Un fromage de montagne parfumé, une architecture moderne en bois, des concerts sur le versant d'une prairie : dans le Bregenzerwald, on vit en harmonie avec la nature.

Dans le Vorarlberg, et particulièrement dans le Bregenzerwald, l’architecture intrigue dès les premiers instants : des maisons centenaires à l'architecture traditionnelle en bois côtoient des bâtiments modernes avec d'immenses fenêtres. Les maisons privées, les musées, les écoles maternelles ont une chose en commun : elles sont en bois. Souvent en sapin ou en épicéa, en orme ou en hêtre, et toujours construits avec une attention précise aux détails. Cela donne envie de se promener dans les villages et de les découvrir.

Au-delà de l’architecture inventive, vous profitez d’une excellente gastronomie et de moments nature : randonnée, vélo ou VTT en été, ski, marche hivernale ou ski de fond en hiver.