptographie musicale.
Conseils pratiques pour enrichir votre visiteProfitez d'une expérience musicale complète à Vienne !
Visites guidées
La Haus der Musik organise des visites guidées générales ou thématiques à la Maison de la musique.