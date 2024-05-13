Two hikers on a mountain ridge, green alpine meadows and snow-capped peaks in the background.
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Saalbach Hinterglemm
Montagnes, sensations et bien-être toute l’année pour des vacances actives

Saalbach Hinterglemm offre en été un paradis pour randonneurs et vététistes, et en hiver un domaine skiable animé – le tout dans un cadre naturel exceptionnel.

Saalbach Hinterglemm, véritable joyau alpin, séduit par ses aventures en plein air au cœur d’une nature splendide. En hiver, plus de 270 km de pistes dans le Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn invitent au ski et au snowboard.
L’été, 400 km de sentiers de randonnée et de pistes VTT, un parc d’accrobranche et une tour de saut promettent de belles montées d’adrénaline. Et pour les familles, la région offre autant de détente que d’action : bien-être, chalets accueillants, cuisine régionale et une ambiance décontractée qui fait tout le charme de Saalbach Hinterglemm.

Saalbach Hinterglemm en un coup d'œil
Point culminant Hochkogel (2 249 m)
Remontées mécaniques9
Pistes de ski270 km
Refuges de montagne60
Sentiers de VTT400 km
Sentiers de randonnée400 km
Meilleure période pour voyager
Visitable toute l'année
Idéal pour
Friends, Couples, Solo Traveler et Families

À Saalbach Hinterglemm, la JOKER CARD offre un large choix d’activités gratuites et de réductions.

Saalbach Hinterglemm sous toutes ses facettes

Les incontournables

Big-5-Bike Challenge : 5 sommets et 6 remontées en un jour

Baumzipfelweg : sentier de rando et Golden Gate des Alpes

Learn-to-Ride Park : pour tous les débutants en VTT

Saalbach Wander-Challenge : 64 km et 3 800 m de dénivelé

Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn

Alpages et chalets : la convivialité après l’ascension

Piste de luge du Reiterkogel : vitesse de jour comme de nuit

Activités à Saalbach Hinterglemm

Ski à Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn

Soleil éclatant, poudreuse légère et pistes parfaitement préparées : avec ses 270 km de descentes, le Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn compte parmi les plus grands domaines skiables d’Autriche.
Ses 70 remontées, snowparks, descentes nocturnes et pistes freestyle promettent des sensations uniques. Et les familles ne sont pas en reste : ici, petits skieurs, mini-racers et jeunes carveurs s’en donnent à cœur joie !

Skicircus Saalbach Hinterglemm
La plus grande région cyclable

VTT à Saalbach Hinterglemm

Grimper la montagne à vélo et profiter du splendide panorama alpin : la région de Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn comblera toutes les envies des amateurs de VTT. Avec plus de 70 km de lines et de trails, ainsi que neuf remontées réparties sur sept montagnes, elle forme la plus grande région VTT d’Autriche. Les passionnés de randonnées à vélo disposent en outre d’un réseau de 400 km d’itinéraires.

Autre atout majeur : le Bikepark Leogang tout proche, qui propose aussi bien des sentiers de montagne naturels que des pistes de freeride spectaculaires. Son Riders Playground, d’une superficie de 10 000 m², est l’un des plus grands bikeparks pour débutants d’Europe. Enfants comme adultes peuvent y s’exercer en toute sécurité et relever de nouveaux défis.

VTT à Saalbch Hinterglemm

Hébergements insolites

Hôtel familial Theresia

Hôtel Ellmauhof

Adler Resort Apartments

Hôtel design Wiesergut

Hôtel VAYA Post

"The Green Road"

Durabilité à Saalbach Hinterglemm

Saalbach Hinterglemm s’engage activement pour la durabilité et une approche transparente face aux défis et aux mesures à mettre en œuvre. Les aspects écologiques, sociaux et économiques sont au cœur de cette démarche. Avec la « Green Road », la région trace sa voie vers l’avenir – pas à pas, avec responsabilité envers l’humain et la nature.

L’objectif est clair : rendre les infrastructures, l’approvisionnement énergétique, la mobilité et la gestion des déchets toujours plus durables. Saalbach Hinterglemm œuvre ainsi pour un cadre de vie conscient, respectueux et tourné vers l’avenir.

Projets de développement durable

FAQs

La région de Saalbach Hinterglemm se situe dans la région de Salzbourg, au cœur de la vallée de Glemmtal, dans les Alpes de Kitzbühel. Les villages se trouvent à 1 002 mètres d’altitude.

Les montagnes entourant Saalbach Hinterglemm culminent jusqu’à 2 249 mètres (Hochkogel), faisant de la région une destination prisée pour les sports d’hiver et les vacances de randonnée. Grâce à son mélange unique de sport, nature, divertissement et hospitalité, Saalbach Hinterglemm séduit en toute saison.

  • Sports d’hiver : le Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn compte parmi les plus grands domaines skiables d’Autriche, avec plus de 270 km de pistes, des remontées modernes et un vaste choix de descentes adaptées à tous les niveaux.

  • VTT et randonnée : en été, la région devient un paradis pour les activités de plein air, offrant près de 400 km de sentiers pour randonneurs et vététistes. Le défi Big-5-Bike Challenge constitue un moment fort pour les cyclistes ambitieux.

  • Activités familiales : Saalbach Hinterglemm propose une large offre familiale, avec des programmes pour enfants, des sentiers thématiques et de nombreux parcs d’aventure.

La région de Saalbach Hinterglemm offre une multitude d’activités à vivre toute l’année, que ce soit en hiver ou en été.

En hiver :

  • Ski et snowboard : le Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn propose 270 km de pistes et 9 remontées, idéales pour tous les niveaux.

  • Ski de fond : plusieurs pistes serpentent à travers des paysages enneigés paisibles.

  • Randonnée en raquettes : en excursion guidée ou en exploration libre au cœur de la nature alpine.

  • Luge : des pistes éclairées garantissent plaisir et adrénaline pour toute la famille.

En été :

  • Randonnée : plus de 400 km de sentiers mènent à travers les montagnes, des balades faciles aux ascensions de sommets.

  • VTT : parmi les meilleures destinations vélo d’Europe, Saalbach Hinterglemm offre de nombreux trails, bikeparks et la célèbre Big-5-Bike Challenge.

  • Activités familiales : sentiers thématiques, parc d’accrobranche ou Baumzipfelweg au fond de la vallée font le bonheur des petits et des grands.

  • Parapente : vivez une expérience inoubliable en survolant les Alpes et leurs panoramas spectaculaires.

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