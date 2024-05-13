Introduction
La ville de Salzbourg est connue pour être le lieu de naissance de Wolfgang Amadeus Mozart ainsi que le lieu de tournage de "La Mélodie du bonheur". On y aime les ruelles étroites et les vastes places de la vieille ville, inscrite au patrimoine culturel mondial de l'UNESCO, et les délicieuses spécialités locales, comme les Nockerl de Salzbourg. On l'adore aussi pour son célèbre festival de Salzbourg et pour le magnifique panorama de montagnes qui l'entoure. La ville baroque offre un ensemble harmonieux de paysage et d'architecture, d'art et de culture, de tradition et de modernité. Salzbourg est également un haut lieu pour la culture : on y compte plus de 4 500 événements culturels par an pour 160 000 habitants !
Composée d’églises et de monastères majestueux, de vastes places et de palais somptueux, Salzbourg compte parmi les plus belles villes baroques au monde.
Les incontournables de SalzbourgLe centre historique de Salzbourg, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, est un témoignage exceptionnel de l'architecture baroque et de l'histoire de la ville. Flânez dans les ruelles étroites et admirez les églises baroques, les palais et la majestueuse forteresse
Expériences culturelles à Salzbourg
La semaine Mozart
Laissez-vous envoûter par la Semaine Mozart à Salzbourg : concerts, opéras et événements exclusifs en hommage au célèbre compositeur.
Les lieux emblématiques de The Sound of Music
Salzbourg est mondialement connue pour être le décor du film culte The Sound of Music. Faites un tour des lieux de tournage.
Conseils culinaires à Salzbourg
Salzbourg n'est pas seulement une ville de culture, c'est aussi un paradis pour les gourmets. Goûtez aux spécialités locales dans des établissements comme le St. Peter Stiftskeller, l'un des plus anciens restaurants du monde, ou dans une taverne traditionnelle où sont servis des plats autrichiens authentiques comme lemblème culinaire de Salzbourg les Nockerl de Salzbourg. Une portion de ce délice sucré se compose d'une "montagne" de trois dômes, dorés au four, saupoudrés de beaucoup de sucre glace. Les trois dômes représentent les trois montagnes de la ville de Salzbourg : Kapuzinerberg, Mönchsberg et Rainberg.
La Salzburg-Card : votre passeport pour découvrir la ville
La Salzburg Card simplifie votre visite : accès gratuit aux musées, transports publics inclus et diverses réductions pour un séjour unique.
La Salzburg Card numérisée : réservez-la en ligne
La Salzburg Card en format de carte bancaire : à la réception de votre hôtel, dans tous les bureaux de tourisme à Salzbourg et autour de Salzbourg, dans les bureaux de vente de billets ou à l’aéroport.
Vous obtiendrez des renseignements en contactant l’adresse cards@salzburg.info ou en appelant le numéro +43662 88987-0.
Souvenir à ramener chez vousAucun séjour à Salzbourg n'est complet sans goûter à la fameuse Mozartkugel, une spécialité de la ville composée de chocolat, de pistache et de massepain. Ces délices, créés en 1890 par Paul Fürst, sont encore fabriqués à la main dans la confiserie Konditorei Fürst.
Activités familiales
Théâtre de marionnettes
C'est ici que les nombreuses marionnettes destinées aux mises en scène d'opéras et de contes sont fabriquées à la main et prennent vie.
Haus der Natur – le musée d'histoire naturelle
Ce musée interactif de 7 000 m² présente la nature sous ses aspects les plus passionnants.
Château de Hellbrunn et son marché de Noël
L’architecture fascinante du château de Hellbrunn séduit les visiteurs, et à l’Avent, il devient le cadre d’un marché de Noël enchanteur.
Noël à Salzbourg
Tourismus Salzburg GmbH
Auerspergstraße 6
5020 Salzburg
Téléphone: +43-662-88987-0