Hand holding a piece of hard cheese over a cheese slicer with diced cheese on wooden table.
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Bregenzerwald
Fromage d'alpage, architecture en bois et nature

Un fromage de montagne parfumé, une architecture moderne en bois, des concerts sur le versant d'une prairie : dans le Bregenzerwald, on vit en harmonie avec la nature.

Dans le Vorarlberg, et particulièrement dans le Bregenzerwald, l’architecture intrigue dès les premiers instants : des maisons centenaires à l'architecture traditionnelle en bois côtoient des bâtiments modernes avec d'immenses fenêtres. Les maisons privées, les musées, les écoles maternelles ont une chose en commun : elles sont en bois. Souvent en sapin ou en épicéa, en orme ou en hêtre, et toujours construits avec une attention précise aux détails. Cela donne envie de se promener dans les villages et de les découvrir.

Au-delà de l’architecture inventive, vous profitez d’une excellente gastronomie et de moments nature : randonnée, vélo ou VTT en été, ski, marche hivernale ou ski de fond en hiver.

Le Bregenzerwald en un coup d'œil
Localisationdans le Vorarlberg, du lac de Constance au Großes Walsertal
Villages23
Variétés de fromageenviron 50
Sentiers de randonnéeplus de 1 500 km de sentiers balisés
Stations de ski14

La carte d’hôte du Bregenzerwald & du Großes Walsertal est votre sésame pour vivre la montagne à votre rythme, entre sensations et détente : trajets illimités en remontées mécaniques, accès aux transports en commun et baignades dans les piscines en plein air.

Le Bregenzerwald sous toutes ses facettes

Les incontournables

Auberge Nazes Hus à Mellau

Excursions et activités en forêt

Schubertiade à Schwarzenberg et Hohenems

Fromagerie de montagne à Schoppernau

Ferme Metzler à Egg

Distillerie de montagne Löwen

Activités dans le Bregenzerwald

Hébergements insolites

Hôtel Krone à Au

Sporthotel Krone à Schoppernau

Hôtel Post à Bezau

Biohotel Schwanen à Bizau

Hôtel Gasthof Krone à Hittisau

Hôtel Gasthof Hirschen à Schwarzenberg

Hôtel Tannahof à Au

FAQs

La région du Bregenzerwald est située en Autriche, dans le Land du Vorarlberg, et s'étend depuis le lac de Constance jusqu'au Kleinwalsertal à l'est et au Große Walsertal au sud. Environ 32 000 personnes y vivent, dans 23 villages :

Alberschwende, Bezau, Bizau, Damüls, Doren, Egg, Hittisau, Krumbach, Langen, Langenegg, Lingenau, Mellau, Reuthe, Riefensberg, Schnepfau, Schoppernau, Schröcken, Schwarzenberg, Sibratsgfäll, Sulzberg, Warth.

Le Bregenzerwald est connu pour son architecture en bois contemporaine et ses entreprises artisanales, l'entretien du paysage culturel grâce aux transhumances alpines (agriculture à trois niveaux) ainsi que pour son fromage d'alpage. En plus de l'architecture et du design, les visiteurs peuvent profiter de l'excellente gastronomie locale et de la nature luxuriante en faisant de la randonnée, du vélo et du VTT en été, et du ski, des raquettes, des randonnées hivernales, du ski de randonnée et du ski de fond en hiver.

Au Bregenzerwald, on construit différemment. Des maisons centenaires à l'architecture traditionnelle en bois côtoient des bâtiments modernes en bois dotés d'immenses fenêtres.

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