Au cœur des montagnes, sur les pistes ou les sentiers : à Obertauern, les amoureux de nature sont toujours à la bonne adresse.

L’hiver, la neige est ici chez elle

Obertauern, niché à 1 630 m d’altitude dans le SalzburgerLand, est l’un de ces lieux rares où la neige est au rendez-vous de novembre à mai. Ce charmant village alpin se transforme alors en véritable boule à neige grandeur nature. Plus de 100 km de pistes, des remontées modernes, et même un espace dédié aux plus jeunes : au parc familial Bibo Bär, les enfants découvrent les joies de la glisse, jusqu’à oser la célèbre Gamsleiten 2 – l’une des pistes les plus raides d’Europe.

Été actif dans les alpages

Quand la neige laisse place aux alpages, Obertauern dévoile une autre facette. Randonnées panoramiques, lacs cristallins, parcours VTT : un réseau de sentiers bien balisés traverse des paysages verdoyants. Une pause bien méritée ? Les chalets d’alpage invitent à savourer l’instant dans une ambiance authentique.

Une destination, deux saisons, mille aventures

À Obertauern, chaque saison promet son lot de découvertes. Un lieu accueillant, pour respirer, bouger, se reconnecter à l’essentiel.