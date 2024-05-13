Innsbruck : L'alliance parfaite entre montagne et ville
Séjour alpin-urbain à Innsbruck : nature, culture et découvertes
Introduction
Innsbruck, capitale du Tyrol, vous invite à vivre un séjour alpin-urbain inégalé. Entourée de montagnes majestueuses, cette ville dynamique vous propose un mélange fascinant de sports d'hiver, de patrimoine historique et d'événements culturels.
Plongez dans la nature enneigée depuis le cœur de la ville ou grimpez la Nordkette pour admirer l’agitation urbaine en contrebas. Entre architecture historique et moderne, savourez la cuisine locale et faites du shopping dans les ruelles illuminées, le tout avec en toile de fond les montagnes enneigées. Innsbruck, véritable capitale alpine, vous offre des expériences uniques à différentes altitudes en hiver.
La ville offre un mélange parfait de sports d'hiver, de hauts lieux culturels et de nature.
Pourquoi visiter Innsbruck et sa région ?
Innsbruck se distingue par sa capacité à combiner à la fois vie urbaine et escapades en pleine nature. Flânez dans les rues pavées du centre historique pour admirer ses monuments comme le Palais impérial et le Hofkirche, ou partez à l'aventure sur les pistes enneigées des Alpes environnantes. La ville est aussi le point de départ idéal pour des excursions vers des sommets accessibles en quelques minutes grâce à des télécabines modernes.
340 km de pistes 48 km d'itinéraires de ski,
Une belle vieille ville pleine d'histoire, de musées et d'autres curiosités
Le forfait SKI plus CITY donne un accès tout compris à 12 domaines skiables
La Welcome Card, gratuite pour les clients de l'hôtel séjournant 2 nuits ou plus, comprend les transports publics gratuits
La possibilité de faire des raquettes, des randonnées hivernales, du ski de fond et du ski de randonnée avec des guides locaux
Les meilleures expériences touristiquesDécouvrez le Toit d'Or, symbole incontournable d'Innsbruck. Laissez-vous charmer par la Maria-Theresien-Straße et ses boutiques, ou rendez-vous au célèbre tremplin de saut à ski Bergisel. Dès novembre, succombez à la magie de Noël qui transforment la ville.
Le Petit Toit d'Or
Le Petit Toit d'Or, emblème principal d'Innsbruck, se trouve en plein cœur de la vieille ville historique, au pied des impressionnantes montagnes de la Nordkette.
Découvrir la ville à pied
Marchez sur les traces des Habsbourg, flânez le long de la Maria-Theresien-Strasse et découvrez la biodiversité des Alpes dans le zoo à thème le plus haut d'Europe.
Une escapade citadine au Bergisel
La visite du célèbre Bergisel offre un mélange unique d'ambiance urbaine et de style de vie alpin.
Traditions de Noël et Avent
En cette période, les illuminations et décorations apportent une magie particulière aux charmants marchés de Noël d'Innsbruck et des communes voisines.
Experiénces pour les familleInnsbruck est aussi une destination parfaite pour les familles. Explorez l'Alpenzoo, l'un des plus hauts d'Europe, ou profitez des pistes adaptées aux enfants.
Faire la luge dans la région d'Innsbruck
Une descente rapide à travers des forêts enneigées et de magnifiques paysages hivernaux procure autant d'adrénaline que de plaisir.
Rando d'hiver à Innsbruck
Randonnée à travers des paysages enneigés jusqu'à des points de vue et des refuges rustiques.
Introduction
Côté gastronomie, laissez-vous tenter par les spécialités tyroliennes dans les restaurants traditionnels. Pour une pause gourmande, goûtez à un strudel au pommes accompagné d’un bon café dans l’un des nombreux cafés historiques de la ville.
Les événements culturels incontournable
Marchés de Noël
Innsbruck compte sept marchés de Noël répartis dans toute la ville, notamment dans la vieille ville, sur la Maria-Theresien-Straße et au Hungerburg.
La Welcome Card : votre alliée pour explorer Innsbruck
Pour profiter pleinement de votre séjour, la Welcome Card est un pass indispensable. Elle vous offre des réductions et des accès gratuits aux principales attractions et activités de la région, des musées aux remontées mécaniques. Idéal pour une visite en toute simplicité, que vous veniez pour quelques jours ou une semaine.
Comment s'y rendre
En train/bus
Prendre un train pour
Salzburg (1 h 45 min)
Munich, Germany (1 h 45 min)
Vienna (4 h 15 min)
En voiture
Depuis Vienne : Autoroute A1 et A12
Depuis la Suisse : Autoroute A12, puis tunnel routier de l'Arlberg ou autoroute sans péage via la région de l'Arlberg
Depuis l'Allemagne : Depuis l'Allemagne : autoroute A12 et A8
En train/bus
Prendre un train pour
Salzburg (1 h 45 min)
Munich, Germany (1 h 45 min)
Vienna (4 h 15 min)
En voiture
Depuis Vienne : Autoroute A1 et A12
Depuis la Suisse : Autoroute A12, puis tunnel routier de l'Arlberg ou autoroute sans péage via la région de l'Arlberg
Depuis l'Allemagne : Depuis l'Allemagne : autoroute A12 et A8
Innsbruck Tourism
Burggraben 3
6020 Innsbruck
Téléphone: +43 512 5356