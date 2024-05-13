Montafon au Vorarlberg
Sommets escarpés, villages perchés, biodiversité préservée
Introduction
Un écrin alpin authentique
Le Montafon, niché au sud du Vorarlberg, est bien plus qu’une simple vallée de montagne : c’est un territoire vivant où nature et culture dialoguent au quotidien. Ici, les villages alpins ont conservé leur âme, la cuisine locale raconte l’histoire des saisons, et les rencontres sont sincères. Entre les massifs du Rätikon, du Verwall et de la Silvretta, les amateurs de grand air découvrent des sentiers secrets, des forêts profondes et des pâturages où le temps semble suspendu.
L'hiver côté sauvage et stylé
Quand l’hiver recouvre le Montafon de son manteau blanc, la vallée devient un paradis pour les amoureux de glisse et de silence. Pentes immaculées, forêts enneigées, circuits de ski de randonnée loin de la foule – ici, chaque sortie est une aventure. Grâce à ses altitudes dépassant les 3 000 mètres, le Montafon garantit une neige généreuse et une nature intacte, dans une ambiance à la fois paisible et inspirante.
Le Montafon Brandnertal WildPass est votre billet pour profiter des activités hivernales et estivales dans les montagnes.
Montafon sous toutes ses facettes
Les incontournables
Plats typiques à base de fromage
Le Sura Kees, un fromage pas comme les autres
Au Montafon, le fromage local porte un nom unique : Sura Kees. Cette spécialité rare, à base de lait fermenté, est produite dans la vallée depuis le XIIe siècle – ce qui en fait l’une des plus anciennes traditions fromagères de toute la région alpine. Son goût ? Subtil, légèrement acidulé, parfois frais et piquant : une vraie découverte pour les amateurs de fromage curieux.
Des recettes d’ici, à goûter absolument
Le Sura Kees entre dans la composition des Bŏlma-Nodla, une spécialité à base de pâte, que l’on déguste aussi bien sucrée que salée. Autre plat emblématique : les Montafoner Keesknöpfli – de tendres petites pâtes au fromage, servies à la manière traditionnelle dans un saladier en bois, accompagnées de compote de pommes. Une expérience culinaire aussi simple qu’authentique, parfaite après une journée au grand air.
Hébergements insolites
Les Maisäße : un patrimoine vivant au cœur des Alpes
Le Montafon est une vallée alpine qui a su préserver son caractère unique. Parmi ses trésors culturels : les Maisäße, de petites exploitations agricoles traditionnelles situées entre 1 200 et 1 600 mètres d’altitude. Ce mode d’habitat saisonnier – propre à cette région du Vorarlberg – était autrefois au cœur de la vie paysanne : au printemps, les familles montaient au Maisäß avant de rejoindre les alpages d’altitude, puis redescendaient à l’automne.
Plus qu’un système d’estive, cette transhumance verticale façonnait les paysages et les rythmes de vie. Aujourd’hui encore, les Maisäße témoignent d’un équilibre ancestral entre l’humain et la nature – un monde préservé, chargé de sens et d’histoire.