Graz, capitale culturelle

Capitale européenne de la culture en 2003 et Ville de design de l’UNESCO, Graz combine à merveille le patrimoine historique avec l’innovation contemporaine. Le Kunsthaus Graz, surnommé « l'extraterrestre amical », et les expositions du Universalmuseum Joanneum font de Graz un centre vibrant pour les amateurs d’art et de culture.

En tant que Ville du design, Graz séduit par son énergie créative et ses espaces dédiés à l'art contemporain. Son effervescence artistique se reflète dans ses musées, galeries et dans une architecture audacieuse qui transforme la ville en œuvre d'art vivante.