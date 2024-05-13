Hologram of a bust in a display case, exhibition room with text "Die Gr..." in background.
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Haus der Musik à Vienne
Un voyage immersif dans l'univers sonore

Un musée interactif et fascinant où la musique se vit et se ressent. Explorez les sons, dirigez un orchestre et plongez dans l'univers des grands compositeurs.

Plongée dans la musique classique viennoise

Revivez les œuvres des maîtres Haydn, Mozart, Beethoven et Schubert au 3ᵉ étage. Explorez la vie de ces compositeurs légendaires qui ont façonné la musique mondiale.
Découvrir les compositeurs

Les secrets des Wiener Philharmoniker

Visitez le musée des Wiener Philharmoniker et admirez des trésors comme le premier programme de concert de 1842 ou le bâton de direction d’Herbert von Karajan. Visionnez le concert du Nouvel An dans la salle de cinéma du musée.
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Sonotopia : l’univers magique des sons

Au 2ᵉ étage, explorez le Sound Labor et créez des créatures sonores dans le Sonotopia-Lab. Découvrez comment les sons sont perçus par les bébés, les animaux et nos propres oreilles.
Explorer Sonotopia

Maison de la Musique
Sontopia - L'expérience de la réalité virtuelle
Compositeurs de la classique viennoise
Concerts
Informations pratiques

Astuce : Achetez vos billets en ligne pour éviter les files d’attente !

Suggestion : Dirigez l’Orchestre Philharmonique de Vienne sur grand écran, les musiciens réagissent en temps réel à vos gestes de baguette. Une expérience immersive unique !

Se rendre sur place

Le musée Haus der Musik est situé au cœur de Vienne et est facilement accessible à pied, à vélo ou par les transports en commun.

Transports en commun

U4 jusqu'à la station Stadtpark
U1/U3 jusqu'à la station Stephansplatz
Tramway lignes 1, 2, D jusqu'à Schwarzenbergplatz

Vers Google Maps

Billets et tarifs du Musée Haus der Musik

Voici un aperçu des prix d'entrée :

  • Tarif régulier : 17,00 €

  • Tarif réduit : 13,00 €

    Valable pour les personnes de moins de 27 ans, de plus de 60 ans, les personnes en situation de handicap.

  • Jeunes (moins de 12 ans) : 7 €

  • Enfants (moins de 3 ans) : Entrée gratuites.

  • Family ticket 2 adultes, 3 eenfants (moins 12 ans) 35,- €

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Les incontournables du Haus der Musik

Exposition sur la musique classique

Un hommage aux grands compositeurs viennois.

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Musée des Wiener Philharmoniker

Une plongée dans l'histoire d'un orchestre mythique.

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Sonotopia

Un laboratoire sonore interactif pour petits et grands.

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Galerie Visuelle du Haus der Musik

Un voyage en images au cœur des sons et de la musique
MusiquePlongez dans un univers sonore interactif
Sons et InstrumentsDécouvrez comment naît un son et testez des instruments
HistoireRencontrez Mozart, Beethoven et bien d'autres maîtres.
Transformez son nom en musique

Essayez le jeu de composition de Mozart

Le jeu de composition avec des lettres de Mozart reflète sa créativité ludique en reliant la musique au langage. Chaque lettre est associée à une note, permettant de transformer des noms, mots ou phrases en mélodies.

Ce principe offrait à Mozart un moyen de coder des messages personnels ou des dédicaces dans sa musique. Cela illustre son goût pour les énigmes et son esprit expérimental. Ce jeu, mélange de musique, langage et logique, peut être considéré comme un précurseur de la cryptographie musicale.

Mozart au Haus der Musik

Conseils pratiques pour enrichir votre visite

Profitez d'une expérience musicale complète à Vienne !

Visites guidées

La Haus der Musik organise des visites guidées générales ou thématiques à la Maison de la musique.

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Combi-Ticket avec la Maison de Mozart

Combinez votre visite au Haus der Musik avec une découverte fascinante du Mozarthaus Vienna, le lieu où Mozart a composé certaines de ses œuvres les plus célèbres.

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FAQ

Tous les jours de 10h à 22h. Dernière admission : 21h00.

Le musée est situé au centre de Vienne, au Seilerstätte 30 dans le 1er arrondissement.

Oui, des tarifs réduits sont disponibles pour les étudiants, seniors et groupes. Plus d'info ici

La boutique du musée propose des souvenirs uniques pour prolonger l’expérience musicale et cadeaux éducatifs pour les enfants, parfaits pour éveiller leur curiosité musicale. Laissez-vous inspirer !

Haus der Musik

Seilerstätte 30 30

1009 Vienne

Téléphone: +43-1-513 48 50

info@hdm.at
www.hdm.at
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