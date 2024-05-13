Waterfall in forested mountain landscape, wildflower meadow in foreground, snow-capped peak in background.
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Stubaital
Cascades, sommets imposants et glaciers éternels

Entre torrents de montagne, parois vertigineuses et neiges éternelles, la vallée de Stubai fait le bonheur des familles, sportifs et amoureux de nature.

Un concentré d’Alpes à l’état pur

La vallée de Stubai est un monde à part, sculpté par l’eau, la roche et la glace. Bordée de plus de 100 sommets à plus de 3 000 mètres, elle séduit par sa beauté sauvage et son accessibilité. En été comme en hiver, de nombreuses expériences outdoor vous y attendent. Des remontées modernes, comme les télécabines d’Elfer, mènent directement en altitude – pour randonner, grimper ou simplement respirer.

Le glacier de Stubai : l’hiver presque toute l’année

Au fond de la vallée trône le glacier de Stubai, le plus grand domaine skiable sur glacier d’Autriche. Perché à plus de 3 200 m d’altitude, il offre une neige fiable d’octobre à juin. Ses pentes, baignées de lumière alpine, attirent skieurs, freeriders et contemplatifs en quête d’espace et de silence.

Infos sur la vallée de Stubai
Localisation :Vallée principale des Alpes de Stubai, dans le Tyrol
Sommets à plus de 3 000 m107
Remontées mécaniques :4
Villages de vacances :5
Point culminant :3 212 m (station supérieure du téléphérique Wildspitz)
Meilleure période pour voyager
Visitable toute l'année
Idéal pour
Families, Solo Traveler, Couples et Friends

Avec la Stubai Super Card , vous bénéficiez de billets gratuits pour de nombreuses activités : transport gratuit avec les remontées mécaniques de Stubai et les transports publics, ainsi que l'entrée gratuite aux piscines couvertes et en plein air.

Le Stubaital sous toutes ses facettes

Les incontournables

Glacier de Stubai : enneigement garanti

Schlick 2000 : centre de ski et de randonnée

Ski de fond dans la vallée de Stubai

Luge au Stubaital : le plus grand domaine de luge du Tyrol

Top of Tyrol : plateforme panoramique à 3 210 m d'altitude

Sentier d'altitude de Stubai : 6 000 m de dénivelé

Chutes de Grawa : pour respirer à pleins poumons

Culture au Stubaital : traditions vivantes et artisanat

Stubai Trail : le défi de course à pied de 16 km

Activités au Stubaital

Un goût d’authenticité

Stubaier Kiachl : délices frits de la tradition tyrolienne

Une spécialité née des fêtes rurales

Autrefois réservées aux grandes occasions comme la fête des moissons ou la kermesse, les Kiachl étaient un luxe : frire dans l’huile bouillante relevait de l’exception. Préparées par les paysannes du Stubaital, ces pâtisseries levées à base de levure sont devenues un incontournable des saisons froides et des événements communautaires. Transmis de génération en génération, ce savoir-faire s’inscrit aujourd’hui dans le patrimoine culinaire régional.

Entre sucre et caractère alpin

Les Kiachl se dégustent tout juste sorties de la friture, croustillantes à souhait. En version sucrée, elles s’accompagnent de sucre glace et d’airelles acidulées. Mais les palais curieux préféreront la variante salée : garnie d’un ragout de gibier et de chou rouge, elle exprime la rusticité raffinée du Tyrol. Sur les marchés ou lors de fêtes locales, ce plat raconte une autre facette de la montagne – chaleureuse, généreuse, bien vivante.

Hébergements insolites

Relais & Châteaux Spa Hotel Jagdhof

Un mélange raffiné d'hospitalité tyrolienne, de luxe, de gastronomie et de bien-être. Le bonheur à portée de main, loin du quotidien.

Hotel Jagdhof

Hôtel Bergcristall

Situation idyllique, à 20 minutes du glacier de Stubai, panorama magnifique et calme – tout ce que l'on peut désirer en montagne.

Hotel Bergcristall

Resort alpin et bien-être Stubaierhof

Envie d'une pause ? – Détente et plaisir sont au programme dans cet hôtel alpin traditionnel : que ce soit dans l'espace bien-être ou à table.

Hotel Stubaierhof

Hôtel bien-être et détente Milderer Hof

Une atmosphère familiale et détendue ainsi qu'une grande cordialité vous garantissent un moment unique au Milderer Hof.

Hotel Milderer Hof

Alpeiner Nature Resort

Un lieu plein d'énergie, au charme tyrolien, où règnent l'hospitalité et une cuisine exquise. Des activités de bien-être et en pleine nature viennent compléter l'offre.

Hotel Alpeiner

FAQs

Neustift am Stubaier Gletscher: Station de ski et de montagne très appréciée pour ses sommets et ses sentiers de randonnée, comme le Stubaier Höhenweg. En hiver, le domaine skiable d'Elfer, qui abrite la plus longue piste de luge naturelle du Tyrol, est particulièrement prisé.

Fulpmes: La télécabine Schlick 2000 permet d'atteindre la station supérieure de Kreuzjoch, qui offre une vue panoramique et est idéale pour la randonnée, l'escalade et le parapente en été. En hiver, on y trouve des pistes de ski de haut niveau, des sentiers de randonnée dans la neige, des pistes de luge et des pistes de ski de fond.

Telfes: Schlick 2000 offre des possibilités de pratiquer des sports d'été et d'hiver. Les sentiers de randonnée hivernale et le domaine skiable tout proche attirent les visiteurs jusqu'à Pâques. La ligne ferroviaire Stubaitalbahn relie Telfes à Innsbruck.

Mieders: situation centrale sur la montagne Serles avec des sentiers de randonnée et des pistes de VTT ainsi qu'une piste de luge d'été. Dès que le froid s'installe, les sports d'hiver, la piste de luge et les randonnées hivernales ont le vent en poupe.

Schönberg: ce charmant village situé à 1 026 mètres d'altitude est idéal pour la randonnée et le VTT. En hiver, vous pourrez profiter de pistes de luge éclairées et de domaines skiables tels que Hochserles et Schlick 2000.

Les cinq localités de Schönberg, Mieders, Telfes, Fulpmes et Neustift dans la vallée de Stubai sont situées à environ 1 000 mètres d'altitude. Le Zuckerhütl, qui culmine à 3 507 mètres, est le plus haut sommet de la région.

La vallée de Stubai offre de nombreuses activités :

En été

  • Randonnée et alpinisme

  • Cyclisme de loisir et VTT

  • escalade

  • piste de luge d'été

  • parapente

  • Sentiers pédagogiques

En hiver

  • Ski et snowboard

  • ski de fond

  • Randonnée hivernale

  • randonnée en raquettes

  • Luge sur des pistes naturelles

  • patinage

  • randonnée

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