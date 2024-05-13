Vivez des vacances d'hiver alpines et urbaines mémorables à Innsbruck !

Innsbruck, capitale du Tyrol, vous invite à vivre un séjour alpin-urbain inégalé. Entourée de montagnes majestueuses, cette ville dynamique vous propose un mélange fascinant de sports d'hiver, de patrimoine historique et d'événements culturels.

Plongez dans la nature enneigée depuis le cœur de la ville ou grimpez la Nordkette pour admirer l’agitation urbaine en contrebas. Entre architecture historique et moderne, savourez la cuisine locale et faites du shopping dans les ruelles illuminées, le tout avec en toile de fond les montagnes enneigées. Innsbruck, véritable capitale alpine, vous offre des expériences uniques à différentes altitudes en hiver.