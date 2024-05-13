Entre torrents de montagne, parois vertigineuses et neiges éternelles, la vallée de Stubai fait le bonheur des familles, sportifs et amoureux de nature.

Un concentré d’Alpes à l’état pur

La vallée de Stubai est un monde à part, sculpté par l’eau, la roche et la glace. Bordée de plus de 100 sommets à plus de 3 000 mètres, elle séduit par sa beauté sauvage et son accessibilité. En été comme en hiver, de nombreuses expériences outdoor vous y attendent. Des remontées modernes, comme les télécabines d’Elfer, mènent directement en altitude – pour randonner, grimper ou simplement respirer.

Le glacier de Stubai : l’hiver presque toute l’année

Au fond de la vallée trône le glacier de Stubai, le plus grand domaine skiable sur glacier d’Autriche. Perché à plus de 3 200 m d’altitude, il offre une neige fiable d’octobre à juin. Ses pentes, baignées de lumière alpine, attirent skieurs, freeriders et contemplatifs en quête d’espace et de silence.