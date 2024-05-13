Bregenzerwald
Fromage d'alpage, architecture en bois et nature
Introduction
Dans le Vorarlberg, et particulièrement dans le Bregenzerwald, l’architecture intrigue dès les premiers instants : des maisons centenaires à l'architecture traditionnelle en bois côtoient des bâtiments modernes avec d'immenses fenêtres. Les maisons privées, les musées, les écoles maternelles ont une chose en commun : elles sont en bois. Souvent en sapin ou en épicéa, en orme ou en hêtre, et toujours construits avec une attention précise aux détails. Cela donne envie de se promener dans les villages et de les découvrir.
Au-delà de l’architecture inventive, vous profitez d’une excellente gastronomie et de moments nature : randonnée, vélo ou VTT en été, ski, marche hivernale ou ski de fond en hiver.
La carte d’hôte du Bregenzerwald & du Großes Walsertal est votre sésame pour vivre la montagne à votre rythme, entre sensations et détente : trajets illimités en remontées mécaniques, accès aux transports en commun et baignades dans les piscines en plein air.