Kitzbühel
Station de ski et destination alpine de luxe en Autriche
Introduction
Qu’est-ce qui rend un lieu vraiment inoubliable ? C’est cette magie rare qui naît quand tradition et innovation se rencontrent. Kitzbühel incarne parfaitement cette alchimie. Ce joyau alpin combine le meilleur des deux mondes : l’authenticité d’un village de montagne et l’effervescence d’une destination cosmopolite.
En hiver, la légendaire Streif défie même les athlètes de haut niveau, tandis que 233 kilomètres de pistes impeccables accueillent skieurs et snowboarders de tous niveaux. L’été, un autre décor s’ouvre : un réseau de sentiers de randonnée et quatre parcours de golf de premier plan nichés au cœur de paysages montagneux majestueux.
Sa vieille ville médiévale, aux façades colorées, raconte des siècles d’histoire, tandis que des hôtels de luxe et des boutiques élégantes offrent tout le confort moderne. La destination vibre aussi sur le plan culturel, avec ses concerts et expositions, et séduit les gourmets entre restaurants étoilés et chalets typiques. Plus qu’une simple station, Kitzbühel est une expérience unique où les contrastes se marient en parfaite harmonie.
Kitzbühel séduit par son mélange parfait de tradition alpine et d’élégance internationale – été comme hiver.
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Kitzbühel sous toutes ses facettes
Les incontournables
Hébergements insolites
Transports publics et mobilité à Kitzbühel
Kitzbühel est facilement accessible grâce à son réseau de transports publics bien développé. Un réseau en forme de T relie Aurach et Jochberg au sud, Kitzbühel au centre et Reith à l'ouest. Trois gares ferroviaires et un service de bus relient tous les villages, ce qui rend les déplacements dans la région faciles et pratiques.