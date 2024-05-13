Wine Week : dégustation gratuite de vins autrichiens à Paris
Introduction
Les vins d’Autriche s’invitent à la Wine Week Paris
Jeudi 2 juillet 2026, dans le cadre de la Wine Week Paris, les vins d’Autriche prennent leurs quartiers au French Design by VIA, lieu emblématique dédié à la création et à l’innovation.
Le temps d’une soirée, partez à la découverte de la richesse du vignoble autrichien à travers une sélection de cuvées singulières. Grüner Veltliner, Riesling, Sauvignon Blanc, Roter Veltliner, Neuburger ou encore Weißburgunder : chaque vin exprime avec caractère la diversité des cépages, des terroirs et des savoir-faire qui font aujourd’hui la renommée de l’Autriche viticole.
Dans un cadre inspirant où se rencontrent design, créativité et art de vivre, cette dégustation est une invitation à explorer l’Autriche autrement : à travers ses terroirs, ses savoir-faire et sa culture du goût.
La Wine Week
Du 29 juin au 3 juillet 2026, la Wine Week investit Paris avec un concept simple : 1 jour, 1 lieu, 1 découverte viticole. Pendant cinq jours, l’événement associe vin et culture dans des lieux singuliers, loin des formats de dégustation classiques.
Où ?
Le FRENCH DESIGN by VIA
120 Av. Ledru Rollin, 75011 Paris
Métros Ledru-Rollin | Voltaire | Bastille
Quand ?
Le jeudi 2 juillet à partir de 18h
Où ?
Le FRENCH DESIGN by VIA
120 Av. Ledru Rollin, 75011 Paris
Métros Ledru-Rollin | Voltaire | Bastille
Quand ?
Le jeudi 2 juillet à partir de 18h
Liste des vins à déguster
Urbanihof – 2024 Roter Veltliner
Un vin ample aux notes de brioche, de pâtisserie et d’épices douces. Sa texture crémeuse et sa fraîcheur offrent un équilibre élégant et une finale épicée.
Zöller – 2022 Müller Thurgau « Fräulein Müller Macht Party »
Un vin nature accessible et frais. Une légère macération apporte texture, notes fruitées et une énergie résolument festive.
Charly Rol – 2023 Grüner Veltliner « Le Téméraire »
Un Grüner Veltliner biodynamique à la personnalité affirmée. Minéral, tendu et précis, élevé sur lies pour gagner en profondeur et en complexité.
Charly Rol – 2024 Blauer Portugieser « Côtes Danubiennes »
Une interprétation moderne d’un cépage rare. Léger, fruité et délicat, avec une belle fraîcheur et une expression sincère du raisin.
Domäne Wachau – 2023 Grüner Veltliner Smaragd Ried Kellerberg
Un grand vin de Wachau, puissant et élégant. Arômes de pomme jaune, d’herbes et d’épices, soutenus par une belle minéralité et une remarquable longueur.
Weingut Reckendorfer – 2023 Weißburgunder Ried Reinthal
Issu de vieilles vignes sur sols calcaires, ce Pinot Blanc séduit par son équilibre entre finesse, maturité du fruit et élégance minérale.
Weingut Türk – 2023 Grüner Veltliner Ried Kremser Thurnerberg
Un Grüner Veltliner racé et structuré. Dense, précis et raffiné, il dévoile une belle concentration, des notes délicatement fumées et un grand potentiel de garde.
Lagler – 2024 Neuburger Smaragd
Un Neuburger d’altitude à la fraîcheur remarquable. Les sols de schistes et de gneiss lui confèrent tension, précision et élégance.
Sattlerhof – 2024 Sauvignon Blanc
Issu des coteaux escarpés de Gamlitz, ce Sauvignon Blanc exprime toute la fraîcheur de la Styrie : fruit éclatant, finesse aromatique et grande pureté.
Zillinger – 2021 Grüner Veltliner Limited Edition Spätfüllung
Une cuvée d’exception issue d’un millésime historique. Complexe et profonde, elle joue subtilement entre oxydation et réduction pour offrir un vin hors du temps.
Fischer – 2024 Sauvignon Blanc St. Anna
Un Sauvignon Blanc vibrant et élégant. Les sols calcaires et volcaniques lui apportent fraîcheur, profondeur et une belle complexité aromatique.
Hajszan Neumann – 2024 Riesling Ried Steinberg
Un Riesling viennois d’une grande finesse. Son fruit frais, sa belle acidité et son équilibre promettent une excellente évolution en bouteille.
Lobner – 2024 Terra Aurea
Un vin raffiné et complexe, aux délicates notes de pomme, de fruits blancs et d’épices. Sa structure tendue, sa minéralité marquée et sa longue finale rappellent l’élégance des grands vins bourguignons.
Lobner – 2024 Grüner Veltliner
Une expression classique et précise du Grüner Veltliner du Weinviertel. Frais et équilibré, il dévoile des arômes de pomme croquante, de fruits blancs et de mélisse, soutenus par une belle trame minérale et saline. Un vin aussi séduisant à l’apéritif qu’à table.