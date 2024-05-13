Entre alpages, forêts profondes et tourbières protégées, la vallée du Montafon abrite une faune rare, du grand tétras au majestueux aigle royal.

Un écrin alpin authentique

Le Montafon, niché au sud du Vorarlberg, est bien plus qu’une simple vallée de montagne : c’est un territoire vivant où nature et culture dialoguent au quotidien. Ici, les villages alpins ont conservé leur âme, la cuisine locale raconte l’histoire des saisons, et les rencontres sont sincères. Entre les massifs du Rätikon, du Verwall et de la Silvretta, les amateurs de grand air découvrent des sentiers secrets, des forêts profondes et des pâturages où le temps semble suspendu.

L'hiver côté sauvage et stylé

Quand l’hiver recouvre le Montafon de son manteau blanc, la vallée devient un paradis pour les amoureux de glisse et de silence. Pentes immaculées, forêts enneigées, circuits de ski de randonnée loin de la foule – ici, chaque sortie est une aventure. Grâce à ses altitudes dépassant les 3 000 mètres, le Montafon garantit une neige généreuse et une nature intacte, dans une ambiance à la fois paisible et inspirante.