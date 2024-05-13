View of Kitzbühel with white parish church, green meadows and mountain range in background.
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Kitzbühel
Station de ski et destination alpine de luxe en Autriche

Ville historique et haut lieu du lifestyle alpin – été comme hiver, Kitzbühel est une destination incontournable à vivre au moins une fois dans sa vie.   

Qu’est-ce qui rend un lieu vraiment inoubliable ? C’est cette magie rare qui naît quand tradition et innovation se rencontrent. Kitzbühel incarne parfaitement cette alchimie. Ce joyau alpin combine le meilleur des deux mondes : l’authenticité d’un village de montagne et l’effervescence d’une destination cosmopolite.

En hiver, la légendaire Streif défie même les athlètes de haut niveau, tandis que 233 kilomètres de pistes impeccables accueillent skieurs et snowboarders de tous niveaux. L’été, un autre décor s’ouvre : un réseau de sentiers de randonnée et quatre parcours de golf de premier plan nichés au cœur de paysages montagneux majestueux.

Sa vieille ville médiévale, aux façades colorées, raconte des siècles d’histoire, tandis que des hôtels de luxe et des boutiques élégantes offrent tout le confort moderne. La destination vibre aussi sur le plan culturel, avec ses concerts et expositions, et séduit les gourmets entre restaurants étoilés et chalets typiques. Plus qu’une simple station, Kitzbühel est une expérience unique où les contrastes se marient en parfaite harmonie.

Quick-Info zu Kitzbühel
Situation :au cœur des Alpes de Kitzbühel
Habitants :8.439 (2024)
Altitude :entre 800 et 2 000 m
Kilomètres de pistes : 233
Fondation :en 1271

Kitzbühel séduit par son mélange parfait de tradition alpine et d’élégance internationale – été comme hiver.

Bon plan : Avec la Red Card, la carte d’hôte de Kitzbühel, profitez d’avantages exclusifs et de réductions. Elle vous est remise directement dans votre hébergement.

Kitzbühel sous toutes ses facettes

Les incontournables

Schwarzsee : l'un des lacs les plus chauds des Alpes

Course du Hahnenkamm : la course légendaire sur la Streif

Parc animalier d'Aurach : au plus près de la nature

Centre-ville : pittoresque avec son cœur médiéval

Musée de Kitzbühel : la collection Alfons Walde

Sintersbacher Wasserfall: Ausflugsziel in Jochberg

Activités à Kitzbühel

Hébergements insolites

Alpenhotel Kitzbühel au Schwarzsee

Relais & Chateau Hotel Tennerhof

GRAND TIROLIA Kitzbühel

HENRI Hotel Kitzbühel

A-ROSA Kitzbühel

Hôtel-château Lebenberg

Infos sur la protection climatique

Transports publics et mobilité à Kitzbühel

Kitzbühel est facilement accessible grâce à son réseau de transports publics bien développé. Un réseau en forme de T relie Aurach et Jochberg au sud, Kitzbühel au centre et Reith à l'ouest. Trois gares ferroviaires et un service de bus relient tous les villages, ce qui rend les déplacements dans la région faciles et pratiques.

Arrivée en trainArrivée à vélo

FAQs

  • La course du Hahnenkamm avec la célèbre descente de la Streif, l'une des courses de ski les plus dangereuses et les plus prestigieuses au monde.

  • Tourisme hivernal exclusif et domaines skiables haut de gamme avec des pistes exceptionnelles et des infrastructures modernes

  • Son statut de lieu de rencontre mondain pour les célébrités internationales et la haute société

  • La vieille ville médiévale pittoresque avec ses façades colorées et ses bâtiments historiques

  • Des hôtels luxueux, des boutiques et une gastronomie haut de gamme qui ont valu à la ville le surnom de « Monte-Carlo des Alpes ».

  • Des terrains de golf haut de gamme et une offre variée d'activités estivales telles que la randonnée, le VTT et le tennis.

  • L'alliance parfaite entre la culture traditionnelle tyrolienne et le luxe et le style de vie internationaux.

  • Une destination de vacances tout au long de l'année avec un calendrier riche en événements, notamment des tournois de polo et de tennis ainsi que des manifestations culturelles.

Kitzbühel enchante par son mélange parfait de tradition alpine et d'ambiance mondaine. En hiver, la légendaire Streif et 170 kilomètres de pistes invitent à la glisse, tandis que les gourmets se régalent dans des restaurants primés. En été, la région se transforme en paradis pour les randonneurs et les golfeurs avec quatre parcours exclusifs. Le centre-ville médiéval, avec ses façades colorées, invite à la flânerie et au shopping. Dans les refuges de montagne rustiques, vous pourrez profiter de l'hospitalité tyrolienne en dégustant des spécialités maison. Que vous recherchiez des aventures sportives pleines d'action ou des moments de détente et de bien-être, Kitzbühel offre des expériences inoubliables dans un cadre alpin à couper le souffle, pour tous les goûts.

Kitzbühel: cette station de sports d'hiver mondialement connue, avec sa légendaire descente de la Streif lors de la course du Hahnenkamm, séduit par son ambiance alpine élégante. Le centre-ville médiéval pittoresque enchante les visiteurs avec ses boutiques exclusives et ses restaurants haut de gamme.

Aurach: Ce village idyllique au charme tyrolien authentique est particulièrement connu pour son parc animalier Aurach qui abrite des espèces animales locales. Ses magnifiques sentiers de randonnée traversent des paysages montagneux préservés et offrent des expériences nature impressionnantes.

Jochberg: cette station de montagne traditionnelle située au pied du Kitzbüheler Horn séduit par ses excellents domaines skiables, loin de l'agitation. Son patrimoine minier historique, datant de l'époque de l'exploitation du cuivre et de l'argent, confère à la localité une importance culturelle particulière.

Reith: cette paisible localité voisine de Kitzbühel abrite le célèbre Schwarzsee, un lac naturel de tourbière dont la qualité de l'eau est excellente. En été, le lac invite à la baignade et en hiver, au patinage romantique.

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