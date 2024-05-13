Graz, un amour qui dure
Explorez Graz, la capitale de la Styrie, où histoire, culture et innovation se rencontrent.
Introduction
Graz, capitale de la Styrie et site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, est une ville où tradition et modernité cohabitent harmonieusement. Ses ruelles étroites, ses cours intérieures cachées et ses cafés ensoleillés créent une atmosphère unique, teintée de charme méridional. Et durant la saison des fêtes, où les rues s’illuminent de mille feux, elle attire également les visiteurs en hiver avec ses marchés de Noël féeriques. L’art et la culture jouent un rôle central dans la ville, attirant une scène artistique jeune et dynamique. En plus de son héritage historique, Graz se distingue par son engagement pour l'écologie, en investissant dans les énergies vertes et la mobilité durable. Les entreprises locales, soucieuses de l'environnement, œuvrent pour le bien-être des habitants comme des visiteurs.
Explorez le fascinant mariage d'histoire, de culture, de gastronomie et d'authenticité qui fait de Graz une destination incomparable.
Graz vous offre une nuit – Profitez d'une offre exceptionnel
Séjournez à Graz et prolongez votre expérience
Graz vous offre une nuit pour profiter encore plus longtemps de ses nombreuses attractions. Grâce à cette offre spéciale, bénéficiez de 3 nuits pour le prix de 2, à partir de 160 € par chambre double. Explorez davantage les marchés de Noël, savourez la cuisine locale et découvrez l’incroyable patrimoine culturel de la ville, tout en vous offrant un peu de détente supplémentaire.
Conseil pratique – Facilitez vos visites avec la GrazCard
Pour simplifier votre exploration de Graz, pensez à vous procurer la GrazCard, qui offre un accès gratuit aux principaux sites touristiques, ainsi que des réductions dans les musées, transports et autres attractions. C’est l’outil idéal pour découvrir la ville en toute simplicité.
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Conseil pratique – Facilitez vos visites avec la GrazCard
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Les sites incontournablesGraz vous invite à profiter de la vie. Flânez dans ses ruelles pittoresques, découvrez des trésors cachés et appréciez l'ambiance détendue d'un café.
Schlossberg et tour de l’Horloge
Zone récréative de proximité et emblème historique, avec en prime une superbe vue sur la ville.
Top 10 de Graz
Ces sites sont des incontournables de votre séjour à Graz. Découvrez notre Top 10 des sites touristiques.
Kunsthaus
Avec son architecture étonnante qui évoque un « gentil extraterrestre », la Kunsthaus est l’emblème contemporain de la ville.
Château d’Eggenberg
Le château d’Eggenberg : un édifice impressionnant, entouré d’un magnifique parc historique.
L’escalier à double colimaçon
L’escalier à double colimaçon du XVe siècle dans le château de Graz représente une véritable prouesse architecturale. Le parc attenant vaut lui aussi le détour.
Graz, capitale culturelle
Capitale européenne de la culture en 2003 et Ville de design de l’UNESCO, Graz combine à merveille le patrimoine historique avec l’innovation contemporaine. Le Kunsthaus Graz, surnommé « l'extraterrestre amical », et les expositions du Universalmuseum Joanneum font de Graz un centre vibrant pour les amateurs d’art et de culture.
En tant que Ville du design, Graz séduit par son énergie créative et ses espaces dédiés à l'art contemporain. Son effervescence artistique se reflète dans ses musées, galeries et dans une architecture audacieuse qui transforme la ville en œuvre d'art vivante.
Prochains événements à ne pas manquerTout au long de l'année, Graz propose des festivals comme le Steirischer Herbst (art contemporain), le Styriarte (musique classique) et le Diagonale (cinéma). À Noël, la ville s'anime avec concerts, spectacles et expositions pour une immersion festive.
Festival de la truffe, 21.10.- 05.11.2024
Les truffes des forêts de Graz sont une sensation culinaire unique. Ce trésor culinaire, surnommé le diamant de la cuisine, est apprécié pour son goût incomparable.
Klanglicht, 24.-26.10.2024
Chaque année, KLANGLICHT transforme la capitale de la Styrie en un monde d'art, de musique, de couleurs et de lumière, captivant des centaines de milliers de personnes.
Lumagica, 15.11. - 06.01.2025
En hiver 2024/25, LUMAGICA à Murhof proposera un parcours de 1,5 km avec des personnages illuminés, une charmante chapelle et un village de Noël.
Cirque Noël, 20.12.24 - 06.01.2025
Ne manquez pas le Cirque Noël à Graz du 20 décembre 2024 au 6 janvier 2025, une expérience magique pleine de surprises et de divertissements de Noël !
Plongez dans l’ambiance des marchés de Noël
Escapades et excursions autour de Graz
Abbaye cistercienne de Rein
La plus ancienne abbaye cistercienne du monde habitée depuis toujours, fondée en 1129.
Musée Arnold Schwarzenegger
Ici, on a un aperçu de l’enfance et de la carrière du célèbre culturiste autrichien.
Le Château d’Eggenberg
À quelques kilomètres du centre-ville, le Château d'Eggenberg est un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, réputé pour son architecture baroque somptueuse.
Graz, capitale gastronomique
Graz, la capitale du plaisir : cette distinction officielle atteste la grande qualité des produits qui sont utilisés dans la cuisine locale. Car ce ne sont pas les restaurants étoilés qui sont à l’honneur, mais les produits régionaux et de saison, sublimés par les cuistots de la ville. Ici, on se régale presque à chaque pas : cafés, bars à vin, restaurants, auberges, stands à saucisses... Un choix varié qui montre le goût prononcé des habitants pour la gastronomie et la détente.
Savourez les spécialités styriennesEn tant que capitale gastronomique de l’Autriche, Graz se distingue par ses produits locaux et sa scène culinaire vibrante. Explorez les marchés locaux, où vous trouverez des ingrédients de haute qualité comme le fameux Kernöl (huile de pépins de courge).
Delikatessen Frankowitsch
Ici, on se régale à toute heure avec des tartines salées accompagnées d’un verre de bière ou de prosecco.
Cafe Freiblick
Avec son toit-terrasse, le café Freiblick offre probablement la plus belle vue sur le centre historique.
Die Eisperle
Graz regorge de cafés-glaciers, mais Die Eisperle se démarque légèrement des autres. Avec ses créations vegan, il fait partie des meilleurs glaciers de la ville.
Genießerei am Markt
La Geniesserei am Markt incarne le concept « de la ferme à la table », en servant des repas préparés avec des produits frais achetés le matin même au marché.
Gut Schlossberg
Spécialités autrichiennes à déguster. Un paradis culinaire au pied de la colline Schlossberg.