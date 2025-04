Ce joyau naturel, la plus longue vallée transversale du Tyrol, offre des expériences inoubliables en pleine nature, quelle que soit la saison.

Une région qui séduit autant l’été que l’hiver : bienvenue dans l’Ötztal. Ici, les montagnes repoussent vos limites tout en offrant un profond sentiment de liberté. L’été, plus de 1 600 km de sentiers de randonnée et 860 km d’itinéraires pour cyclistes vous ouvrent les portes d’une nature à couper le souffle. Les sommets à plus de 3 000 mètres offrent un décor spectaculaire, même pour les aventuriers aguerris. Entre la puissance de la cascade Stuibenfall et la douceur des eaux thermales de l’Aqua Dome, ici, action et détente ne font qu’un.

Et en hiver ? La vallée se transforme en véritable paradis pour les amateurs de sports d’hiver. Dans ses six domaines skiables, les descentes immaculées deviennent réalité. Et même loin des pistes, l’aventure continue : ski de fond, randonnées hivernales ou balades aux lanternes jusqu’à la cascade Stuibenfall.

Dans l’Ötztal, chaque saison a son lot de défis et de merveilles. Alors, prêts à vivre quelque chose d’exceptionnel ?