Obertauern dans la région de Salzbourg
Paradis hivernal et évasion alpine en été
Introduction
L’hiver, la neige est ici chez elle
Obertauern, niché à 1 630 m d’altitude dans le SalzburgerLand, est l’un de ces lieux rares où la neige est au rendez-vous de novembre à mai. Ce charmant village alpin se transforme alors en véritable boule à neige grandeur nature. Plus de 100 km de pistes, des remontées modernes, et même un espace dédié aux plus jeunes : au parc familial Bibo Bär, les enfants découvrent les joies de la glisse, jusqu’à oser la célèbre Gamsleiten 2 – l’une des pistes les plus raides d’Europe.
Été actif dans les alpages
Quand la neige laisse place aux alpages, Obertauern dévoile une autre facette. Randonnées panoramiques, lacs cristallins, parcours VTT : un réseau de sentiers bien balisés traverse des paysages verdoyants. Une pause bien méritée ? Les chalets d’alpage invitent à savourer l’instant dans une ambiance authentique.
Une destination, deux saisons, mille aventures
À Obertauern, chaque saison promet son lot de découvertes. Un lieu accueillant, pour respirer, bouger, se reconnecter à l’essentiel.
Grâce à son altitude, Obertauern est considérée comme l'une des stations de sports d'hiver les plus enneigées d'Autriche.
La SalzburgerLand Card offre un large éventail d'activités de loisirs, avec l'entrée gratuite à plus de 190 attractions dans toute la région. La carte LungauCard permet de réaliser des économies supplémentaires dans la région autour d'Obertauern.
Obertauern sous toutes ses facettes
Les incontournables
Sports d’hiver à Obertauern
À Obertauern, l’hiver s’épanouit pleinement. Skier jusqu’en avril ? Aucun problème. Grâce à 26 remontées mécaniques modernes, les passionné·e·s de glisse accèdent facilement aux pistes et sommets.
Pour recharger les batteries, direction les chalets de montagne chaleureux. Les plus audacieux s’élancent sur la Gamsleiten 2 – l’une des pistes les plus raides d’Europe avec ses 45° d’inclinaison. Quant aux débutant·e·s, ils peuvent compter sur Bobby, la mascotte locale, et ses offres spécialement conçues pour les enfants.
Et après le ski ? L’ambiance monte sur la célèbre rue de l’après-ski : fête, musique et plaisir partagé garantis !
Die Beatles in Obertauern
En mars 1965, un événement unique s'est produit à Obertauern : les Beatles, alors le plus grand groupe au monde, sont venus dans ce village de montagne endormi pour tourner des scènes de leur film « Help ! ». Cette visite a non seulement attiré l'attention internationale, mais a également laissé des traces qui sont encore visibles aujourd'hui à Obertauern.
En 2025, cet événement aura eu lieu il y a exactement 60 ans – une raison suffisante pour commémorer la visite prestigieuse des Beatles à Obertauern avec une série d'événements.