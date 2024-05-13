Explorez l’univers des vins autrichiens : 14 crus uniques à déguster dans une ambiance conviviale au cœur de Paris

Les vins d’Autriche s’invitent à la Wine Week Paris

Jeudi 2 juillet 2026, dans le cadre de la Wine Week Paris, les vins d’Autriche prennent leurs quartiers au French Design by VIA, lieu emblématique dédié à la création et à l’innovation.

Le temps d’une soirée, partez à la découverte de la richesse du vignoble autrichien à travers une sélection de cuvées singulières. Grüner Veltliner, Riesling, Sauvignon Blanc, Roter Veltliner, Neuburger ou encore Weißburgunder : chaque vin exprime avec caractère la diversité des cépages, des terroirs et des savoir-faire qui font aujourd’hui la renommée de l’Autriche viticole.

Dans un cadre inspirant où se rencontrent design, créativité et art de vivre, cette dégustation est une invitation à explorer l’Autriche autrement : à travers ses terroirs, ses savoir-faire et sa culture du goût.

La Wine Week

Du 29 juin au 3 juillet 2026, la Wine Week investit Paris avec un concept simple : 1 jour, 1 lieu, 1 découverte viticole. Pendant cinq jours, l’événement associe vin et culture dans des lieux singuliers, loin des formats de dégustation classiques.