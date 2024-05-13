Aerial view of an alpine village with church, green meadows, river and mountains in backlighting.
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Montafon au Vorarlberg
Sommets escarpés, villages perchés, biodiversité préservée

Entre alpages, forêts profondes et tourbières protégées, la vallée du Montafon abrite une faune rare, du grand tétras au majestueux aigle royal.
Un écrin alpin authentique

Le Montafon, niché au sud du Vorarlberg, est bien plus qu’une simple vallée de montagne : c’est un territoire vivant où nature et culture dialoguent au quotidien. Ici, les villages alpins ont conservé leur âme, la cuisine locale raconte l’histoire des saisons, et les rencontres sont sincères. Entre les massifs du Rätikon, du Verwall et de la Silvretta, les amateurs de grand air découvrent des sentiers secrets, des forêts profondes et des pâturages où le temps semble suspendu.

L'hiver côté sauvage et stylé

Quand l’hiver recouvre le Montafon de son manteau blanc, la vallée devient un paradis pour les amoureux de glisse et de silence. Pentes immaculées, forêts enneigées, circuits de ski de randonnée loin de la foule – ici, chaque sortie est une aventure. Grâce à ses altitudes dépassant les 3 000 mètres, le Montafon garantit une neige généreuse et une nature intacte, dans une ambiance à la fois paisible et inspirante.

Montafon en un coup d'œil
Localisation :Sud du Vorarlberg
Villages de montagne :8 authentiques villages alpins
tinéraires vélo & VTT :260 km balisés à travers les paysages alpins
Via ferrata :25 parcours sécurisés pour tous niveaux
Domaines skiables :Silvretta Montafon, Gargellen, Golm, Kristberg, Silvretta-Bielerhöhe
Point culminant :Piz Buin – 3 312 m (massif de la Silvretta)
Sentiers de randonnée hivernale :290 km de chemins entretenus

Le Montafon Brandnertal WildPass est votre billet pour profiter des activités hivernales et estivales dans les montagnes.

Montafon sous toutes ses facettes

Les incontournables

Luge nocturne depuis le village de Garfrescha

Petit-déjeuner en montagne

Visites guidées : programme découverte « Berge Plus »

Escalade le long de la cascade

Le mouton de Montafon

Alpes et alpages

Musées, églises et chapelles

Activités dans le Montafon

Une tradition montagnarde

Plats typiques à base de fromage

Le Sura Kees, un fromage pas comme les autres

Au Montafon, le fromage local porte un nom unique : Sura Kees. Cette spécialité rare, à base de lait fermenté, est produite dans la vallée depuis le XIIe siècle – ce qui en fait l’une des plus anciennes traditions fromagères de toute la région alpine. Son goût ? Subtil, légèrement acidulé, parfois frais et piquant : une vraie découverte pour les amateurs de fromage curieux.

Des recettes d’ici, à goûter absolument

Le Sura Kees entre dans la composition des Bŏlma-Nodla, une spécialité à base de pâte, que l’on déguste aussi bien sucrée que salée. Autre plat emblématique : les Montafoner Keesknöpfli – de tendres petites pâtes au fromage, servies à la manière traditionnelle dans un saladier en bois, accompagnées de compote de pommes. Une expérience culinaire aussi simple qu’authentique, parfaite après une journée au grand air.

Recettes du Montafon

Hébergements insolites

Hôtel Fernblick : détente avec vue sur les montagnes

Hotel Vitalquelle Montafon

Sporthotel Silvretta Montafon

Falkensteiner Hotel Montafon

Les Maisäße : un patrimoine vivant au cœur des Alpes

Le Montafon est une vallée alpine qui a su préserver son caractère unique. Parmi ses trésors culturels : les Maisäße, de petites exploitations agricoles traditionnelles situées entre 1 200 et 1 600 mètres d’altitude. Ce mode d’habitat saisonnier – propre à cette région du Vorarlberg – était autrefois au cœur de la vie paysanne : au printemps, les familles montaient au Maisäß avant de rejoindre les alpages d’altitude, puis redescendaient à l’automne.

Plus qu’un système d’estive, cette transhumance verticale façonnait les paysages et les rythmes de vie. Aujourd’hui encore, les Maisäße témoignent d’un équilibre ancestral entre l’humain et la nature – un monde préservé, chargé de sens et d’histoire.

Vacances dans le Montafon

FAQs

  • Schruns : chef-lieu du Montafon, avec une atmosphère animée et une bonne infrastructure.

  • Tschagguns : architecture traditionnelle et village idyllique.

  • Gaschurn-Partenen : point de départ de la route alpine de Silvretta, idéal pour les randonnées et les excursions en montagne.

  • Silbertal : un environnement naturel pour les amoureux de la nature.

  • St. Gallenkirch-Gortipohl : très apprécié des amateurs de sports d'hiver, nombreuses possibilités de ski.

  • Bartholomäberg : lieu historique offrant un aperçu de la culture du Montafon.

  • Vandans : village de montagne typique au charme alpin et aux sentiers de randonnée.

  • Gargellen : village le plus haut du Montafon, idéal pour le ski de randonnée et les randonnées alpines.

Outre le domaine skiable le plus connu de Silvretta Montafon, il y a aussi Gargellen, Golm, Kristberg et Silvretta-Bielerhöhe.

Le Montafon est connu pour ses sommets montagneux, ses villages de montagne et sa biodiversité :

  • Paysage montagneux : les imposants massifs montagneux de la Silvretta, du Rätikon et du Verwall marquent la vallée de leur empreinte et offrent des vues à couper le souffle.

  • Paysage de Maisäß : chalets d'alpage historiques et alpages qui créent une atmosphère unique et authentique.

  • Biodiversité : la vallée montagneuse, avec ses alpages, ses forêts et ses rivières, est l'habitat d'espèces d'oiseaux rares telles que l'aigle royal, jusqu'aux marais protégés.

  • Sports d'hiver : destination prisée des skieurs et amateurs de sports d'hiver, avec un large choix de pistes, de circuits de ski et de sentiers de randonnée hivernale en dehors des domaines skiables.

  • Randonnée, escalade et VTT : grâce à ses nombreux sentiers de randonnée, via ferrata et pistes de VTT, le Montafon attire les amateurs de sports de montagne.

  • Tradition et culture : l'architecture typique du Montafon et les traditions vivantes caractérisent la région.

  • Gastronomie : les spécialités régionales telles que le Montafoner Sura Kees sont un régal pour les gourmets.

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