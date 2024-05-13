Saalbach Hinterglemm
Montagnes, sensations et bien-être toute l’année pour des vacances actives
Introduction
Saalbach Hinterglemm, véritable joyau alpin, séduit par ses aventures en plein air au cœur d’une nature splendide. En hiver, plus de 270 km de pistes dans le Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn invitent au ski et au snowboard.
L’été, 400 km de sentiers de randonnée et de pistes VTT, un parc d’accrobranche et une tour de saut promettent de belles montées d’adrénaline. Et pour les familles, la région offre autant de détente que d’action : bien-être, chalets accueillants, cuisine régionale et une ambiance décontractée qui fait tout le charme de Saalbach Hinterglemm.
Saalbach Hinterglemm sous toutes ses facettes
Les incontournables
Ski à Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn
Soleil éclatant, poudreuse légère et pistes parfaitement préparées : avec ses 270 km de descentes, le Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn compte parmi les plus grands domaines skiables d’Autriche.
Ses 70 remontées, snowparks, descentes nocturnes et pistes freestyle promettent des sensations uniques. Et les familles ne sont pas en reste : ici, petits skieurs, mini-racers et jeunes carveurs s’en donnent à cœur joie !
VTT à Saalbach Hinterglemm
Grimper la montagne à vélo et profiter du splendide panorama alpin : la région de Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn comblera toutes les envies des amateurs de VTT. Avec plus de 70 km de lines et de trails, ainsi que neuf remontées réparties sur sept montagnes, elle forme la plus grande région VTT d’Autriche. Les passionnés de randonnées à vélo disposent en outre d’un réseau de 400 km d’itinéraires.
Autre atout majeur : le Bikepark Leogang tout proche, qui propose aussi bien des sentiers de montagne naturels que des pistes de freeride spectaculaires. Son Riders Playground, d’une superficie de 10 000 m², est l’un des plus grands bikeparks pour débutants d’Europe. Enfants comme adultes peuvent y s’exercer en toute sécurité et relever de nouveaux défis.
Hébergements insolites
Durabilité à Saalbach Hinterglemm
Saalbach Hinterglemm s’engage activement pour la durabilité et une approche transparente face aux défis et aux mesures à mettre en œuvre. Les aspects écologiques, sociaux et économiques sont au cœur de cette démarche. Avec la « Green Road », la région trace sa voie vers l’avenir – pas à pas, avec responsabilité envers l’humain et la nature.
L’objectif est clair : rendre les infrastructures, l’approvisionnement énergétique, la mobilité et la gestion des déchets toujours plus durables. Saalbach Hinterglemm œuvre ainsi pour un cadre de vie conscient, respectueux et tourné vers l’avenir.