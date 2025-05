Die Wackelsteine im Waldviertel faszinieren als kleine Naturwunder seit Jahrhunderten. Sie ruhen oft auf kleiner Fläche und können leicht ins Wanken bzw. zum Wackeln gebracht werden. Ihre Entstehung reicht Jahrmillionen zurück.

Das Waldviertel liegt auf einem Granitplateau, das einst das Fundament eines hohen Gebirges in Mitteleuropa bildete. Als das Gebirge abgetragen wurde, zerbrach das Granitgestein unterirdisch in rechteckige Quader. Jahrmillionen später, als Erosion und Meere das Land formten, gelangten die Steinblöcke an die Oberfläche. Eindringendes Wasser und weitere Verwitterung rundeten die Kanten ab und brachten die Steine – sogenannte „Restlinge“ – zum Vorschein. Durch das Zusammenwirken physikalischer und chemischer Prozesse entstehen kantengerundete Blöcke, die wie gestapelte Kissen wirken. Trotz vieler wissenschaftlicher Theorien bleibt die genaue Entstehung teils rätselhaft. Geschichten und Sagen liefern eigene Erklärungen und machen die Wackelsteine zu einem mystischen Naturdenkmal des Waldviertels.