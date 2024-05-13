Person running along the shore of a mountain lake at sunrise, reflection in water, mountain range in background.
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Obertauern dans la région de Salzbourg
Paradis hivernal et évasion alpine en été

Au cœur des montagnes, sur les pistes ou les sentiers : à Obertauern, les amoureux de nature sont toujours à la bonne adresse.

L’hiver, la neige est ici chez elle

Obertauern, niché à 1 630 m d’altitude dans le SalzburgerLand, est l’un de ces lieux rares où la neige est au rendez-vous de novembre à mai. Ce charmant village alpin se transforme alors en véritable boule à neige grandeur nature. Plus de 100 km de pistes, des remontées modernes, et même un espace dédié aux plus jeunes : au parc familial Bibo Bär, les enfants découvrent les joies de la glisse, jusqu’à oser la célèbre Gamsleiten 2 – l’une des pistes les plus raides d’Europe.

Été actif dans les alpages

Quand la neige laisse place aux alpages, Obertauern dévoile une autre facette. Randonnées panoramiques, lacs cristallins, parcours VTT : un réseau de sentiers bien balisés traverse des paysages verdoyants. Une pause bien méritée ? Les chalets d’alpage invitent à savourer l’instant dans une ambiance authentique.

Une destination, deux saisons, mille aventures

À Obertauern, chaque saison promet son lot de découvertes. Un lieu accueillant, pour respirer, bouger, se reconnecter à l’essentiel.

Infos pratiques sur Obertauern
Localisation :Sud-est de la région de Salzbourg
Altitude :1.630 m
Habitants : Environ 200 (chiffres 2024)
Remontées mécaniques :26 installations modernes
Plus haut sommet :Weißeck – 2 711 m

Grâce à son altitude, Obertauern est considérée comme l'une des stations de sports d'hiver les plus enneigées d'Autriche.

La SalzburgerLand Card offre un large éventail d'activités de loisirs, avec l'entrée gratuite à plus de 190 attractions dans toute la région. La carte LungauCard permet de réaliser des économies supplémentaires dans la région autour d'Obertauern.

Obertauern sous toutes ses facettes

Les incontournables

La cascade Johannes fait 60 mètres de haut.

La route 99 est une route magnifique et sans péage.

Sports d'hiver: Là où l’hiver est chez lui

Circuit du Tauern : 100 kilomètres de pistes

Activités à Obertauern

Sports d’hiver à Obertauern

À Obertauern, l’hiver s’épanouit pleinement. Skier jusqu’en avril ? Aucun problème. Grâce à 26 remontées mécaniques modernes, les passionné·e·s de glisse accèdent facilement aux pistes et sommets.

Pour recharger les batteries, direction les chalets de montagne chaleureux. Les plus audacieux s’élancent sur la Gamsleiten 2 – l’une des pistes les plus raides d’Europe avec ses 45° d’inclinaison. Quant aux débutant·e·s, ils peuvent compter sur Bobby, la mascotte locale, et ses offres spécialement conçues pour les enfants.

Et après le ski ? L’ambiance monte sur la célèbre rue de l’après-ski : fête, musique et plaisir partagé garantis !

Die Beatles in Obertauern

En mars 1965, un événement unique s'est produit à Obertauern : les Beatles, alors le plus grand groupe au monde, sont venus dans ce village de montagne endormi pour tourner des scènes de leur film « Help ! ». Cette visite a non seulement attiré l'attention internationale, mais a également laissé des traces qui sont encore visibles aujourd'hui à Obertauern.

En 2025, cet événement aura eu lieu il y a exactement 60 ans – une raison suffisante pour commémorer la visite prestigieuse des Beatles à Obertauern avec une série d'événements.

Obertauern - décor de tournage

Hébergements insolites

Hotel Enzian

Kesselspitze Hotel & Chalet, Valamar Collection

Valamar Obertauern Hotel

FAQs

Obertauern est une station touristique très prisée située dans la région autrichienne du SalzburgerLand. Elle se trouve dans les Radstädter Tauern et s'étend sur les communes d'Untertauern et de Tweng. La station est située à une altitude comprise entre 1 640 et 2 526 mètres et est réputée pour ses pistes enneigées et ses nombreuses possibilités de loisirs.

Obertauern est considérée comme une station à enneigement garanti pour trois raisons :

  1. Situation géographique : Obertauern est situé à la limite nord des Alpes, où il neige généralement plus que dans d'autres régions alpines.

  2. Altitude : avec une altitude comprise entre 1 640 et 2 526 mètres, Obertauern est la station de sports d'hiver la plus haute du SalzburgerLand.

  3. Topographie : le village est situé dans une formation en forme de cuvette appelée « Schneeschüssel » (bol à neige). Cette configuration géographique favorise l'accumulation de neige.

Activités hivernales à Obertauern :

  1. Ski et snowboard : Obertauern offre plus de 100 km de pistes et est considéré comme l'un des domaines skiables les plus enneigés d'Autriche.

  2. Ski de fond : 5 pistes de ski de fond d'une longueur de 6 à 23 km partent directement du village, et d'autres sont disponibles dans la région.

  3. Raquettes et randonnées hivernales : des randonnées guidées en raquettes permettent de découvrir le paysage hivernal.

  4. Luge : la piste de luge de la Gnadenalm, longue de 1,5 km, est éclairée le soir, ce qui en fait une destination familiale.

  5. Promenades en traîneau tiré par des chevaux : la calèche vous emmène à travers le paysage enneigé.

Activités estivales à Obertauern :

  1. Randonnée : Obertauern offre de nombreux sentiers de randonnée pour tous les niveaux, notamment des circuits vers d'impressionnants lacs de montagne et cascades.

  2. VTT : avec ses différents sentiers et itinéraires, Obertauern est une destination prisée des vététistes.

  3. Rafting : les amateurs d'aventure réservent des visites guidées pour explorer les cours d'eau environnants.

  4. Golf : plusieurs terrains de golf situés à proximité offrent une expérience de jeu unique.

  5. Baignade : les lacs de baignade tels que le Krummschnabelsee et le Grünwaldsee impressionnent par leur vue sur les montagnes.

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