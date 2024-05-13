La Salzburg-Card : votre passeport pour découvrir la ville

La Salzburg Card simplifie votre visite : accès gratuit aux musées, transports publics inclus et diverses réductions pour un séjour unique.

La Salzburg Card numérisée : réservez-la en ligne

La Salzburg Card en format de carte bancaire : à la réception de votre hôtel, dans tous les bureaux de tourisme à Salzbourg et autour de Salzbourg, dans les bureaux de vente de billets ou à l’aéroport.

Vous obtiendrez des renseignements en contactant l’adresse cards@salzburg.info ou en appelant le numéro +43662 88987-0.