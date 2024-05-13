VTT à Saalbach Hinterglemm

Grimper la montagne à vélo et profiter du splendide panorama alpin : la région de Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn comblera toutes les envies des amateurs de VTT. Avec plus de 70 km de lines et de trails, ainsi que neuf remontées réparties sur sept montagnes, elle forme la plus grande région VTT d’Autriche. Les passionnés de randonnées à vélo disposent en outre d’un réseau de 400 km d’itinéraires.

Autre atout majeur : le Bikepark Leogang tout proche, qui propose aussi bien des sentiers de montagne naturels que des pistes de freeride spectaculaires. Son Riders Playground, d’une superficie de 10 000 m², est l’un des plus grands bikeparks pour débutants d’Europe. Enfants comme adultes peuvent y s’exercer en toute sécurité et relever de nouveaux défis.