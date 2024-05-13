View through the old town of Innsbruck with Golden Roof, shop signs and snow-covered mountains.
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Innsbruck : L'alliance parfaite entre montagne et ville
Séjour alpin-urbain à Innsbruck : nature, culture et découvertes

Vivez des vacances d'hiver alpines et urbaines mémorables à Innsbruck !

Innsbruck, capitale du Tyrol, vous invite à vivre un séjour alpin-urbain inégalé. Entourée de montagnes majestueuses, cette ville dynamique vous propose un mélange fascinant de sports d'hiver, de patrimoine historique et d'événements culturels.

Plongez dans la nature enneigée depuis le cœur de la ville ou grimpez la Nordkette pour admirer l’agitation urbaine en contrebas. Entre architecture historique et moderne, savourez la cuisine locale et faites du shopping dans les ruelles illuminées, le tout avec en toile de fond les montagnes enneigées. Innsbruck, véritable capitale alpine, vous offre des expériences uniques à différentes altitudes en hiver.

Arrivée
Hébergement
Evénements
Sites touristiques

La ville offre un mélange parfait de sports d'hiver, de hauts lieux culturels et de nature.

La diversité unique d'Innsbruck

Pourquoi visiter Innsbruck et sa région ?

Innsbruck se distingue par sa capacité à combiner à la fois vie urbaine et escapades en pleine nature. Flânez dans les rues pavées du centre historique pour admirer ses monuments comme le Palais impérial et le Hofkirche, ou partez à l'aventure sur les pistes enneigées des Alpes environnantes. La ville est aussi le point de départ idéal pour des excursions vers des sommets accessibles en quelques minutes grâce à des télécabines modernes.

  • 340 km de pistes 48 km d'itinéraires de ski,

  • Une belle vieille ville pleine d'histoire, de musées et d'autres curiosités

  • Le forfait SKI plus CITY donne un accès tout compris à 12 domaines skiables

  • La Welcome Card, gratuite pour les clients de l'hôtel séjournant 2 nuits ou plus, comprend les transports publics gratuits

  • La possibilité de faire des raquettes, des randonnées hivernales, du ski de fond et du ski de randonnée avec des guides locaux

En savoir plus sur la région

Les meilleures expériences touristiques

Découvrez le Toit d'Or, symbole incontournable d'Innsbruck. Laissez-vous charmer par la Maria-Theresien-Straße et ses boutiques, ou rendez-vous au célèbre tremplin de saut à ski Bergisel. Dès novembre, succombez à la magie de Noël qui transforment la ville.

Le Petit Toit d'Or

Le Petit Toit d'Or, emblème principal d'Innsbruck, se trouve en plein cœur de la vieille ville historique, au pied des impressionnantes montagnes de la Nordkette.

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Découvrir la ville à pied

Marchez sur les traces des Habsbourg, flânez le long de la Maria-Theresien-Strasse et découvrez la biodiversité des Alpes dans le zoo à thème le plus haut d'Europe.

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Une escapade citadine au Bergisel

La visite du célèbre Bergisel offre un mélange unique d'ambiance urbaine et de style de vie alpin.

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Traditions de Noël et Avent

En cette période, les illuminations et décorations apportent une magie particulière aux charmants marchés de Noël d'Innsbruck et des communes voisines.

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Visite du palais impérial

Découvrez l'ancienne résidence des Habsbourg au cœur d'Innsbruck, qui offre un aperçu fascinant de l'histoire et de la vie impériale.

Experiénces pour les famille

Innsbruck est aussi une destination parfaite pour les familles. Explorez l'Alpenzoo, l'un des plus hauts d'Europe, ou profitez des pistes adaptées aux enfants.

Faire la luge dans la région d'Innsbruck

Une descente rapide à travers des forêts enneigées et de magnifiques paysages hivernaux procure autant d'adrénaline que de plaisir.

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Zoo alpin d'Innsbruck

On peut y observer de près les animaux des Alpes.

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Rando d'hiver à Innsbruck

Randonnée à travers des paysages enneigés jusqu'à des points de vue et des refuges rustiques.

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Patinage sur glace

Lancez-vous sur l'une des nombreuses patinoires naturelles ou artificielles que propose la région d'Innsbruck.

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Hiver à InnsbruckEntre montagnes et trésors urbains
Découvertes culinaires

Côté gastronomie, laissez-vous tenter par les spécialités tyroliennes dans les restaurants traditionnels. Pour une pause gourmande, goûtez à un strudel au pommes accompagné d’un bon café dans l’un des nombreux cafés historiques de la ville.

Manger & boire à Innsbruck

Les événements culturels incontournable

Marchés de Noël

15/11/2024 – 06/01/2025
Innsbruck

Innsbruck compte sept marchés de Noël répartis dans toute la ville, notamment dans la vieille ville, sur la Maria-Theresien-Straße et au Hungerburg.

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Festival de danse d'hiver d'Innsbruck

31/01/2025 – 02/03/2025
Innsbruck

NOUVEAU : Limonada, dirigé par le danseur et chorégraphe Enrique Gasa Valga, propose des spectacles de danse captivants et des sons cubains dans la ville.

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Conseil d'initié

La Welcome Card : votre alliée pour explorer Innsbruck

Pour profiter pleinement de votre séjour, la Welcome Card est un pass indispensable. Elle vous offre des réductions et des accès gratuits aux principales attractions et activités de la région, des musées aux remontées mécaniques. Idéal pour une visite en toute simplicité, que vous veniez pour quelques jours ou une semaine.

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Comment s'y rendre

Par avion

Les aéroports les plus proches sont :

  • Innsbruck

  • Munich, Allemagne (125 km)

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En train/bus

Prendre un train pour

  • Salzburg (1 h 45 min)

  • Munich, Germany (1 h 45 min)

  • Vienna (4 h 15 min)

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En voiture

  • Depuis Vienne : Autoroute A1 et A12

  • Depuis la Suisse : Autoroute A12, puis tunnel routier de l'Arlberg ou autoroute sans péage via la région de l'Arlberg

  • Depuis l'Allemagne : Depuis l'Allemagne : autoroute A12 et A8

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Contact

Innsbruck Tourism

Burggraben 3

6020 Innsbruck

Téléphone: +43 512 5356

office@innsbruck.info
www.innsbruck.info
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