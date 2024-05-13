Stubaital
Cascades, sommets imposants et glaciers éternels
Introduction
Un concentré d’Alpes à l’état pur
La vallée de Stubai est un monde à part, sculpté par l’eau, la roche et la glace. Bordée de plus de 100 sommets à plus de 3 000 mètres, elle séduit par sa beauté sauvage et son accessibilité. En été comme en hiver, de nombreuses expériences outdoor vous y attendent. Des remontées modernes, comme les télécabines d’Elfer, mènent directement en altitude – pour randonner, grimper ou simplement respirer.
Le glacier de Stubai : l’hiver presque toute l’année
Au fond de la vallée trône le glacier de Stubai, le plus grand domaine skiable sur glacier d’Autriche. Perché à plus de 3 200 m d’altitude, il offre une neige fiable d’octobre à juin. Ses pentes, baignées de lumière alpine, attirent skieurs, freeriders et contemplatifs en quête d’espace et de silence.
Avec la Stubai Super Card , vous bénéficiez de billets gratuits pour de nombreuses activités : transport gratuit avec les remontées mécaniques de Stubai et les transports publics, ainsi que l'entrée gratuite aux piscines couvertes et en plein air.
Le Stubaital sous toutes ses facettes
Les incontournables
Stubaier Kiachl : délices frits de la tradition tyrolienne
Une spécialité née des fêtes rurales
Autrefois réservées aux grandes occasions comme la fête des moissons ou la kermesse, les Kiachl étaient un luxe : frire dans l’huile bouillante relevait de l’exception. Préparées par les paysannes du Stubaital, ces pâtisseries levées à base de levure sont devenues un incontournable des saisons froides et des événements communautaires. Transmis de génération en génération, ce savoir-faire s’inscrit aujourd’hui dans le patrimoine culinaire régional.
Entre sucre et caractère alpin
Les Kiachl se dégustent tout juste sorties de la friture, croustillantes à souhait. En version sucrée, elles s’accompagnent de sucre glace et d’airelles acidulées. Mais les palais curieux préféreront la variante salée : garnie d’un ragout de gibier et de chou rouge, elle exprime la rusticité raffinée du Tyrol. Sur les marchés ou lors de fêtes locales, ce plat raconte une autre facette de la montagne – chaleureuse, généreuse, bien vivante.
Hébergements insolites
Relais & Châteaux Spa Hotel Jagdhof
Un mélange raffiné d'hospitalité tyrolienne, de luxe, de gastronomie et de bien-être. Le bonheur à portée de main, loin du quotidien.
Hôtel Bergcristall
Situation idyllique, à 20 minutes du glacier de Stubai, panorama magnifique et calme – tout ce que l'on peut désirer en montagne.
Resort alpin et bien-être Stubaierhof
Envie d'une pause ? – Détente et plaisir sont au programme dans cet hôtel alpin traditionnel : que ce soit dans l'espace bien-être ou à table.
Hôtel bien-être et détente Milderer Hof
Une atmosphère familiale et détendue ainsi qu'une grande cordialité vous garantissent un moment unique au Milderer Hof.
Alpeiner Nature Resort
Un lieu plein d'énergie, au charme tyrolien, où règnent l'hospitalité et une cuisine exquise. Des activités de bien-être et en pleine nature viennent compléter l'offre.